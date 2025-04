¿Cuál es la obra histórica con la que Quito celebra el Día Internacional de la Danza?

Las relaciones de pareja, la aparente imposibilidad de alcanzar una unión física y espiritual completa entre dos seres, y el contraste entre la realidad y la búsqueda de la felicidad absoluta son el hilo conductor de 'La gran nostalgia', obra de danza del artista Jorge Alcolea, que se reestrenó diecisiete años después de su primera puesta en escena.

La pieza, según explica Alcolea, se inspira en la novela 'La insoportable levedad del ser', del escritor checo Milan Kundera.

“Fue una de mis primeras coreografías con la Compañía Nacional de Danza”, recuerda el artista. “Es una obra creada en una etapa muy particular de mi vida, y volver a ella ha sido un ejercicio -como lo dice el título- de nostalgia y de memoria”, asegura.

El remontaje se presenta en el marco del Día Internacional de la Danza y tendrá funciones el miércoles 30 de abril, y el jueves 1 de mayo a las 19:00.

Volver al pasado

La obra recurre a numerosos elementos visuales, como la proyección de video y el uso de objetos escénicos, así como a composiciones coreográficas vertiginosas para cuestionar el equilibrio, la levedad y el peso de la nostalgia.

Sin embargo, Alcolea afirma que, aunque el guion ha mantenido su eje central, el remontaje incorporó varios cambios escénicos en la puesta en escena.

“Se cambiaron escenas, se redujo el número de solos y se eliminaron otros. Tuvimos que evaluar qué elementos interpretativos y técnicos podían integrarse en esta coreografía para que no fuera un simple calco de la original, sino que dialogara con el presente. Realmente fue un proceso de hallazgos, de encontrar opciones que permitieran mejorar la pieza”, señala el coreógrafo.

El artista añade que la decisión de remontar 'La gran nostalgia' fue tomada por los propios bailarines, muchos de los cuales habían visto la puesta en escena original cuando eran adolescentes, o habían tenido acceso al registro en video de la obra.

“Muy pocas veces he hecho reposiciones de mis obras. La danza es un arte muy efímero. Sin embargo, que eligieran esta pieza para el remontaje fue muy especial, porque me di cuenta de que los bailarines tenían una conexión afectiva con ella, o sentían que los había inspirado en su carrera. Eso me tomó por sorpresa”, comenta.

La obra está inspirada en la novela 'La insoportable levedad del ser' de Milan Kundera. Cortesía

Previo a las funciones, la Compañía Nacional de Danza abrió los ensayos de 'La gran nostalgia' a estudiantes de colegios y universidades de la capital.

“La idea de abrir los ensayos es parte de nuestra propuesta de construcción de públicos, y los resultados han sido maravillosos. Los encuentros concluyeron con conversatorios en los que se generó mucho interés por compartir lo que la obra les hacía sentir”, explica Alcolea.

La gran nostalgia se presenta el miércoles 30 de abril y el jueves 1 de mayo a la 19:00 en el teatro de la Compañía Nacional de Danza, ubicada en la Av. Río Coca y París. El ingreso a las funciones es libre.

En camino a los 50 años de quehacer artístico

La puesta en escena de La gran nostalgia es una de las actividades preparatorias previas al aniversario por los cincuenta años de trayectoria artística de la Compañía Nacional de Danza.

La institución fue fundada en 1976 como el Conjunto Nacional de Danza, durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Su objetivo principal ha sido desarrollar y fortalecer la danza en el país, mediante la creación y presentación de obras de danza contemporánea, clásica y pluricultural.

La gran nostalgia contó con ensayos abiertos a los que acudieron estudiantes de colegios y universidades. Cortesía

Como parte de la agenda previa a las celebraciones, además de la obra de Alcolea, se llevarán a cabo dos procesos de creación artística con reconocidos coreógrafos de la escena internacional: la francesa Leïla Ka, premiada por la crítica europea como una de las voces coreográficas más prometedoras del continente, y el bailarín y coreógrafo español Samuel Retortillo.

Retortillo llegará a la capital en mayo para realizar una residencia de creación junto a los artistas de la Compañía Nacional de Danza, cuyos resultados se presentarán a finales de ese mes.

Leïla Ka, por su parte, llegará a Quito con su obra Maldonne, en cuya puesta en escena participarán trece bailarines del elenco contemporáneo de la compañía, junto a cinco bailarinas francesas.

Adicionalmente, La gran nostalgia volverá a presentarse en noviembre, en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

