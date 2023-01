Las actrices estadounidenses Emma D'Arcy (i) y Milly Alcock (d), protagonistas de la serie "House of the Dragon", fueron registradas este martes, 10 de enero, al posar con el Globo de Oro otorgado a la mejor serie dramática, en Beverly Hills (California, EE.UU.).

La 80 edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebró este martes 10 de enero, en Los Ángeles (EE.UU.) y la lista completa de ganadores es la siguiente:

CINE

Mejor película dramática: "The Fabelmans" de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: "The Banshees of Inisherin" de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por "Elvis"

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por "Tár"

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en "The Banshees of Inisherin"

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por "Everything everywhere all at once"

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por "Everything everywhere all at once"

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por "Black Panther: Wakanda Forever"

Mejor director: Steven Spielberg por "The Fabelmans"

Mejor guion: Martin McDonagh por "The Banshees of Inisherin"

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por "Babylon"

Mejor canción original: "Naatu Naatu" por "RRR"

Mejor película animada: "Pinocchio" de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: "Argentina, 1985" (Argentina)

TELEVISIÓN

Mejor drama: "House of the Dragon"

Mejor serie de comedia o musical: "Abbott Elementary"

Mejor miniserie: "The White Lotus"

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por "Yellowstone"

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por "Euphoria"

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por "Abbott Elementary"

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por "The Bear"

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por "Abbott Elementary"

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por "Ozark"

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por "The Dropout"

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por "Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por "Black Bird"

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por "The White Lotus"

PREMIO Cecil B. DeMille: Eddie Murphy.