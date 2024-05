La película 'Neisi: la fuerza de un sueño' fue premiada en Europa

La película Neisi: la fuerza de un sueño, del director Daniel Yépez Brito, ganó el Premio a Mejor Largometraje Documental de Latinoamérica en el Festival de Cine Español y Latinoamericano - IILa Cinema, que se celebra en Roma esta semana.

El director y su productora, Irina López, viajaron a la capital italiana, donde presentaron el largometraje este jueves 16 de mayo. El domingo 19 de mayo estarán en Génova para otro cine foro. Con su equipo, registraron la gesta de Dajomes para llegar a ser medallista olímpica en Tokio 2020.

Durante ocho años, recorrieron diversos lugares, que incluyen entrenamientos junto a otros deportistas de élite en un pequeño gimnasio de halterofilia en la Amazonía ecuatoriana. Desde la competición de Toronto 2015 registraron su vida en familia, viajes y la exigencia de esta disciplina.

Eso es visible en la película, además del aprendizaje que inspiran en otras deportistas, desde niñas.

Durante los rodajes, hace dos años, Irina y Daniel hicieron una campaña para promocionar la preventa de la película. En parques y conciertos montaron mesas en las que niños y niñas hicieron dibujos sobre la mujer que es primera medallista olímpica del país. “Tenemos una colección sobre este sueño”, comenta Irina.

Con la experiencia que acumularon y el archivo que vieron podrían hacer una serie, comentaron los realizadores el año pasado. Cortesía.

Carolina, la primita de Salvador

Irina López también es actriz. En 1999 fue la intérprete de Carolina, la prima de Salvador (Marco Bustos) que también padece el tener a un personaje como Ángel (Carlos Valencia) en la ‘familia’ de Ratas, ratones y rateros, del director Sebastián Cordero. La semana pasada fue a ver una de las primeras funciones de La misma sangre, obra teatral en que los coprotagonistas de la película retoman a sus personajes con libreto de Cordero.

“No sé si yo me he vuelto más sensible, pero al estar situada en el Ecuador actual, con toda la crisis que estamos pasando, la violencia, me pareció muy fuerte y se los comenté”, dice.

La cárcel es el escenario en que reaparece Ángel. En uno de los diálogos con Salvador –convertido en un abogado que también pasó por la cárcel– recuerdan a Carolina, que fue una suerte de cómplice de clase acomodada de su primo, que había sido expulsado del colegio antes de que ella viva con pomposidad su fiesta de graduación.

Sobre las tablas, Ángel repite el criterio que tenía de Carolina, quien rechaza que se pongan a robar a los invitados a la fiesta en una escena de la película. Ya en la obra, Salvador cuenta que fue a visitarla una vez y hasta recibió dinero como consuelo de despedida.

“Me sorprendí cuando le nombraron a la Carolina”, sonríe la actriz, quien tenía 27 años cuando hizo el rodaje. “Los manes se volvieron criminales, entonces ella se está protegiendo a sí mismo”, añade.

La noche de la función firmó autógrafos entre los asistentes y se reencontró con los actores y el director. “El reto que han asumido como actores y en la dramaturgia es complejo”, comenta y destaca los largos textos de la obra, que se resuelve con una escenografía sencilla, realista. “Me gustó verlos a los años, ver que tienen las voces de los personajes de antes”.

