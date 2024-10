Paulethe Cajas, Miss Ecuador International, se va a Japón

La quiteña Paulethe Cajas, Miss Ecuador International, se llevará a toda su familia a Japón. La reina viajará el 26 de octubre a esta lejana tierra para participar en el certamen, cuya gala está prevista para el 12 de noviembre en Tokio. Se quedará hasta el 21 de ese mes.

No quiere irse sola y la acompañarán su madre, abuelita, hermana y tíos. Se quedarán más de lo previsto para conocer. Además sus maletas (4 o 5) irán cargadas de prendas de Steven Vera, María del Mar Proaño, Darwin Vaca y, como ella es diseñadora, incluirá sus creaciones. El traje típico de Wenceslao Muñoz le ocupará más espacio. Paulethe también llevará regalos para sus compañeras, entre ellos, chocolates y adornos típicos. Partirá desde la capital de la República.

La Coqueta en la radio

Evelyn Vanessa Calderón no pierde tiempo. Tras su salida de la TV, la reportera de farándula buscó otras opciones. Primero el pódcast No me meta labia y ahora prueba suerte en la radio. “Sigo en ese espacio porque se graba una o dos veces por semana y me permite hacer mis otras actividades”, cuenta.

El programa en Forever se llama 'Lo que usted quiere oír' en el que comparte con Doménica Báez. Antes estuvieron Diana León, Rossana Queirolo y Meche Cuesta. Es su primera vez en la radio. La Coqueta confiesa que está aprendiendo.

Santiago Castro en RTS

A Santiago Castro lo invitaron a 'Los Hackers', fue uno de los talentos con los que nació este espacio hace dos años. Buscan un nuevo panelista tras la salida de Marián Sabaté. Él está feliz.

La rubia no fue la única que se marchó, además Café, Pedro Peñafiel, quien era la mano derecha de Betty Mata en 'En contacto' y en el programa farandulero. Por cierto, ella vino de Estados Unidos solo por unos días. Seguramente sabía que le iban a decir adiós a su colaborador. Ahora está Óscar Hidalgo. Santiago volverá a RTS.

