Challengers: La pasión y el erotismo según Luca Guadagnino

Se habla mucho de que los afrodisiacos no existen, pero en este caso tanto el tenis como la fotografía juegan ese rol para los protagonistas y los espectadores de Challengers.

Al momento de proyectarse la imagen, y la sala de cine está en funcionamiento, el sonido de la recién estrenada película ya es estimulante. Se siente como si la respiración comenzara a costar por el esfuerzo físico o como el jadeante aliento al inicio de un encuentro sexual.

Esto es totalmente intencional. El director italiano Luca Guadagnino es quien pule su estilo en esta cinta deportiva, pero que habla de la búsqueda de una pasión. Cualquiera que esta sea.

Challengers, protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor, es como el juego del tingo tango, cada momento de límite hace más interesante el juego. Claro está, que la analogía en la cinta es el propio tenis. Pero esto es algo que queda para los expertos del deporte blanco, quienes encontrarán en cada escena alguna cercanía con el juego de raqueta y pelota.

Luego de la pandemia de la COVID-19, mucho se especuló si sería posible la recuperación de la industria del cine tradicional más allá de las plataformas, y con Challengers puede que se esté demostrando el verdadero resurgir de las salas.

Zendaya es actualmente una de las actrices más taquilleras: solamente en este año ha conseguido debutar en el puesto número uno con Dune 2 y Challengers. Esta última ha logrado más de 25 millones el pasado y primer fin de semana, con esto consigue la mitad de su presupuesto ($52 millones).

Es la mirada fresca pero muy característica de Guadagnino la que hace que el largometraje sea comparada miles de veces con otras películas del cineasta que ha presentado otros grandes títulos para la cultura popular, como Call me by your name (2017) y Bones and all (2022), ambas protagonizadas por Timothée Chalamet.

El largometraje de dos horas once minutos de duración es el encuentro de una final de tenis, aunque sus protagonistas Art Donaldson y Patrick Zweig (Mike Faist y Josh O’Connor) no estén pasando por la mejor racha de sus vidas. Sin embargo, estos ex mejores amigos saben que hay seducción en su rivalidad.

El director Luca Guadagnino en el set de Challengers. Niko Tavernise / Metro Goldwyn Mayer Pictures

El erotismo está por todos lados. La fotografía de Sayombhu Mukdeeprom logra retratar piel, sudor y gestos que no necesariamente manifiestan algo sexual, pero brindan esa sensación. La misma que tiene este triángulo deportivo, amistoso y romántico a la vez.

El desenlace es el clímax. Y es también para Luca Guadagnino la secuencia más complicada que ha filmado. “Vemos a Tashi Duncan (Zendaya) y todos los detalles de ese partido, incluyendo la cancha con piso transparente. Eso permite observar a los competidores desde abajo del suelo, y es así como se cuenta este triángulo emocional. Es una película sexy en la que los cuerpos están sobre la cancha. No es una película de deportes. Simplemente, sucede que está ambientada en el mundo del tenis. Es una cinta muy íntima en todo momento”, es como describe a su obra el director.

Zendaya comoTashi. Niko Tavernise / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Un trío seductor

Aquí no hablaremos de aquella escena que se ha viralizado a partir de su tráiler. Pero sin duda, la atracción y competencia que existe entre los tres protagonistas es lo que hace que la película funcione de principio a fin. Son sus viscerales reacciones las que hacen entretenida la película, que es una comedia a grandes rasgos. Pero hay un cuarto participante en este entramado, el tenis. “El deporte en esta cinta es realmente solo una metáfora del poder y de la dinámica de control entre personas que se apoyan unas en otras, quizá demasiado”, señaló Zendaya.

La it girl confirmó que con Tashi siente una conexión por su gran profesionalismo. “Me identifico con ella porque he encontrado gran parte de mi identidad en mi trabajo, sin embargo yo no soy tan competitiva como ella”.

El espectador es la pelota del juego. Brinca entre cada raquetazo, escena y salto de tiempo.

El pasado y el presente de los Tashi, Art y Patrick es difícil de seguir si no se está completamente inmiscuido en la historia, pero hace que el espectador también sienta la decepción que se vive al crecer o al perder, asuntos impostergables para cualquiera.

“Lo que más llamó mi atención del personaje de Art Donaldson y de su evolución fue la idea de una persona que, quizá, se ha desenamorado de su oficio”, explica Mike Faist. “A veces, todos tenemos esas ideas de lo que queremos ser cuando seamos mayores, de estar tan seguros de algo cuando somos niños y luego recalibrar la brújula cuando nos encontramos con las implicaciones de todo ello en el mundo real. Aquí se enfrentan a sus vidas y piensan: ‘¿Cómo queremos que sea el resto de nuestra existencia?’”, concluye.

Josh O’Connor como Patrick. Cortesía

¿Challengers está inspirada en la vida real?

El guionista Justin Kuritzkes revela que aunque no cuenta una historia real sobre algún jugador de tenis, fue al ver un partido entre Naomi Osaka y Serena Williams en 2019 que le llegó la inspiración.

“Cuando vi a Serena Williams y Naomi Osaka juntas en la final y la sanción polémica sobre Williams por recibir entrenamiento desde las gradas. Nunca había oído hablar de eso, pero me pareció una situación intensamente cinematográfica”, explica. Aunque él no es un aficionado, admite que en su familia hay varios, por lo que sabe bastante de este deporte.

Escena de Challengers Cortesía

