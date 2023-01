El mundo ama las historias de redención, tal vez porque en medio de tanto caos resulta gratificante reencontrarse con lo humano y lo profundo. Por eso las palabras del actor Brendan Fraser (54), elegido Mejor actor por La ballena (The whale) en la gala de los Critics’ Choice Awards, el pasado domingo 15 de enero, arrancaron las lágrimas del público.

“Estaba en el desierto y probablemente debí haber dejado un sendero de miguitas de pan, pero me encontraste”, le dijo a Darren Aronofsky, director de la cinta que lo ubicó en lo más alto de ranking esa noche, luego de años de oscuridad. “Simplemente me enseñaste dónde ir para llegar donde necesitaba estar”, continuó.

El emotivo discurso vienen luego de que se cumplió lo que muchos temían. Fraser no tenía cabida en los Globos de Oro, a pesar de su magnífica actuación, pues en 2018 aseguró que quince años antes había sido agredido sexualmente por Philip Berk (89), presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, organización encargada de elegir a los ganadores en esa contienda.

A ello le siguieron otros difíciles momentos, como su divorcio y la muerte de su madre. La depresión fue su respuesta, unida a problemas de salud.

Por eso la noche del domingo aseguró que si, como Charlie, el personaje que interpreta, “sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si puedes tener la fuerza de levantarte e ir hacia la luz, pasarán cosas buenas”.

Y es eso lo que precisamente se espera en su carrera: luego de la debacle ahora atraviesa un momento de gloria. Tanto, que es un firme contendor para los premios Óscar, a celebrarse el próximo 13 de marzo. Habrá que esperar.

TAMBIÉN CONMOVIERON

Aunque sin superar a Brendan Fraser en emotividad, algunos otros ganadores también emocionaron. Es el caso de Niecy Nash, quien fue elegida mejor actriz de reparto por su participación como vecina de Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix. "Cuando decidí convertirme en actriz, me vi haciendo drama. Y la industria fue amable, pero me dijeron: 'Quédate en tu carril de comedia. (...) A veces la gente quiere dejarte donde te encuentra. Y yo hice lo que normalmente hago: llorar", recordó.

Con otro mensaje de amor propio sorprendió Sheryl Lee Ralph, mejor de reparto en una serie de comedia por Abbott Elementary: “No es necesario que le gusten a las personas, no es necesario que las personas los amen, ni siquiera es necesario que los respeten. Pero cuando te mires al espejo, ¡es mejor que ames lo que ves!".

Entre los ganadores también estuvieron Cate Blanchett (Tár), Ke Huy Quan (Everything everywhere all at once), Angela Bassett (Black Panther: Wakanda forever) y Zendaya (Euphoria).