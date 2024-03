¿Podrá Betty superar a Betty?

“Una torpe y afeada secretaria de gerencia se robó el corazón de Latinoamérica y de todo el mundo. Era la primera vez que una fea protagonizaba un melodrama de estas características. Era considerada una telenovela cómica para la tarde, sin pretensiones y condenada a pasar un tanto desapercibida. Nada más lejano a la realidad. 'Yo soy Betty, la fea', con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, rompió el molde e hizo historia”, dice el escritor ecuatoriano de telenovelas Christian Cortez.

Se estrenó el 25 de octubre de 1999 en RCN. Su éxito hizo que pautar un solo minuto costara alrededor de $ 50.000, más del doble que la mayoría de las producciones de RCN de aquella época. Su versión original de 169 capítulos fue incluida en el libro de récords Guinness como la telenovela más exitosa de la historia de la TV, emitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y con 26 adaptaciones a otras sociedades y contextos, ha sido teleserie, sitcom...

'Yo soy Betty, la fea' ya tuvo una segunda parte, 'Ecomoda', de solo 35 episodios, sin algunos de los actores principales y sin la misma acogida de la primera.

“Parecía que sería el adiós de esta historia, para siempre. Pero en 2017 fue adaptada al teatro con su elenco original y bajo la pluma de su autor, Fernando Gaitán, quien falleció dos años después. 'Betty la fea en teatro' fue un éxito sin precedentes de taquilla, lo que despertó en sus productores la posibilidad de esta secuela”, añade Christian Cortez.

La serie, ahora titulada 'Betty la fea', producida por RCN y Prime Video, se estrenará en 2024 (no se sabe la fecha exacta) y sigue a la entrañable protagonista y su vida, 20 años después del final del dramatizado que en Ecuador se vio a través de Gamavisión. Esta explora las complejidades de la vida matrimonial; la relación con Mila (Juanita Molina), su hija; además de los retos profesionales en la compañía familiar. Ella es ahora una exitosa empresaria.

Gran parte del elenco original regresa: Lorna Cepeda, Natalia Ramírez, Julián Arango, Ricardo Vélez y Luces Velásquez. Jorge Herrera vuelve a interpretar al padre de Betty, y la sorpresa será el look renovado de Mario Duarte en el papel de Nicolás, su gran amigo.

Así como Juanita Molina, la hija de Betty, que será la competencia de Hugo Lombardi, se incorporan Jerónimo Cantillo, Zharick León, Rodrigo Candamil, Sebastián Osorio, Piti Camacho y Valentina Lagarejo. Pero también hay ausencias: Paula Peña, María Eugenia Arboleda y Luis Mesa, quienes interpretaron a Sofía, Mariana y Daniel Valencia, respectivamente.

La nueva entrega está dirigida por Mauricio Cruz Fortunato, quien ha estado al frente de seriados como 'La Reina del Sur' (2010), 'El clon' (2009 a 2010), 'Bella calamidades' (2009) y 'Doña Bárbara' (2008 a 2009).

Opiniones

“Para 2024, Betty vuelve a la pantalla, pero esta vez en streaming a través de la plataforma Prime Video y en más de 240 países. Debido a la ausencia de su autor-creador (Fernando Gaitán), el proceso de escritura ha sido una suerte de creación colectiva, en la que los actores han tenido carta abierta para opinar sobre sus personajes y la historia. Ese no siempre es un método eficaz, pues estos suelen ser muy especiales y un tanto egocéntricos, lo que haría que cada uno, consciente o inconscientemente, trate de destacar la historia de su personaje.

Se avizoran problemas empresariales y conyugales, además de la nueva historia de amor de Camila Mendoza Pinzón, la hija de Betty y Armando, interpretada por la actriz Juanita Molina, de quien se recrean los 15 años en el video de presentación del dramatizado y vendrá a revolucionar tanto el matrimonio Mendoza-Pinzón como Ecomoda. Será un enfrentamiento del pasado y el presente, de las nuevas generaciones y la actualidad, evocando la nostalgia de toda una generación por una historia y sus personajes entrañables. El riesgo es grande y la vara quedó muy alta”.

Cristian Cortez, autor de telenovelas

“Es muy acertada la decisión de hacer 'Yo soy Betty, la fea II'. Se apunta a la nostalgia, al sentimiento de la época de oro de la TV, a ese grupo objetivo que creció con estas producciones. El éxito dependerá del nuevo argumento y de conservar la esencia de los personajes. Éxito estoy seguro lo va a tener”.

Jorge Toledo, director de TV y teatro

”El éxito dependerá mucho de la historia que se muestre como contenido. La nueva generación que no consumió la original debe engancharse con la nueva propuesta y la evolución de los personajes. Ver a Betty y Armando ya en faceta de vida matrimonial sería interesante.

Si solo es un remake, con el mismo argumento del principio, no es novedad, ya existe la versión 'Betty en New York'. Superar a la anterior no creo (que lo logre), eso fue un fenómeno que marcó la televisión a nivel mundial con más de 40 puntos de rating en esa época. Ahora la audiencia ya no llega a esos niveles, todo es muy diferente”.

Cheo Navarrete, Gerente de producción de TC

“Una plataforma streaming anuncia la secuela de 'Yo soy Betty, la fea', conservando sus personajes más recordados, el universo de la moda, en la que 20 años después la pareja principal sigue casada y con una joven hija. La gran pregunta es si esta historia volverá a pegar y ser un ícono del género televisivo.

¿Volverán a romper el molde de las telenovelas? Sinceramente, a esta producción no la espero con ansias. He visto muchas versiones de este clásico de Fernando Gaitán, unas mejores que otras, pero no estoy seguro de que la continuidad de esta trama me cautive. De acuerdo con sus avances, se aprecia que muchos personajes han perdido frescura, que el humor lucha por preservar su esencia, pero el ritmo, el lenguaje audiovisual y la intriga no me atraen.

Existe una idea muy fija en el consciente colectivo basada en una desconfianza en las segundas partes. Anhelo por el bien de su talentoso elenco, del legado de su autor y de la permanencia de la marca, que esta secuela sorprenda gratamente a sus seguidores y gane más audiencia, pero por lo mostrado hasta el momento, lo veo muy complicado. Sin embargo, nada está dicho hasta su tan esperado estreno”.

Jorge Luis Pérez, guionista

