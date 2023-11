Premios Grammy Latinos 2023: Rauw Alejandro interpreta una canción de Laura Pausini

Se venía anunciando desde el inicio que la presentación de Rauw Alejandro en los Premios Grammy Latinos 2023 tendría muchas sorpresas, y eso pasó. Dejó a todos con la boca abierta al subirse al escenario para interpretar una versión de 'Se fue' de Laura Pausini.

Luego, continuaó con su tema No me sueltes y BABY HELLO. Este último lo hizo con un toque más rockero, y fue aquí donde sorprendió nuevamente. Al final, apareció Juanes tocando la guitarra. Por las fotos de los ensayos, se supuso que algo harían juntos, pero no se sabían los detalles. La presentación ha quedado perfecta.

Inmediatamente en las redes sociales se empezó a leer todo tipo de comentarios, pero el que más se repetía era que Rauw le mandó una indirecta a Rosalía al cantar justamente esa canción de Pausini.

Cabe destacar que es la primera vez que la ex pareja coincide en un evento público. Hasta ahora parece que no se han cruzado. El puertorriqueño llegó a la alfombra roja de la mano de su mamá con quien posó en las fotografías.

