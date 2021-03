OnlyFans: La plataforma con la que los famosos ganan dinero fácilmente

La plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, con acceso mediante el pago por suscripción y con creadores que ganan dinero por vender sus fotos o videos, se ha convertido en una alternativa de trabajo para ellos. Durante 2020 y a causa de la pandemia, logró un crecimiento sin precedentes.

José Urrutia: "Soy pintoso, un man que llama la atención" Leer más

Mientras que a finales de 2019, según Infobae, cerró con 120 mil creadores de contenido; para finales del año pasado, este número se había multiplicado hasta pasar el millón de personas. Algunos famosos locales son parte de ella, sin considerar si hay riesgos o consecuencias posteriores.

Juan Carlos Salazar, de Engage Agencia de Comunicación, indica que muchísimos famosos a nivel global se están uniendo cada día a OnlyFans.

“Es solo cuestión de tiempo para que nuestras estrellas locales se unan en masa. El principal factor, sin lugar a dudas, es el económico. Desde que la rapera Cardi-B reportó ingresos por 8 millones de dólares mensuales, las miradas se volcaron hacia esa red social. No existe un ‘si los famosos deberían’ estar ahí.

Esto más bien tiene que ver con ¿qué alternativas tienen? Está clarísimo que la fama viene de muchas formas y, si está alineada con lo que se espera de una cuenta de OnlyFans, no le veo problema con que moneticen esta fama, siempre y cuando no afecte a terceros”.

El experto en redes añade que “OnlyFans prácticamente es una evolución natural monetizable. Basta con echar un vistazo al contenido que muchas celebridades suben a su Instagram. Durante el último mes, a manera de broma, he visto que, usando la funcionalidad de preguntas en Instagram, muchos influencers locales le han preguntado a sus fans si les gustaría que abrieran una cuenta. Yo le llamo estudio de mercado”.

Marián Sabaté usa su cuerpo como lienzo de protesta por la violencia en contra de la mujer Leer más

En el otro lado de la moneda, en Ecuador “ya ha habido casos en que terceros han creado cuentas y subieron fotografías de modelos locales sin su consentimiento explícito, lo que generó el rechazo total de la comunidad y estigmatizó la red, cuestionando la ética profesional de los productores de contenido y levantando dudas sobre la seguridad de la plataforma”, expone Salazar.

Juan Carlos Salazar indica que es cuestión de tiempo que más talentos se unan a esta plataforma. Cortesía

“Ni a Bárbara ni a mí nos interesa, pero sí a Alejandro”

La rubia presentadora Marián Sabaté sostiene que cada quien hace con su cuerpo lo que le parezca. “Al que le gusta mostrarlo que lo muestre; en mi caso desde pelada tuve mil oportunidades, pero no acepté. Recién uso hilos dentales porque quiero tomar sol, soy más adulta y mente abierta, no para lucir el cuerpazo.

Gracias a Dios no estoy en una situación económica crítica para aparecer en OnlyFans, además no me considero sexy o candente, mi estilo es más chistoso y no creo que eso pegue en esa plataforma”.

Añade que aplaude los que ganan dinero de esa manera. “No tengo el cuerpo, la personalidad ni la edad, capaz sí los seguidores, pero no me nace ser ‘hot’. Sé que mis hijos no dirían nada, tampoco tengo pareja. Lo conversé con mi hija Bárbara, tampoco le interesa, pero sí a Alejandro”.

La presentadora Marián Sabaté. Archivo

“No hay que pensar solo en el ahora, también en el futuro”

Para el comentarista de farándula, Mauricio Altamirano, todo está permitido siempre y cuando no dañe al resto. “Posar y crear contenido en plataformas para adultos y obtener ingresos, no me parece mal si tienen el cuerpo para lucirlo y el público que consume ese material.

El problema sería a futuro, cuando pase el tiempo y quizá quieran cambiar de imagen, de sexsymbol a alguien ‘serio’ y, por ejemplo, lanzarse a la política. Muchos los atacarían por su pasado, aunque la mayoría de la gente es novelera y la percepción del desnudo, poco a poco ha dejado de ser un tabú o mal visto”.

Al reality 'Soy el mejor' llegó el coronavirus Leer más

Añade el presentador que todo queda en Internet. “Xuxa, antes de ser estrella infantil de fama mundial, fue una actriz porno, intervino en una cinta en la que incitaba sexualmente a un menor de edad. No la afectó en su carrera porque no había el boom de las redes sociales, pero la brasileña no quiso que esa película esté colgada en Internet y se encargó de que sea borrada, pero pese a sus esfuerzos, sigue en lo más recóndito de la ‘deep web’. No hay que pensar solo en el ahora, también en lo que viene a futuro”.

El presentador Mauricio Altamirano. Cortesía

“Cada famoso le pone el peligro que quiere”

Según el expresentador del desaparecido programa 'Intrusos', Farandulero Luis, cada famoso le pone el peligro que quiere. “La pandemia ha hecho que gente de la farándula trabaje o participe en lo que ni los fanáticos ni ellos imaginaban que iban a hacer. Mostrar un poco más de la cuenta en una plataforma que paga para hacerlo, en esta crisis es un buen negocio para algunos. Eso lo han aprovechado los famosos. Cada quien que se gane su billete como pueda o le convenga”.

Farandulero Luis. Cortesía

“He recibido propuestas indecentes y clandestinas”

El presentador de 'CalientitosTV', Santiago Castro, ha generado contenidos para la plataforma y cuenta su experiencia. “Me ha ido bien, gané como 2.000 dólares el primer mes y mil el segundo. No he continuado por falta de tiempo. Recibí propuestas indecentes y además clandestinas por medio de la tarjeta de crédito de quienes se suscriben. Y conversando con otros colegas, sé que han recibido las mismas ofertas.

Yuleysi Coca: "Estoy lista para las críticas" Leer más

En los próximos meses haré el relanzamiento. Para hacer este ‘trabajo’ hay que estar curtido y que ningún comentario afecte. Yo estoy recurtido. El que quiera que pague para ver y el que no, que no lo haga”.

Santiago Castro ha ganado dinero y recibido ofertas. Cortesía

“Cada quien hace lo que mejor le parezca con su carrera”

Según la cantante Janan, cada persona puede hacer lo que mejor le parezca con su carrera. “Depende al público que pretende apuntar y de la manera en la que se quiera promocionar; lo respeto pero no lo comparto”.

La cantante Janan. Cortesía

“Los ingresos son suaves, no una locura”

“Son suaves los ingresos, no son una locura. Yo no llevo ni mil dólares, recién he reunido aproximadamente 800. Solo por fotos. Creo que se gana más cuando los famosos hacen videollamadas, pero no haré eso porque es como prostituirse. Ahí los suscriptores pedirán algo que no haré, ni ahora ni después. Lo que entre, espero que me sirva aunque sea para la comida”, expresa la cantante Lila Flores, quien recientemente se unió a la plataforma.