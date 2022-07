La quiteña Paulina Tamayo, conocida como ‘La grande del Ecuador’, acaba de cantarle a Guayaquil en sus fiestas julianas en un show en el que ofreció un repertorio extenso y variado. Siempre ha dicho que el espectáculo “no lo hace un artista, sino el público. A veces preparo los temas que cantaré, pero es la gente la que decide. Los guayaquileños son selectivos y les encanta la buena música nacional”, expresa.

Su familia fue su gran influencia para el desarrollo de su carrera que se inició hace 51 años, cuando era una niña. Siempre vivió rodeada de música. Recuerda que su progenitora, María Luisa Cevallos, los hacía levantar a ella y a sus hermanos con las canciones de Olimpo Cárdenas y Carlota Jaramillo.

A pesar de su experiencia artística, los nervios siempre están ahí en cada concierto. “Nunca se van, hasta que no se cante la primera estrofa porque cada público es diferente. Es parte de la responsabilidad, no se sabe si lo que se hace gustará, además dependerá del estado de ánimo de la gente. Los guayaquileños se saben los pasillos muy bien”, añade.

Aunque lo urbano tiene mucha acogida, Paulina afirma que “el público que gusta de nuestro arte es más adulto y respeta. No todo lo urbano es feo o malo, respeto cada género, pero no va conmigo porque no le veo el encanto. Canto lo que primero me llegue, de lo contrario no podría interpretarlo o transmitirlo. Expreso lo que siento”.

Recientemente sacó 'Paulina Tamayo Siempre Grande, Solo Éxitos', que contiene 'Esposa', 'Nuestro secreto', 'Parece mentira', 'Yo vi llorar a Dios', 'Canción de Los Andes', 'Avecilla', 'Cautivo de amor', entre otros. “Es complicado elegir para un disco un repertorio, sobre todo por lo extenso, pero siempre incluyo los que pide el público en los shows. De estos, un tema que me marca es 'Canción de los Andes', es hermoso. Está escrito para mi vida, arranca lágrimas, muy sentido. Soy de lágrima fácil”.

No está de acuerdo que las nuevas generaciones le metan la mano a ciertas canciones. “No me parece bien que a un pasillo o a un yaraví lo conviertan en otro género con la justificación de innovar. Nuestra música merece respeto, es parte de nuestra historia, es falta de respeto a la cultura, al compositor. Son joyas musicales”.

Paulina opina sobre los nuevos talentos, específicamente de la otavaleña Ñusta Picuasi que se ha dado a conocer en las redes sociales y posee una gran voz. “Considero que estos jóvenes deben tener un estilo propio, si cantan temas de Shakira o de otros artistas simplemente están imitando a otra persona, no tienen identidad”, dice la intérprete que ha logrado mantenerse porque añade que le gusta innovar.

Para el 2023 prepara un material. “Antes de la pandemia estaba listo un homenaje por mis 50 años de vida artística. Por esta crisis sanitaria se suspendió. Si Dios lo permite lo haremos el próximo año, el nuevo disco está casi grabado con Alberto Plaza, Tormenta, Cigala, Los Vincoti y Alci Acosta, quien se despide de los escenarios. Está mayor. El 29 de julio en Milagro nos presentaremos con el rocolero colombiano”, comenta la artista que cada vez que visita la ciudad come encebollado y cangrejos.