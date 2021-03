Yuleysi Coca: "Estoy lista para las críticas"

De larga melena negra y escultural cuerpo, la guayaquileña Yuleysi Coca ( 26), excompetidora de 'Combate' y 'BLN', y exreportera de 'Vamos con todo' ocupa el lugar que dejó Yuribeth Cornejo en el programa 'Fuull Farándula' de VitoTVO. Tiene una hija, April, de un año cinco meses, fruto de su relación con el colombiano Carlos Perea.

Su blusa le jugó una mala pasada porque dejó ver parte de sus pechos durante su debut en 'Fuull Farándula'

Fue un accidente, ese día llevé una blusa que hace rato no usaba, porque como fui madre pasé el proceso de bajar de peso. Me iba a poner un vestido, pero se le dañó el cierre, como se me hacía tarde decidí usar esa ropa con la que salí en mi primer programa sola. Jamás pensé que iba a ocurrir algo así. Tenía algo de nervios, quería darlo todo. No me di cuenta que al estirar los brazos, la parte delantera de esta prenda se aflojaría. Terrible, pero debía continuar.

¿Su pareja entendió que fue un accidente o se enojó?

Obviamente no le hizo nada de gracia, se enojó muchísimo, pero me conoce, sabe que no fue a propósito. Cuando voy a la playa, muestro mi abdomen con el traje de baño, hasta ahí no más. Soy vergonzosa, además soltera y sin hijos es diferente, pero ahora tengo una pareja y soy madre. Le dije que él sabe cómo soy y que siempre trato de taparme. Fue un mal rato porque el accidente se hizo viral, incluso unos amigos me escribieron desde Colombia.

Un extranjero en su vida. ¿Cómo surgió ese amor?

Con Carlos nos conocimos en Colombia y llevamos casi tres años juntos. Él es colombiano, amigos en común nos presentaron. Tiene una discoteca, en Guayaquil contrataba a mi equipo para animar, modelar y ofrecer presentaciones, yo llevaba a los chicos de 'Combate'. No sé cómo de una amistad nació una relación sentimental. Siempre lo vi como mi jefe y era muy serio. Eso me pareció diferente.

A pesar de todo la apoyó cuando le dijo que iba a volver a la TV en un espacio de farándula...

Siempre me apoya, si le digo que quiero cantar o actuar me responde que lo haga, pero bien.

Las campanas de boda ya suenan, porque se comprometieron el 14 de febrero...

Me dio el anillo, pero todavía no hemos puesto fecha, seguramente será en 2021.

La plataforma de moda, OnlyFans, con contenido para adultos y por suscripción, seduce a muchos. ¿Usted sería parte de ella?

No me interesa, yo tengo una hija y una pareja. No critico, pero no sería parte de ese contenido para adultos.

¿Y si no fuera madre?

Igual, es importante el respeto y cuidarse…

Estas plataformas se convierten en puertas para situaciones peligrosas…

No falta algún loco que se obsesione o tal vez se den propuestas indecentes.

Alegando su falta de trabajo, Lila Flores ingresó a esta plataforma...

Cada quien se maneja como crea conveniente, no puedo criticarla. Lo importante es que los contenidos no sean vulgares. Lila tiene un cuerpazo.

Dicen quienes la conocen que la maternidad la cambió totalmente...

Así es. Ha sido la mayor bendición y es un gran regalo, un hijo. Tener un hogar es lo máximo.

Entonces, ¿usted soñaba con ser madre?

Nunca pensé en ser mamá, no estaba en mis planes, solo quería ser tía. Tengo tres sobrinos, ya mismo llegará el cuarto. La tía que cuando viaja trae regalos para ellos y que tiene perros y gatos. Me preocupaba traer un hijo por el mundo en que vivimos, no quiero que nadie le haga daño, pero sé que eso es inevitable.

¿Es decir que no fue un embarazo planificado?

Tenía un año viviendo con mi pareja. Entonces gané el mejor cuerpo de la temporada de 'BLN'. Sin imaginarlo quedé embarazada. Me sentía algo rara, me dio algo de depresión. Así apareció April en mi vida. Poco a poco me fue enamorando.

Con su familia: Carlos y April. Cortesía

¿Cómo se dio su ingreso al espacio de farándula?

Yuribeth me llamó y dijo que quería conversar conmigo. Me contó que se iba y que había pensado en mí para ocupar ese puesto. Me preguntó si me interesaba y qué disponibilidad de tiempo tenía. Lo pensé, lo hablé con mi pareja y mi madre, Sady. Acepté.

¿Cobra más o lo mismo que ella?

No sé cuánto ganaba ella, eso no pregunto. Existe química con Dieter Hoffmann, aunque he compartido poco con él.

¿Por qué considera que está preparada para ser presentadora de farándula?

Tengo algo de experiencia, en 'Combate' a veces animaba. Mi carrera en TV comenzó hace 9 años, cuando eres parte de un reality trabajas 24/7 y en 'Vamos con todo' fui reportera, estaba pendiente del trabajo de los presentadores. Siempre me gustó aprender.

¿Sabe mucho de farándula para opinar?

Este ha sido mi mundo desde los 17 años. Conozco del tema.

A usted no le agrada hablar de su vida privada, ahora estará más expuesta...

Lo sé, pero hablaré de lo que yo quiera, nadie me puede obligar.

A Yuribeth Cornejo la criticaron mucho por su desempeño en pantalla. Seguramente usted no se escapará…

A los famosos de Hollywood los cuestionan. Yo estoy lista para las críticas, los comentarios positivos los leo y los agradezco, pero a los negativos no les hago caso o los borro.

¿En estos momentos de su vida ya no competiría en un reality?

No le hago mala cara a nada, si es un trabajo honesto no hay problema. Tengo 26 años, todavía puedo, los que dicen que es una etapa superada es porque son personas más grandes.

También es una mujer emprendedora…

Tenía un negocio de trajes de baño, luego una línea deportiva y además una de bebés. Los padres no escatiman nada para sus hijos. Algo me ha quedado todavía, pero mi nuevo emprendimiento es de belleza, By Yuleysi Coca. Productos para el cabello, maquillaje y uñas, un estudio de belleza. Abriré un local en Garzocentro a mediados del próximo mes.