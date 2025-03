¿Qué pasó después de los Óscar?: algunos momentos que se hicieron virales

Ya ha pasado casi una semana desde que se llevaron a cabo los esperados Premios Óscar 2025. Lo que aún no termina son las opiniones del público, quienes siguen desenterrando algunos momentos de la ceremonia.

Y es que se expuso un peculiar (y para algunos incluso incómodo) momento en la alfombra roja de los premios, cuando la modelo Kendall Jenner fue captada aparentemente lanzando una mirada de desdén a Lisa, integrante de la banda coreana femenina Blackpink, mientras los fotógrafos coreaban el nombre de la estrella del K-pop. La escena, que se volvió viral en redes sociales, desató especulaciones sobre una supuesta incomodidad de Jenner ante la atención que recibía la cantante y no ella.

El momento ocurrió en Los Ángeles, donde se celebró la gala con la presencia de múltiples celebridades. En redes, fans de Lisa interpretaron la reacción de la modelo como un acto de celos. En respuesta, varios de ellos llenaron el último post de la modelo con comentarios referentes a la cantante de Money.

kendall side-eyeing lisa for taking all the attention 😭 pic.twitter.com/BQb9VYp960 — ‎ً (@greatestselena) March 5, 2025

El legendario Elton John y la estrella emergente Chappell Roan unieron sus voces en el evento benéfico de la Fundación contra el SIDA del británico, celebrado durante la noche de los Óscar. La artista, ganadora del Grammy a Mejor nuevo artista, sorprendió al público al invitar a John al escenario para cantar juntos Don’t let the sun go down on me y su propio tema Pink pony club.

Durante la presentación, Roan coronó a John con un sombrero de vaquero rosa y lo declaró miembro honorario de su club Pony Rosa, que es el nombre de la canción, en reconocimiento a su legado en la comunidad queer. “Has sacrificado tanto por la comunidad LGBTQ+ y gracias a ti, puedo ser la artista que soy”, le dijo emocionada Roan, mientras el evento recaudaba 8.6 millones de dólares para la lucha contra el VIH y SIDA.

Para muchos fans, la colaboración entre ambos simboliza la unión de dos generaciones que usan la música como bandera de la lucha por los derechos LGBTQ+. John, pionero en visibilizar la causa en la industria musical, y Roan, una de las nuevas voces queer más influyentes, crearon un momento de celebración y reivindicación. “Para una noche, transformamos el lugar en nuestro propio Pink pony club, un espacio de amor y comunidad donde todos pueden ser ellos mismos sin disculpas”, expresó John.

ELTON JOHN AND CHAPPELL ROAN SINGING PINK PONY CLUB TOGETHER 😭 pic.twitter.com/vtuPvpH8Fo — alexa (@glusong) March 3, 2025

Peleas en la alfombra

Durante la alfombra roja de los Óscar, las actrices Emma Stone y Margaret Qualley protagonizaron un momento que, a primera vista, pareció una disputa. En un video viral, se observa a Qualley acercándose a Stone de manera enérgica, mientras esta retrocede, lo que generó especulaciones sobre una posible pelea. Sin embargo, quienes conocen su amistad saben que este tipo de interacciones forman parte de una tradición entre ellas, demostrando la confianza y el sentido del humor que comparten. Este comportamiento juguetón es habitual en su relación, lo que sin duda recalca la complicidad que las une desde hace años.

Lo que no fue una broma fue el comentario de un creador de contenido especializado en críticas de cine. El mexicano Javier Ibarreche entrevistó a la actriz Zoe Saldaña, protagonista de la polémica película Emilia Pérez. Tras una conversación cordial en la que Saldaña expresó su cariño por México y su entusiasmo por la historia que presenta el filme, Ibarreche, que tiene una comunidad de un poco más de doce millones de usuarios en Tik Tok, sorprendió a la audiencia al hacer una fuerte declaración en vivo: "Lo reitero, Emilia Pérez no se merece ningún premio".

🇲🇽🌎 | El influencer y comediante Javier Ibarreche se ganó el respeto de todo el mundo por declarar en plena cobertura de los Oscars 2025 que el bodrio de película woke "Emilia Pérez" no merece ganar ningún premio. pic.twitter.com/5QpitUYtjv — Derecha Diario México (@DerechaDiarioMx) March 3, 2025

Incluso, cuando la canción El mal de la película ganó la categoría Mejor canción original, el presentador mostró su desacuerdo con la decisión de la Academia.

"Una de las peores canciones que he escuchado en mi vida ganó", dijo en vivo mientras de manera paralela subían los ganadores al escenario. Estas afirmaciones generaron diversas reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su franqueza y quienes consideran inapropiado emitir tales juicios durante una transmisión en directo.

