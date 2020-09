Cristopher Stewart: un guayaquileño despeja las interrogantes de OnlyFans

Nathan Meads es un albañil británico, de 34 años, quien se ha hecho famoso entre los fans de Brad Pitt por su gran parecido con el actor de Leyendas de pasión.

El obrero casi que ha dejado la mezcla de cemento a un lado para asistir a eventos en los que se presenta como el doble del astro de Hollywood y se mete al bolsillo miles y miles de dólares.

Como si fuera poco, se ha inscrito en OnlyFans, ahí sube imágenes más candentes y ligero de ropa con el perfil El Brad Pitt de OnlyFans.

Cristopher Stewart es un tiktokero e instagramer que se inscribió también en esta plataforma en la cualquier persona puede monetizar en su contenido y aclara que no necesariamente es erótico. “No importa tu profesión, aquí se puede registrar hasta un científico, si eres bueno en lo que haces, pagarán por ver lo que creas. Lo que sucede es que en la pandemia se sexualizó y explotó porque una persona estaba confinada sin tener contacto físico con otra”.

Cristopher Stewart afirma que en OnlyFans se puede ganar mucho dinero. Alex Lima

Manifiesta que, lo único en contra es que no hay seguridad en el material que se sube a las redes, por lo que Cristopher ha optado en colocar marca de agua a sus vídeos. Es franco al admitir que no tiene tipo de pudor, pero la competencia es dura, aún así no se queja, sus ganancias alcanzan los 13.000 dólares al mes. Las suscripciones oscilan entre un mínimo de 5 hasta 30 dólares (valor estándar).