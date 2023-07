Habría que estar en un lugar alejado de internet, sin redes sociales o televisión para no enterarse de lo que ha ocurrido con los futbolistas durante estos días. Más allá de los resultados de los partidos, lo que pasa en sus vidas personales ha sido tendencia en Instagram y en otras aplicaciones.

Cumpleaños, nuevos looks, cambios de club, otros con su fichaje en stand by y hasta gestos caballerosos en las canchas... En estos días hubo de todo, como en botica. Si usted es de los que les perdió la pista, no se preocupe, EXPRESIONES los tiene bajo la mira... Y aquí les hace un recuento de lo más sonado.

EL GESTO MÁS TIERNO

Pedro Ortiz, figura de uno de los últimos partidos de Emelec, tuvo el gesto de un caballero a carta cabal. Mientras se acercaba a agradecer a la tribuna que coreaba su nombre, aprovechó para regalar su camiseta.

Esta vez se la llevó una niña que estaba un tanto tapada entre las personas adultas. Sin embargo, Ortiz la logró ver y dijo: “Para ella”. La emoción de la nena fue tal, que hasta besó la camiseta. Menos mal, los hinchas pudieron grabar y fotografiar ese momento que quedó para el recuerdo.

MEJOR SIN TRENZAS

Durante la gira que tuvo Independiente del Valle por España, los jugadores destacaron no solo por su desenvolvimiento técnico, sino también por sus looks.

Entre los bien peinaditos, está Junior Sornoza, quien llamó la atención por sus trenzas. Sí, leyó bien. En su cabello supercorto, lograron peinarlo con tres de estas, bien pegadas al cuero cabelludo, y es por eso, que los hinchas no lo podían creer.

“¿Dónde puedo encontrar al que le hizo las trenzas?”, bromeaba un usuario en el video que subió el equipo a su red social. ¿Debería repetirlo? En poco cabello, se ve mejor sin trenzas... esa es nuestra humilde opinión.

EN QATAR Y NO POR UNOS DÍAS

Como un balde de agua fría. Así les cayó a algunos el fichaje de Gonzalo Pata a uno de los equipos de Medio Oriente.

El ecuatoriano vuelve a Qatar, y esta vez ya no de forma momentánea. Desde ahora es parte del equipo Al Sadd, que lo fichó por cerca de 13,5 millones de dólares. Las reacciones de los hinchas en las redes sociales no han sido del todo positivas, lo han criticado.

En su defensa ha salido Carlos Tenorio, exmundialista y actual presidente de la AFE. “Muchos éxitos, crack, lo que diga la gente que no es de fútbol, se entienda. Pero los que jugamos fútbol sabemos que las decisiones siempre son para mejor en todo aspecto”, le manifestó.

A Plata, por su lado, se lo ve más que feliz, las fotos más virales han sido sus selfies con la nueva camiseta y entrenamientos. Ojalá no se duerma en los laureles y la rompa en su nuevo club.

CUMPLE AÑOS CON SU AMOR

Leonardo Campana tuvo una semana soñada. Y en parte se debe a Messi, ya que el argentino se ha portado como todo un 10 como compañero. Según reveló un jugador del Inter de Miami, Deandre Yedlin, todos los del equipo están en un grupo de WhatsApp.

“Campana necesitaba entradas para el domingo y Messi apareció en el chat: ‘¿Cuántas necesitas?’", contó. ¡Qué crack!

Luego de eso vino el cumpleaños número 23 del ecuatoriano, y entre todas las felicitaciones como las de su familia, futbolistas y amigos, estuvo la de su enamorada, Ariana Altuve. “Hoy cumple mi persona favorita... Mi safe place, mejor amigo y compañero de vida”... posteó en sus historias. Sin duda, una hermosa pareja que va con su relación cada vez más formal.