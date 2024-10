Michelle Jiménez: "El 2024 quiero terminarlo siendo Miss Universo"

Se parece más a su padre (Robinson) que a su madre (Carolina), afirma Michelle Jiménez, Miss Universo España 2024. Él es dominicano y vive en su país, ella es ecuatoriana y reside en Barcelona, donde nació la reina de belleza hace 21 años.

A pesar de la distancia, cada vez que puede viaja a República Dominicana para visitar a su progenitor. No lleva su apellido (Trinidad), pues usa el de su progenitora (Jiménez). Estudió Marketing-Comercio, mide 1,68 metros y pesa 55 kilos. Modela y sueña con ser actriz. Confiesa estar soltera y sin novio.

Cuando todavía era una niña, abandonó su hogar debido al maltrato materno que recibió. Pasó por tres centros de acogida entre los 12 y 18 años. Antes de ser reina se desempeñó como camarera de cafeterías y restaurantes, bailarina y dependiente de tiendas.

A partir del 29 de este mes, estará en México para participar en Miss Universo. La elección se desarrollará el 16 de noviembre. Por este motivo se está preparando en pasarela, oratoria y con el vestuario, que destacará sus atributos. Conversó con EXPRESIONES para relatar su historia.

¿Ser reina de belleza era su sueño de niña?

Al principio pensaba que era un sueño lejano. Luego me di cuenta de que no debía ser así. Solo había que trabajarlo, aproveché la oportunidad que se presentó. Cuando dijeron mi nombre, sentí una mezcla de emociones, no me lo creía. Trabajar por los sueños es fundamental para alcanzarlos.

Una de las primeras felicitaciones que recibió fue la de su abuela paterna. ¿Es muy unida a ella?

Sueña con ser actriz. Cortesía

Mi abuela (Mercedes) vive en República Dominicana, ha estado conmigo desde el minuto uno. Siempre creyó en su nieta, por ello lo primero que hice después de coronarme fue llamarla. Se siente muy feliz, es muy importante para mí. Me decía que sea yo misma, que esa parte humana marcaría la diferencia, pues generalmente a las misses se las considera superficiales.

¿Qué cree que vio el jurado para elegirla como Miss Universo España?

La decisión no se toma solo en la gala final, es la suma de varios momentos, entrevistas, el tiempo que comparten con nosotros durante la semana de concentración. La actitud que tengamos. Son muchos factores.

Cuestionada por el color de su piel

Por no tener la piel blanca ha sido cuestionado su triunfo. Creen que no representa a la mujer española.

Las críticas han sido una minoría, muchos me apoyan. Otros consideran que no puedo representar a las mujeres españolas por el color de mi piel. Creo que representar a mi país va más allá. Amo esta tierra, sus tradiciones, cultura y llevo con orgullo su bandera. Es normal que no le agrade a todo el mundo. No es algo que me afecte porque es un problema de los otros, no mío. Seguramente por mi mezcla de nacionalidades nací con este color de piel (risas).

Si sus padres son originarios de otros países, ¿por qué usted nació en Barcelona, España?

Ellos se conocieron en esta ciudad española, luego se separaron.

Así como conoce la tierra de su papá, ¿conoce también la de su madre?

Fui de pequeña, pero ya no recuerdo mucho. Ojalá tenga la oportunidad de volver. Muchos ecuatorianos viven en España.

El 16 de noviembre, Michelle participará en Miss Universo. Cortesía

En su infancia sufrió maltrato y vivió en centros de acogida...

Tuve que poner límites cuando me di cuenta de que mi entorno no era el indicado para mi desarrollo. No me sentía a gusto en mi casa, decidí dar ese paso y crecer en otro ambiente. En España, las leyes amparan a los menores y velan por ellos. Luego a los 18 años me independicé y así sigo.

Cuando se marchó de su casa a los 12 años, todavía era una niña, vivía con su madre y pidió ayuda.

Así es. Las situaciones que se viven nos hacen crecer antes de tiempo, quemé etapas muy rápido, me dieron esa fuerza interior para tomar decisiones.

¿A qué llaman centro de acogida en España?

Es un hogar al que los menores pueden ir, en caso de que no puedan vivir con sus padres o no los tengan. No hay que confundirlo con una cárcel de menores. Son lugares donde crecen sanamente y estudian. Los solventa el gobierno.

"No me interesa ser víctima"

¿Era maltratada física y psicológicamente por su madre?

Prefiero no entrar en detalles porque es algo muy personal. Lo fundamental es el mensaje que me interesa dar, la resiliencia y la fuerza que debemos tener para salir de determinadas situaciones. No me interesa ser víctima.

¿Le tiene coraje o resentimiento?

Creo que ambos nos atrasan. El coraje y el resentimiento no sirven para nada, nos dañan y estancan emocionalmente. He logrado mantener una buena relación con mi familia en general. Aunque nos duela, hay que poner límites y barreras.

Sin embargo, es una experiencia que la marcó...

Yo pude acudir a terapia, no todo el mundo puede acceder a ello. Se me permitió estudiar y he practicado algunos deportes, como atletismo y fútbol sala. Cada persona tiene sus vivencias, solo hay que transformarlas en fuerza y en posibilidades. Tras la coronación he hablado con ella, no quisiera que se crea que existe una guerra entre nosotras. Sé que es una mujer que participó en un certamen en Ecuador, no sé cuál, ni el año. De ella creo que heredé el tipo de cabello, no es tan rizado, como el de los dominicanos.

¿Por haber estado en centros de acogida fue discriminada profesionalmente?

Me ocurrió. Muchos creen que por haber estado en estos hogares somos malas personas. Quiero dar un doble mensaje para las niñas que han vivido una situación similar, decirles que sí se puede salir adelante. Y también para aquellos que no están informados, que viven en la ignorancia, es necesario que abran sus mentes.

Le encanta el ceviche

A pesar de lo vivido, ¿sí desea formar un hogar y ser madre?

¡Claro! Me encantaría, pero no es algo que se dará en un futuro cercano. Si llega esa persona indicada, tal vez tenga dos o tres hijos.

Los reinados abren puertas, ¿usted cuál quisiera que se le abra?

Siempre he soñado con actuar. Tal vez me inscriba en una academia. También es una plataforma para el modelaje. El 2024 quiero terminarlo siendo Miss Universo. Soy una persona que no piensa mucho. Que se dé lo que se tenga que dar.

La inclusión está de moda. ¿Comparte que se permita participar sin limitaciones de edad, estado civil u orientación sexual? Ya nada importa.

Me parece estupendo y genial. Todo cambio es progreso. Hace falta abrir fronteras y romper barreras.

Por sus raíces ecuatorianas, ¿habrá probado nuestra gastronomía?

Por supuesto, me encanta el ceviche y lo latino. Esa mezcla es espectacular. Mi metabolismo es rápido y practico ejercicios para mantener el cuerpo y la mente sana.

