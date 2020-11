Onlyfans: El lado más íntimo y sensual de los famosos

No hay duda que estamos viviendo tiempos de cambio y que los medios digitales ahora ofrecen muchas alternativas que pueden ser rentables. Por eso, la red social Onlyfans ha tomado tanta popularidad entre los cibernautas, incluyendo los famosos.

La sensualidad y la sexualidad son parte vital del ser humano, y dependiendo de sus ideales y creencias, esta puede ser liberal o no. Y entre los más abiertos de mente siempre, y con gran visión para los negocios, modelar y mostrar su desnudez no es un impedimento para continuar con sus actividades habituales. Un trabajo artístico paralelo.

Onlyfans es una plataforma similar a YouTube e Instagram. Pero, a diferencia de ambas, cada canal tiene su propio costo que es fijado por su usuario creador y que Onlyfans cobra por comisión. Es popular en la industria del entretenimiento para adultos, aunque también alberga creadores de contenido de otros géneros. No siempre son videos sexuales caseros, lo cual es por lo que más se ha popularizado, pero hay un gran porcentaje de contenido sensual. Tiene más de 24 millones de usuarios registrados y más de 450 mil creadores de contenido.

En Hollywood (el estadounidense y el criollo) también han tomado sus adeptos y los artistas y modelos se han decidido por mostrar este lado de su privacidad en Internet. ¿Cuánto cobran? Aquí se lo contamos.

Algunos de los inscritos

Austin Mahome. La superestrella pop de 24 años, recordado por su éxito Mmm Yeah, se unió a Onlyfans el 1 de octubre. Su página está disponible para suscribirse por $ 24,99 al mes. Suele posar junto a otras modelos.

Bella Thorne. Con 22 años, rompió récords en OnlyFans cuando se registró para obtener una cuenta a finales de agosto, consiguiendo más de 50.000 seguidores y $ 2 millones en una semana al cobrar $ 200 por fotos supuestamente desnudas. Pero no estaba como Dios la mandó al mundo. Por eso, miles de sus suscriptores exigieron reembolsos a la plataforma. Thorne se disculpó con los creadores de contenido el sábado 29 de agosto, afirmando en una serie de tweets que quería “eliminar el estigma detrás del trabajo sexual”.

Mafer Vargas, saca la cara por Ecuador

La modelo ecuatoriana abrió su perfil en la red social el pasado 1 de noviembre. A EXPRESIONES le confirmó que ha ganado más de 2 mil dólares con sus fotografías. “Yo suelo posar siempre sexy en Instagram y no recibo rédito, pero sí comentarios negativos de gente que no es mi fan. En Onlyfans la gente paga porque le gusta mi contenido y me apoya. Hay que ser más provocativo pero no salgo desnuda. La mayoría de perfiles son algo incógnitos. Creo que en Ecuador les da miedo que se enteren sus familiares o esposas. Mi suscripción cuesta $ 25”.