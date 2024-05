La invención de las especies: El poder de la narración

Los frutos de la pandemia se demoran, pero siguen saliendo a la luz. Fueron momentos duros para todas las industrias pero, en su última película, Tania Hermida pudo verle el lado positivo al confinamiento. La invención de las especies se rodó en el 2020 y está desde hoy 9 de mayo en todas las salas de cine del Ecuador.

EXPRESIONES conversó con la directora y guionista de esta historia, la tercera de su filmografía. Tras los éxitos de Qué tan lejos y En el nombre de la hija, llega la vida de una adolescente que busca su identidad en las islas Galápagos.

Escena de la Invención de las especies. Cortesía

¿Cómo se siente presentar su tercera producción?

Siempre es un momento muy fuerte, sea la primera o la tercera, la película no tiene vida hasta que no se presenta en una pantalla y se comunica con el público. Sin esto, es solo un proyecto en el que regresas a trabajar siempre. Presentarla es un momento de mucha expectativa y vulnerabilidad. La invención de las especies nació el 27 de abril, cuando se la vio por primera vez, fue en el festival Internacional de Cine de San Francisco. Estrenar una cinta siempre produce incertidumbre, con qué miradas se va a encontrar, qué le dirán estas imágenes a las personas.

Ya que hacer una película lleva tantos cambios, ¿en qué momento decide que está concluida?

Hay una frase que repetimos mucho cuando estamos en el montaje: una película nunca se termina, solamente se abandona. Porque si uno sintiera que está terminada, ese momento nunca llegaría. Como es un ente vivo y uno se relaciona con él, uno siempre siente que hay cosas que modificar. Y luego toda la banda sonora. Hay un punto en el que si uno no abandona, podría quedarse toda la vida sentada en la mesa de posproducción.

¿Cuál fue ese momento para dar por terminada La invención de las especies?

Fue más difícil con esta que en las otras dos. Las dos primeras fueron hechas en celuloide, y era difícil volver a repetir por el material. Esta se hizo en formato digital, y esto nos permitió más libertades. En la posproducción, fue aún más distinta esta experiencia. Porque sin mayor problema puedes modificar todo, incluyendo la banda sonora. Volvía con el montajista para que ponga más planos, para que los corte. Fue un proceso con más plasticidad, pero también más tortuoso. Siempre crees que puedes volver atrás.

¿Cuándo quedó lista?

En julio del año pasado. Pero luego seguimos haciendo pequeños ajustes de color, de sonido.

¿En los personajes ya hay pistas de esta analogía con la investigación de Charles Darwin?

Uno empieza a escribir sin tener muy claro a dónde va. Lo que sabía es que era una adolescente en Galápagos, que su padre es biólogo, y esta niña está en un momento de duelo. Es a través de las historias y las personas como descubre que si no muta, no puede sobrevivir.

¿Cuáles son sus referencias?

Las investigaciones de Charles Darwin, el libro del Génesis y la última historia es la de Scheherezade, de Las mil y una noches. Si no es capaz de contar un cuento, la van a sacrificar. Lo que quería contar en esta cinta es la estrategia de la supervivencia que es la narración, la cual es la de nuestra especie.

La directora Tania Hermida, dándole indicaciones a sus protagonistas. Cortesía

Desde la mirada de Tania Hermida

¿Por qué encuentra fascinante las historias infanto juveniles para contar?

En mi segunda película, es algo más chica. En la primera es una mujer joven. Pero en los tres casos lo que me gusta contar es la crisis de crecimiento y en el caso de las tres historias, en un viaje. Este es el tiempo para el tránsito y la mutación. Y las tres protagonistas se plantean qué son y cómo se relacionan con el mundo. Todas se cambian de nombre también. Ahora Carla, se autonombra Isla, un gesto que les da la herramienta para enfrentarse a este proceso.

Ana María Carrión es la protagonista. Una actriz debutante que interpreta a Carla. Cortesía

¿Considera que completa una trilogía?

Sí. Son tres películas ambientadas en lugares muy distintas, pero hay muchos elementos que los identifico cuando están terminadas. Cuando escribí el guion de En el nombre de la hija pensé que estaba haciendo algo muy diferente a Qué tan lejos. Había diferencias muy grandes y cuando en la sala del montaje me fijé que había unos elementos muy similares. Esta vez me di cuenta desde la escritura como el ADN de mis películas comienzan a llenar las páginas. Las tres atraviesan una crisis que encuentran camino por medio del lenguaje. El personaje que hace del mentor de este proceso, que en la dramaturgia tradicional es del loco o el mago. Y también lo interprete el mismo actor, Pancho Aguirre.

Pancho interpreta a una mujer trans, que siento también juega mucho con la evolución de las especies. ¿Tiene que ver con esta línea de la evolución humana?

Con Pancho tengo un trabajo de colaboración creativa muy interesante. En mis dos primeros guiones, Pancho inspiraba unos personajes. Esta vez, Harriet era una mujer, una bruja. Empecé a hacerle casting a actrices, ya que había brotado con mujeres. Pero no encontraba al personaje en esas personas. Un colaborador me dijo: ‘Es el Pancho’. Y yo no quería porque era femenino, hasta que me di cuenta de que él podía interpretar a una vieja. Ese es una de las luces de la creatividad. Se lo propuse y le encantó la idea. Poco a poco nos fuimos dando cuenta del significado que sea una mujer trans, que ha transitado y es el que ha invitado a transitar. Que ya ha pasado su crisis y se inventó.

¿Cómo llegan al Festival de Cine de San Francisco?

Gabriel Saltos es Wiki. Cortesía

En mis tres películas he tenido la suerte de contar con representantes internacionales y por eso han podido tener un buen recorrido por festivales. Habanero es la encargada de esto e hizo la promoción de mi primera peli Qué tan lejos. Ahora a La invención de las especies la escogieron como la ganadora del Sloan Science on Screen Award. Cada año entregan este premio especial que une la ciencia con las artes visuales. Aquí está tejida en la narración el tema de la evolución y origen de las especies.

¿Cómo se arriesgaron a hacer cine en pleno caos?

Los procesos de creación tienen vida propia. La creación viene por ciclos. Una vez que estuvo el guion aplicamos a todos los fondos para poder filmar. En 2019 ganamos el fondo Ibermedia y luego, en 2020, ganamos el fondo de producción del IFCI. Y aunque teníamos la posibilidad de posponerlo un año, nos arriesgamos. Y a tono de lo que la película propone, teníamos que sobrevivir. Adaptarnos. Así que filmamos, y el estar en Galápagos, sin turistas ayudó mucho.

Jean Carlo Cabrera es Darwin. Un niño isleño con profundo amor por su tierra. Cortesía

Sinopsis de La invención de las especies:

Carla (12) está de duelo y ha perdido la habilidad de pronunciar palabras cuando llega a las Galápagos con su papá, un biólogo experto en conservación de tortugas. Mientras él da charlas sobre crianza de especies en riesgo de extinción, ella enfrenta los riesgos de su propia especie. Durante siete días, que evocan los del Libro del Génesis, Carla rastrea el sentido de las palabras que habitan en las islas. Junto a Wiki (12) y Darwin (15) accede a lugares secretos y conoce a Harriet, una curandera que practica el arte de sanar contando historias.

Como las iguanas, que para sobrevivir mutaron en criaturas marinas, Carla se transforma en isla y aprende a aferrarse a la piedra, esperar, sumergirse y emerger para contar su propia historia.

