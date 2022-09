EXPRESIONES compartió una tarde con Pipo Zurita, mejor conocido como The Beerman. Su evento The Beerman Fest (en su sexta edición) llevará a cabo los días 30 de septiembre y 1 de octubre en la explanada de El Dorado.

1 “El Beerman nació en 2016 y el evento The Beerman Fest al año siguiente. El hombre de la cerveza debía tener su fiesta. Recuerdo que esperaba 500 personas y fueron más de 700”.

2 “Decidí cuidarme y bajar de peso, la cerveza es un complemento de la comida, en dos meses he bajado algunas libritas”.

Don Day, el 'Will Smith' de los labios rosa Leer más

3 “Con esa mentalidad de que soy el ‘beerman’ he llegado a tomar hasta tres cervezas, no a diario, pero sí después de un partido de baloncesto o mientras estudiaba”.

4 “Una vez llegué a acompañar mi cerveza con un bolón de queso y nunca más lo hice, no me gustó para nada, al igual que mezclarla con pizza”.

5 “Mi agüita amarilla (de Toreros Muertos) no es mi canción favorita”.

6 “Tengo la costumbre de llegar al aeropuerto cuatro horas antes de viajar”.

7 “Colecciono jarros cerveceros y botellas que he traído de diferentes ciudades en las que estuve y estando vacías me las botaron, a mi esposa no le gustaban. Mi jarro más preciado es uno personalizado de Irlanda, de la marca Guinness”.

8 “Que uno tenga su propia cerveza con whisky se siente bacán. Ahora la distribuyo en algunos puntos. Estoy pensando en exportarla”.

Pipo tiene como objetivo exportar su cerveza. La bebida ya ha sido degustada en Estados Unidos. Cortesía G7 Pro

9 “Una vez me llevé en la maleta 60 cervezas y el policía de migración se quedó conmigo conversando media hora y cerró la fila. En otra ocasión una policía en Miami, cuando le dije que era el ‘beerman’, me trató como una celebridad y llamó a sus compañeros de trabajo, creo que me confundió(risas)”.

10 “Siempre quise hacer una cerveza diferente, de ahí de mezclarla con whisky escocés. Me gusta ver a la gente cómo reacciona al tomarla y ver cómo la venden los camareros”.

11 “Además de ser el hombre de la cerveza, soy corredor, tengo bastante tiempo entrenando. Seis veces por semana, me levanto a las cuatro de la mañana y empiezo a correr con un grupo en la Kennedy. Mi día termina temprano”.

De reporteros de farándula a presentadores de televisión Leer más

12 “Fui uno de los mejores tenistas de adolescente, siempre me ha gustado el deporte, el fútbol, el baloncesto, pero ahora soy muy bueno corriendo”.

13 “Corrí una maratón en Chicago en 2013, no me fue muy bien porque me lesioné la pantorrilla en el kilómetro 32. He estado en seis media maratones, me preparo para una que será a fines de enero del próximo año”.

14 “A mis 40 años escribo un libro acerca del emprendimiento (Aprendiendo con de Beerman), contando la historia de mi cerveza, ya lo terminé. Está en proceso de edición”.

15 “La vida y el día a día hacen que uno corra siempre y como líder del proyecto no puedo parar, además estudio una maestría, pero es necesario poner un freno y respirar tranquilo y pensar. Es difícil, pero necesario, y correr ayuda full”.

16 “Soy temático con la comida, me molesta cuando llego a la casa y no la encuentro o casi no me han dejado nada. He preguntado quién se comió la menestra y nadie responde. Me ha tocado cocinar”.

Su próximo emprendimiento tendrá que ver con el café. Cortesía G7 Pro

17 “He vivido situaciones en las que he tenido malos servicios y prefiero manejarlo bien porque he estado también en el otro lado. Hasta en redes no he estado exento de un trato que no ha sido bueno y eso que he querido siempre hacer las cosas bien, pero hay situaciones que no puedes controlar”.

18 “Mi hija (Amelia) es la persona que me saca sonrisas. Mi libro se lo dedico a ella, literalmente es mi mejor amiga. La llevo y la recojo del colegio todos los días y desayunamos y almorzamos juntos. Mi calidad de tiempo es con ella”.

El Oktoberfest se vive en la Perla del Pacífico Leer más

19 “Soy ansioso, llegué a comerme las uñas y no me gusta, muevo mucho las piernas, ahora sí puedo controlar todo eso”.

20 “No puedo dejar de moverme, necesito estar haciendo algo o crear. Soy muy acelerado”.

21 “Después de la cerveza, mi bebida favorita es el café. Que no lea esto mi doctor, pero puedo beber de cinco a seis tazas por día. Debo reducir la cantidad porque he llegado a tener problemas de reflujo”.

22 “Me he enfrentado a situaciones muy difíciles en la vida y lo que me ha ayudado es la perseverancia, teniendo claro mi objetivo, a dónde quiero llegar y en ese camino, personas que te dan la mano”.

23 “Hay gente que ha entrado y salido de mi empresa a pocos días de un evento que se organiza, todo es cuestión de actitud, esta sobrepasa la inteligencia y la preparación que alguien tenga”.

Antonio Sola: "Mi esposa no es solo prefecta, sino perfecta" Leer más

24 “A veces soy malo para administrar mis finanzas, he tomado malas decisiones, pero aprendo y sigo aprendiendo”.

25 “En 2020 hablé con Guillermo Lasso de apoyar el emprendimiento porque es el futuro y lamentablemente hasta ahora es algo que no se hace”.