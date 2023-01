Apoyándose en la tecnología y con su expertise por décadas en el mundo del marketing, esta quiteña revolucionó la manera en hacer compras en el supermercado, sin salir de casa, a través de la plataforma Tipti, una empresa de servicios que creció de manera vertiginosa a raíz de la pandemia.

EXPRESIONES conversó con Pierangela Sierra para descubrir qué hay detrás de esta mujer emprendedora y con férreo carácter.

Tipti la ha puesto en el mapa y no hablo en Ecuador, sino de Latinoamérica.

Después de Walmart México, nosotros hoy somos la segunda plataforma que facturamos realmente. Cuando empezamos el tema del e-commerce y del emprendimiento, teníamos todo en contra: la edad, una plataforma en la que nadie confiaba, había más boom con aquellas de comida rápida y el ecosistema no estaba formado. Fue un poco complejo que nos la compren, pero esa mezcla entre capacidades, competencias y edades ha ayudado mucho a que lleguemos como una plataforma que es la única en el mundo que ha logrado rentabilizar este tipo de negocios. Este año ya va a comenzar a dar utilidades.

Cinco famosos que cumplen 50 años en este 2023 Leer más

¿Y cómo se siente con todo lo que está viviendo con Tipti?

Con mucha humildad, estamos bastante orgullosos de lo que hemos logrado y no solo en términos cuantitativos y de negocios. Muchos chicos que trabajan con nosotros se enamoraron de Tipti porque les permite ser miniemprendedores, probar, equivocarse, innovar y este proceso les ha gustado. Empezamos con seis personas y tenemos ahora quinientas. Es bastante positivo.

¿Se considera una triunfadora?

Más que una triunfadora, soy una guerrera. He tenido muchísimos retos alrededor de mi vida y estoy segura que después de este me pondré otro. Constantemente estoy buscando desafíos y cosas que sean diferentes.

¿Y cómo es Pierangela en el campo de batalla?

No me gusta perder y eventualmente en el camino debes ir ajustando algunas cosas, porque no siempre todo es éxito, pero me gusta hallar la forma de ganar.

Pierangela se considera una mujer determinante a la hora de conseguir lo que se propone. Karina Defas

¿Y cuál es su estrategia para lograrlo?

Al igual que muchas mujeres, me desarrollé en un mundo de hombres. Mi arma fue prepararme muchísimo y a través de mi inteligencia demostrar que estoy al nivel o más arriba. Siempre me propuse a estar lista para dar la mejor propuesta, la mejor respuesta y comprobar con resultados que merezco esas posiciones, repito, de estar al mismo nivel o mejor que muchos hombres en el mercado.

¿Más de una vez le tocó golpear la mesa?

Sí y me la golpearon también. Y cuando lo hacían debía tomar otras acciones, porque los hombres la golpean para tener a la mujer sumisa y entonces ahí sí me sacaban la piedra y me paraba. Más de una vez.

¿Y le tocó alzar la voz?

Alfredo Adame deja todos sus bienes a su hija Vanessa Leer más

Si toco la mesa es porque ya la he alzado, pero si es al revés, aprendí que no puedo ponerme al mismo nivel. A un hombre no le ganarás ni a golpes ni a gritos, debes ser más inteligente y estratega. De lo contrario te quedas en una pelea de perros y gatos donde eventualmente no obtendrás nada. Lo que he hecho es hacer sonar mucho el zapato, pararme y así estar más alta, si el hombre está sentado. Por fuerza tienen que verte hacia arriba. No hay que perder la cordura ni tratar de alzar la voz.

Pero ganas no le faltaron de dar con el taco de zapato a alguien.

Claro que sí (risas).

¿Hija modelo?

Sí, hija modelo, la mejor alumna, la mejor portada y mis papás ni me pegaron ni me llamaron la atención. Por eso, en una ocasión puntual, preferí salir con educación antes que permitir que me falten el respeto.

¿Qué se necesita para mandar?

Para mandar tienes que haber sido mandado. En la primera empresa donde trabajé en serio, había que entrar y desempeñar el puesto más básico. No hay otra forma. Si vas a finanzas, como el contador número menos cero. En marketing, debes empezar por el área comercial, desde ser vendedor e ir al mayorista pisando la calle. De esa manera puedes ser empático con tu equipo y entender tiempos y dificultades y mandar con equilibrio.

DESDE ADENTRO

Si usted fuera un producto, ¿cómo sería?

Un producto con una mezcla de llamativo, discreto y asertivo tal vez, que llame la atención, pero en su justa medida. Yo no soy para todas las personas. Hago click con algunas y no me interesa empatizar con otras.

¿Cuál sería su eslogan?

Hacer posible lo imposible.

¿Y cuáles serían sus fortalezas como producto?

Tyler Sanders: Su autopsia revela que murió por causa del fentanilo Leer más

Soy bastante determinada. Hago que las cosas pasen. Pase lo que pase, si es factible, lograr que esté en el mercado y satisfactoriamente. Eso respondería cualquiera de mis exjefes.

¿Y las debilidades?

Mis mismas fortalezas, como te dije que soy una persona determinada. Cuando hay gente que no es así, yo puedo perder rápidamente la empatía y la confianza. Pero al mismo tiempo creo firmemente en que la inclusión y tener cerebros diferentes te dan una riqueza enorme. Entonces esa limitación mía me puede hacer desaprovechar personas que pueden tener competencias y otras características más artísticas o histriónicas. Todos tenemos cosas espectaculares que podamos dar al mundo.

¿Cómo se desconecta?

Viendo televisión, programas que no necesitan pensar. Friends es mi serie preferida (risas). Me la he visto 18 veces. También estos reality shows de mujeres. Son espacios en los que no necesito hacer organigramas.