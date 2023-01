Tras dejar atrás un año difícil en el que su salud se vio afectada (fue operada por una trombosis venosa profunda), la cantante Pamela Cortés llegó a la redacción de Diario EXPRESO sin bastón, renovada y con su característica sonrisa, lista para responder a EXPRESIONES.

Desde el momento en que recibió el 2023 diciendo Feliz año hasta este momento, ¿cómo se siente?

Estoy viviendo este nuevo año en calma, tranquilidad, con seguridad, fortaleza y llena de más amor, con mi familia, cargada de ilusiones y proyectos.

Para el especial de fin de año de EXPRESO entre sus novedades hablaba de una nueva canción que será muy reveladora.

Talentosas y despechadas Leer más

Es una canción de la cual ya se grabó el video que presentará en dos o tres semanas. Lleva el nombre de Canto de paz, hice una probadita en la Teletón. La canté en vivo. Hicimos la sesión de fotos de la portada y está toda la producción lista. Un tema producido en Ecuador, mezclado en México y masterizado en Estados Unidos.

Tengo entendido que será parte de un EP (material compuesto de cuatro a seis melodías).

Así es. Todo es material nuevo, forma parte de un nuevo año, una nueva vida. Canto de paz es un canto desesperado al cielo, al universo, a la tierra, a Dios, de pedir ayuda para quitar el peso de un dolor y poder sanar, salir adelante y estar bien.

Poder estar bien en un mundo convulsionado es el canto desesperado de muchos.

Vivimos una época muy compleja, la canción no va por el tema de mi salud ni por lo que sucedió el año pasado. Va por la angustia general que vivimos, la incertidumbre, la inseguridad, la violencia, el perder a alguien de un día para otro.

Me llama la atención que nunca ha perdido la sonrisa, ni en los momentos más adversos.

Hay que buscar la sonrisa, aunque sea debajo de las piedras, igual que el optimismo hay que ver la manera de hallarlo hasta que aparezca, te lo creas y te funcione.

La cantante afirma que dentro de su lucha está la igualdad de género y los derechos tanto para mujeres como para hombres. Axel Jeremías

Sus otras nuevas canciones van en el mismo sentido.

No, por ahí quiero sacar algo movidito y despabilarme.

¿Le haría al reguetón?

No creo, no sé, veamos lo que salga en el estudio, lo que sí te digo es que será bailable, pero no me da para el reguetón (risas).

Critics’ Choice Awards: Brendan Fraser se roba el show Leer más

¿David Harutyunyan (su esposo) participa en esta producción?

No, cada uno en lo suyo (sonríe). Pero David opina y aporta bastante. Yo igual con lo que él hace. Nos divertimos y entretenemos con esta retroalimentación.

¿Haría una ‘sesión’ al estilo Shakira?

Qué locura. Es un temón.

¿Qué piensa todo lo que se ha generado alrededor de ella y su reciente lanzamiento?

Ella es una hit maker, una productora musical, una cantautora espectacular, empresaria ejemplar. A Shakira es imposible no admirarla y reconocer lo que ella ha hecho, siempre se va a esperar que haga más y más.

La también actriz no descarta volver a las tablas. Una de sus grandes pasiones es el teatro musical. Axel Jeremías

En estos tiempos que se habla de igualdad y empoderamiento femenino, ¿cuál es su posición al respecto?

Soy una mujer que siempre luchará por los derechos de cualquiera, tengo un hijo varón y le enseño a respetar a las mujeres y a respetarse él. Le muestro que el mundo es diverso, que todos somos distintos, que hay que respetar y no criticar cuerpos, ni formas, ni gustos. Siempre pelearé por los derechos de las mujeres, por los niños, las niñas, por una niñez libre de violencia, lo hacemos en la fundación Aldeas Infantiles S.O.S, les escribí una canción, Cree en mí.

Su defensa va más allá entonces de hacerlo con sus congéneres.

Shakira de fiesta con la bruja y sus amigas Leer más

Estoy a favor de las luchas para que las mujeres tengan derecho sobre sus cuerpos y sean respetadas, que no se callen, pero al mismo tiempo por los hombres también, te repito, tengo un hijo varón. Ellos también deben ser respetados y no minimizados porque estén peleando por nuestros derechos.

Eso es igualdad.

Es que al decir que queremos igualdad, es querer llegar a la par, por lo que muchos años ha costado. Se han logrado tantas cosas. Hoy la mujer decide qué tipo de vida quiere llevar y la mayoría lo logra. Nunca destrozaré a un hombre, soy mamá de uno y quiero que sea grande como tal y que respete y haga también grande a la mujer que le toque.

¿Cuándo la veremos en la televisión de nuevo?

No sé, por ahí suena algo interesante, veremos (sonríe).

¿Y en el teatro?

Me fascina, eso sí me encanta, el teatro musical principalmente. Imagínate, hice Cabaret, Avenida Q que fue espectacular, en ese humor estaba plasmado mi ser en lo más profundo. También actué en Alicia en el país de maravillas, El mago de Oz...

¿El arte además de su pasión, también ha sido su bálsamo?

Totalmente. El año pasado, cuando salí del hospital, enseguida me tiré al escenario, de loca. Si no lo hacía, me deprimía. Necesito moverme, la música, el arte, todo lo que hago, me han ayudado a sanar al igual que mi entorno, mi familia, con la gente que trabajo.

Tinto: "Me tomaría un aguardientico con Ed Sheeran" Leer más

Ya son 30 años en este mundo del arte.

Son 31. Ya tengo 42 años de edad, los cumplí el lunes pasado. Soy una bebé, estoy enterita.

¿En qué ocasiones se desconecta de lo que usualmente hace?

Cuando manejo, pero estoy con música y a todo volumen. En los semáforos debe haber gente que dirán ‘ve, la loquita’. Escucho música de los 80 de Prince, George Michael, AC/DC, Cyndi Lauper, también disfruto las canciones de Celine Dion, Whitney Houston, Madonna Mariah Carey y Barbra Streisand.