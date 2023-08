Son varios los jugadores que han sido sensación en estos días. No solo Moisés Caicedo, quien cumplió su sueño de ser fichado por el Chelsea, y enterneció las redes sociales con un video junto a su mamá; sino también otros cracks que lo están dando todo en cada partido.

Hay unos que ya tienen mundiales recorridos, y otros que han terminado siendo protagonistas en actuales torneos, como la Copa Sudamericana. Aquí van los futbolistas que más han brillado en estás ultimas jornadas. Y, seguramente, a algunos de ellos los veremos también con la camiseta de La Tri. No los pierda de vista, porque ya falta poco para los partidos rumbo al Mundial 2026.

ALEXANDER...UN AUTÓGRAFO

Alexander Alvarado, quien se unió al Orlando CIty, es uno de los más destacados del año. Instagram

El 13 de agosto los hinchas también disfrutaron de harto fútbol. En el estadio Gonzalo Pozo se desarrolló el súper clásico capitalino, en donde el Aucas recibió a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Y algo que resaltó es el gesto que se vio en el entretiempo. Gran cantidad de fanáticos se arrimaron a las vallas y entregaron sus camisetas a algunos jugadores de LDU para que se las autografíen. Entre ellos estaba Alexander Alvarado, quien viene brillando en los últimos partidos, entre ellos, los de la Copa Sudamericana.

Su tocayo, Alexander Domínguez, también fue acechado para dar autógrafos, como si se tratara de una celebridad. ¡Y cómo no! En el partido pasado el guardameta fue el héroe del equipo por sus tremendas atajadas en los penales contra el Ñublense.

FOTAZA PARA EL RECUERDO

Leonardo Campana listo para abrazar a Lionel Messi Instagram Leonardo Campana

Cuando Leonardo Campana y Lionel Messi se juntan ocurren golazos. Es lo que pasó el fin de semana en el partido del Inter Miami ante Charlotte.

El astro argentino marcó el 4-0 gracias a la asistencia de Leo y de inmediato la foto dio la vuelta al planeta. En esta se puede ver el abrazo de ambos e incluso al ecuatoriano cargando al mejor jugador del mundo.

¡Qué privilegio! El momento fue posteado en la red social de Campana y también reposteada por su papá, el empresario Pablo Campana quien no puede estar más orgulloso de su hijo.

Esperamos ver también un gol de Leo en esta Leagues Cup.

EL MÁS FELICITADO Y CON NUEVO LOOK

Moisés Caicedo se sitúa entre los futbolistas más cotizados del mundo. Instagram

La novela que se armó entre Liverpool y Chelsea por lograr el fichaje de Moisés Caicedo al fin se acabó. ¡Qué culebrón! Todo sucedió durante el feriado, lo cual mantuvo a muchos en vilo.

Hoy las felicitaciones al Niño Moi no paran de llegar. Y no es para menos. Su fichaje costó 146 millones de dólares y aquello lo pone en el puesto número uno entre los jugadores más valiosos de la Premier League y tercero a nivel mundial. ¡Aplausos de pie!

Chito Vera, Pervis Estupiñán, Enner Valencia, Miguel Ángel Ramírez, y otros, le enviaron sus felicitaciones a través de Instagram luego de que él publicara fotos con su camiseta del Chelsea. Y algo que llamó la atención es también su nuevo look. Parece que en esta nueva etapa ya no quiere más el cabello rubio.

Con todo el éxito que tiene puede lucir como quiera. Solo tiene 21 años. Así que no duden que se convierta en el próximo Messi.

VOLVIENDO MÁS FUERTE

Otro que mantiene en vilo a muchos es Piero Hincapié. Esta semana volvió al ruedo y pisó nuevamente la cancha alemana del Leverkusen. De a poco ha comenzado a entrenar luego de la cirugía en el pie.

La foto subida a su Instagram no solo causó alegría en la afición de Alemania, sino en Ecuador. Se espera que el DT de La Tri, Félix Sánchez, no lo descarte para los partidos que se vienen en la eliminatoria del Mundial 2026. Es que, al parecer, Piero está listo para todo, hasta fotos de su estilo (un tanto aesthetic) ya postea. Y como es de esperarse no le faltan los piropos.