'La última lección' es la obra sobre amistad, despedidas y memoria que llega a Quito

Años después de haber dejado las aulas del colegio, seis amigas y excompañeras se reencuentran, convocadas por una figura clave de su pasado: la maestra Benítez, una querida docente que marcó sus vidas y que ahora se encuentra al borde de la muerte.

Lo que comienza como una visita cargada de nostalgia para Clara, Inés, Laura, Julia Celeste, Sonia y sus compañeras, pronto se convierte en un viaje emocional por lo vivido y por aquello que aún necesita ser dicho. Así inicia 'La última lección', una emotiva obra de teatro que se estrena el jueves 12 de junio en el Teatro Victoria, en Quito.

Interpretada por Minerva Mancilla, Mishel Atiencia, Fernanda Vásquez Capelo, Gabriela Rojas, Mar Michel, Kelly Jacho y Andrea Arboleda, la obra combina actuación, canto y baile. Se trata de una pieza de teatro musical inédita que busca tender un puente entre la memoria y el presente.

Una creación colectiva

La obra, explica su director, Juan Pablo Acosta, surgió como un ejercicio de creación colectiva junto a las siete actrices que dan vida a los personajes.

“Parte del proyecto de grado de los estudiantes del último semestre en EIFA (Escuela Integral de Formación de Artistas), nuestra escuela de formación, es crear una obra de teatro musical. Y eso siempre comienza con los jóvenes actores y actrices, y con lo que ellos quieren contar. En el caso de 'La última lección', las actrices querían hablar sobre la amistad y el apoyo entre mujeres. Así se construyó el eje temático, y desde ahí se fue desarrollando el contenido. Es un trabajo colectivo, donde las ideas de las chicas han alimentado todo el proceso creativo”, explica.

Para Kelly Jacho, una de las actrices participantes, este interés narrativo surgió como parte del propio cierre de su etapa de formación artística.

“Todas reflexionamos mucho sobre lo que significa una graduación, la culminación de una etapa, y cómo, al mirar hacia atrás, destacan ciertas experiencias y personas que te marcaron y sin las cuales no serías la persona que eres. También pensamos mucho en los arrepentimientos, en la nostalgia por lo que no hiciste o no dijiste, y en cómo sería poder expresarlos años más tarde”, señala.

Con ella coincide Fernanda Vásquez Capelo, quien interpreta a Laura.

“Cuando terminas una etapa de tu vida, siempre queda el miedo de no volver a ver a quienes marcaron esa época o de que esas amistades se pierdan en el camino. Quisimos reflexionar sobre esos temores y sobre lo que implican en el futuro”, explica.

Para lograrlo, añaden las actrices, hicieron una cuidadosa selección musical junto al maestro Iván Acosta, lo que permitió complementar la historia con una narrativa sonora que acompaña y potencia las emociones de la pieza.

Teatro musical con sabor nacional

Desde hace cuatro años, los actores de EIFA han creado musicales propios e inéditos a través del formato de creación colectiva.

Para Acosta, este es un aporte vital al fortalecimiento de la dramaturgia ecuatoriana y al crecimiento del teatro musical, un género que gana cada vez más adeptos y que, solo en lo que va del año, ya ha sumado una decena de populares producciones en la capital.

“Nuestra filosofía no es solo enseñar los clásicos como Chicago o Cats, sino también crear obras originales que enriquezcan el repertorio ecuatoriano. Cada generación desarrolla un musical desde cero, y los docentes acompañamos ese proceso en áreas como dramaturgia, composición, coreografía y puesta en escena”, afirma.

Para las actrices, 'La última lección' no solo forma parte de esta apuesta por la creación nacional, sino que representa también una manera de dejar huella en ella.

La obra es interpretada por Minerva Mancilla, Mishel Atiencia, Fernanda Vásquez Capelo, Gabriela Rojas, Mar Michel, Kelly Jacho y Andrea Arboleda. Cortesía

“Es una obra que nos identifica, que habla del paso del tiempo, de la gratitud y del valor del presente. No solo entretiene, también invita a reflexionar y a preguntarnos: cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Es una obra para emocionarse, para mirar hacia adentro”, comenta Fernanda Vásquez Capelo.

Las intérpretes adelantan que, tras esta primera temporada, esperan poder llevar la pieza a otros espacios o contar con nuevas temporadas.

La última lección tiene funciones programadas desde el 12 al 15 de junio y el 19, 20 y 22 del mismo mes, en el Teatro Victoria (Pinar Alto). Jueves y viernes, a las 19:30; sábados, a las 18:00; y los domingos, a las 16:00.

