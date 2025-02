Premio Lo Nuestro 2025: Esta es la lista de ganadores de la edición 37

Este año, Premio lo Nuestro llevó a cabo su edición número 37 y, como ya es costumbre, el evento fue una fiesta llena de música y glamour. Celebrada el 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, la ceremonia reconoció a lo mejor de la música latina.

Shakira, con seis premios, y Carín León, con cinco, fueron los grandes triunfadores de la noche, mientras que Karol G, aunque ausente, se llevó cuatro galardones, incluyendo Canción del año por Si antes te hubiera conocido.

Nadia Mejía: "Soy una mujer perseverante" Leer más

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron Grupo Frontera, Marc Anthony, Alejandro Sanz, ¡y hasta Will Smith se subió al escenario!

En cuanto a otros reconocimientos, Alejandro Fernández recibió el Premio a la excelencia y Manuel Alejandro fue nombrado Visionario de lo nuestro. La noche también brilló con la presencia de Thalía, Laura Pausini y Alejandra Espinoza como anfitrionas, quienes, como ya lo sospecharás, aportaron su carisma inconfundible y energía al tope al evento.

La gran ganadora, presente desde la distancia

Shakira arrasó con seis galardones en la edición de este año. Sin embargo, ya que la barranquillera estaba dando un concierto en su ciudad natal, en Colombia, no pudo asistir a la premiación. Pero eso no fue impedimento para La Loba, quien desde el escenario de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran se enlazó al evento para proyectar parte de su concierto.

Usando el que aparenta ser su vestido emblema en esta gira, una pieza ceñida que se caracteriza por las transparencias y el brillo que resalta el color plateado, la cantante envió un emotivo agradecimiento en el que asegura que el álbum le “ ha costado sudor, lágrimas y muchísimas vivencias y han sido más de dos años trabajando en él”.

Presentación de Shakira desde Barranquilla para Premio Lo Nuestro pic.twitter.com/4l5436sfAi — Derlis A. González | Composer (@DerlisAGonzalez) February 21, 2025

Ángela Aguilar: nuevo look, premio y controversia



Kudai lanza Karma, una canción con la que sanan el pasado Leer más

Ángela Aguilar dejó en shock a más de uno en los premios, y no solo por su atrapante voz. La cantante, famosa por su estilo recatado y su clásico bob cut, sorprendió con un look totalmente renovado: una melena más larga gracias a extensiones, cejas pronunciadas y un vestido con aberturas estratégicas que poco tenía que ver con los atuendos tradicionales que solía elegir. Un giro de 180 grados deja claro que la ‘princesa’ del regional está en su era más arriesgada. Pero el look no fue lo único que dio de qué hablar. Ángela se llevó el premio a Canción mariachi/ranchera del año junto a su hermano y Becky G.

En su discurso, dedicó el premio a los migrantes, recordando que su propio abuelo fue deportado cuatro veces antes de conquistar escenarios como el Madison Square Garden. Sin embargo, la verdadera controversia llegó con su participación en el homenaje a Paquita la del Barrio, pues algunos espectadores consideraron irónico que Ángela, con su imagen refinada y su apellido de linaje, rindiera tributo a una artista que siempre se declaró enemiga del "hombre rico y poderoso".

RELACIONADAS Ángela Aguilar recibe reconocimiento a la Mujer del Año

En redes no faltaron comentarios como el de @elenfermere, quien dijo que "Ángela es todo lo que Paquita odiaba", y el de @aliciazapata, que recordó que a la artista, quien falleció el 17 de febrero, no le gustaban “las amantes", como una fuerte indirecta a los rumores sobre el poco claro inicio de la relación entre Aguilar y Christian Nodal.

Pepe, Angela y Leonardo Aguilar homenajeando a Paquita La Del Barrio en Premio Lo Nuestro pic.twitter.com/GIQBKto3Wh — Derlis A. González | Composer (@DerlisAGonzalez) February 21, 2025

Toda la lista de ganadores

Premio lo nuestro del año: Karol G

Canción del año: Karol G, Si antes te hubiera conocido

Álbum del año: Shakira, Las mujeres ya no lloran

Mejor combinación femenina: Belinda y Kenia Os, Jackpot

Colaboración crossover del año: Shakira y Cardi B, Puntería

La mezcla perfecta del año: Camilo y Carín León, Una vida pasada

Tour del año: Aventura, Cerrando ciclos Tour

Artista masculino del año, urbano: Feid

Artista femenina del año, urbano: Karol G

Canción del año, urbano: Peso Pluma y Anitta, Bellakeo

Mejor canción trap/hip-hop, urbano: Bad Bunny, Monaco

Colaboración del año, urbano: Bad Bunny y Feid, Perro negro

Mejor canción dembow: Lomiiel, Hay Lupita

Álbum del año, urbano: Karol G, Mañana será bonito (Bichota Season)

Artista pop masculino del año: Carlos Rivera

Artista pop femenina del año: Shakira

Grupo o dúo del año, pop/rock: Ha*Ash

Artista revelación del año masculino, pop-rock/urbano: Kapo

Artista revelación del año femenino, pop-rock/urbano: Ela Taubert

Canción del año, pop: Ela Taubert, ¿Cómo pasó?

Canción del año, pop/balada: Jesse & Joy, Lo que nos faltó decir

Mejor canción latin fusion pop: Latin Mafia, Siento que merezco más

Mejor canción de música cristiana: Daddy Yankee, Bonita

Álbum del año, pop-urbano: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran

Colaboración del año, pop-urbano: Shakira y Cardi B, Puntería

Canción del año, pop-urbano: Peso Pluma y Kenia Os, Tommy y Pamela

Canción del año, pop-urbano/dance: Rauw Alejandro, Touching the Sky

Mejor “Eurosong”, pop-urbano: Bad Gyal, Tokischa y Young Miko, Chulo Pt.2

Artista del año, tropical: Carlos Vives

Canción del año, tropical: Camilo y Carín León, Una vida pasada

Colaboración del año, tropical: Camilo y Evaluna Montaner, Plis

Álbum del año, tropical: Camilo, Cuatro

Artista masculino del año, música mexicana: Carin León

Artista femenina del año, música mexicana: Majo Aguilar

Grupo o dúo del año, música mexicana: Grupo Frontera

Artista revelación, música mexicana: Xavi

Canción del año, música mexicana: Clarín León, Primera cita

Colaboración del año, música mexicana: Shakira y Grupo Frontera, Entre Paréntesis

Canción banda del año: Banda Los Recoditos, Vas a querer volver

Canción mariachi/ranchera del año: Becky G, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, Por el contrario

Canción norteña del año: Julión Álvarez y Su Norteño Banda, Buscándole a La suerte

Fusión música mexicana del año: Xavi, La diabla

Mejor electro corrido, música mexicana: Fuerza Regida y Marshmello, Harley Quinn

Álbum del año, música mexicana: Carín León, Boca Chueca, Vol.1

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!