¿Por qué Ozzy Osbourne sugirió que plantaran un manzano en su tumba?

La histórica presencia de una figura como la de Ozzy Osbourne (1948-2025) le permitió ser quien partiera las aguas entre el jipismo y el rock pesado. Se le atribuye, además, haber usado el color negro de forma pionera para rechazar la guerra de forma más frontal que generaciones que le antecedieron.

En 2012, con 63 años a cuestas, Ozzy llegó por vez primera a Ecuador. Pese al frío quiteño no dejó de bañar a los asistentes en espuma a través de una manguera que paseó sobre el escenario del Coliseo General Rumiñahui. Y desde el graderío, rockeros insignes que lo habían escuchado en discos de vinilo, como Jaime Guevara, lo vieron reafirmar el carácter incombustible de su música.

“Mi vida no debería haber salido como salió”, decía Ozzy en tono de confesión en su autobiografía, titulada ‘I Am Ozzy’ (Sphere, 2009): “Pero créanme, estoy muy agradecido. No pasa un solo día en que no piense en mis orígenes, en hasta dónde he llegado y en que nadie con dos dedos de frente se habría atrevido a apostar que las cosas acabarían saliendo así”.

‘Así’ es que no produjo un álbum que pueda soslayarse, ni con su nombre, ni con sus tres compañeros de la banda pionera del heavy metal, Black Sabbath.

‘Así’ es que calibró el escándalo de su incursión en tv y la fama rodeado de figuras míticas, como las de un maestro de escuela que casi no llega a la audición en que se conocieron y que murió joven, Randy Rhoads (1956-1982); o, el infatigable griego Gus G. que trajo a Ecuador, el luminoso Robert Trujillo o el ‘hacha’ que siempre volvió a su mano de ‘Príncipe’: Zakk Wylde.

La última voluntad del ‘Príncipe de las Tinieblas’

Desde el día en que dejó este mundo, 22 de julio de 2025, a los obituarios sobre Ozzy Osbourne los han acompañado anecdotarios que en épocas pasadas hubieran abochornado a los tribunales más conservadores de la cultura pop.

En 2009, antes de llegar a Ecuador y una década antes de recibir su diagnóstico de Parkinson Ozzy ’narraba entre las fotografías de su libro que llevaba un lustro ‘limpio. En vida la figura de su esposa, Sharon Osbourne, es imprescindible, como se comprueba al ver su carácter de productora del Ozzfest o mánager de Ozzy y algunas de sus colaboraciones, incluso con Black Sabbath, hasta el emotivo show ‘Back to the Begining’ de este año.

“No mato cachorrillos ni adoro al diablo, ni pretendo que mis fans se vuelen la tapa de los sesos. A la gente le gusta adornar las anécdotas , como niños en el patio del colegio.”, aclaró como despedida. Y sentenció: “Se lo tengo dicho a Sharon: ‘Hagas lo que hagas, no quiero que me incineren’”.

Este miércoles, 30 de julio de 2025, Ozzy Osbourne cumple su expresa última voluntad: está “enterrado en un bonito jardín” cerca de un árbol plantado “encima de su cabeza. Preferentemente un manzano para que los chicos puedan hacer sidra y coger una buena borrachera”.

