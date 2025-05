Polo Baquerizo sobre proceso legal contra TC: "Ha sido doloroso, largo y triste"

Me pica la lengua. La audiencia será el 20 de mayo. Ambas partes presentarán sus pruebas

Tras su salida de TC (en octubre del 2023), Polo Baquerizo siguió un proceso legal a ese canal. El 20 de mayo será la primera audiencia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. “Esto ha sido un proceso largo, triste y doloroso, nunca quise que se diera. Se escucharán a ambas partes, se presentarán pruebas y tal vez se dicte ese mismo día una sentencia”, comentó el exanimador del programa Haga negocio conmigo que no pasa por un buen momento anímico ni de salud. “Quiero que esto termine, porque siempre es una preocupación”, añadió.

(Te invitamos a leer: Pandora y Flans en Ecuador: precios, fechas y lugares del Inesperado Tour)

La muerte de su excompañera y amiga Anita Buljubasich, con la que se reunía con frecuencia le causó un gran pesar. En la foto Jorge Kronfle, Polo, Anita, Alfredo Adum, Rocío Cedeño, Francisco Vera y Ana Paula.

La hija de Jennifer Pazmiño celebró un año de vida

Agustina cumplió un año. La chocha madre, Jennifer Pazmiño, es la más emocionada y feliz. “Ningún trofeo, ningún título es más grande y más bello que ser su mamá, poder sentir su amor todos los días, besar sus mejillas y calmar su llanto”, dice. El padre de la niña es Juan Andrés Ortega. La expresentadora y exreina de belleza tiene otros hijos, Maximiliano y Wladimir, cuyo padre es Wladimir Vargas.

Anita Buljubasich: Al mes de una partida que causó mucho dolor Leer más

El duelo de Michela

Cada persona vive el duelo de manera diferente. Tras la muerte de su hermana Iesmín, Michela Pincay publica mensajes en redes sociales en los que expresa el gran amor que siente por ella y el dolor tan grande que le causa su partida. Cuando se cumplió una semana del deceso, manifestó: “Extraño no hablarte, es imposible no pensarte, el mundo se me detuvo, ñaña”.

Rocío Cedeño no le falló a Anita

Eran buenas amigas y fueron compañeras en TC. Rocío Cedeño no pudo estar cuando falleció Anita Buljubasich (el 15 de abril) porque se encontraba en el extranjero. No quiso faltar a la misa en su memoria que se ofreció la noche del jueves pasado. Ahí compartió con los familiares de la también productora, les dio un cariñoso abrazo a su esposo Nerio David y a sus hijos. Primero se jubiló Anita, luego lo hizo Rocío.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!