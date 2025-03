Ñusta Picuasi: su vida, su música y su paso por MasterChef Celebrity Ecuador

Es igual frente a la pantalla que fuera de ella. Su sonrisa es tímida y su hablar, pausado. Mira a los ojos, como quien no tiene nada que ocultar. Así es Ñusta Picuasi, una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity Ecuador de esta última edición, que fue eliminada el pasado viernes. Y que se convirtió en tendencia.

La joven otavaleña, de 20 años, creció en un hogar humilde y feliz junto a sus nueve hermanos. En una íntima conversación con EXPRESIONES, habló sobre su vida y sus sueños.

Se dio a conocer en redes sociales interpretando covers con una voz potente, muchos de ellos en perfecto inglés. Confiesa, eso sí, que su meta es crecer como cantautora, y en eso está trabajando.

Por ahora, tres de sus composiciones, Ananay, Mi corazón y Vida mía, están disponibles en Spotify, al igual que sus colaboraciones con otros artistas, como Jandino. Juntos interpretan Te dije, tema que le valió una nominación a mejor colaboración en los premios de la música de TC.

A esto se suma el lanzamiento del tema Quiero saber, interpretado en español y kichwa, junto a Ren Kai y Yilda. Esta propuesta que grita multiculturalidad ha sido ampliamente aplaudida por el público.

Ñusta también escribe sus letras. Lo hace en la intimidad de su hogar, donde tiene su estudio. Es el lugar ideal, pues su familia es completamente musical: todos tocan algún instrumento y ella no se queda atrás.

Aunque su canto es empírico, en el colegio tuvo maestros que le enseñaron a leer partituras y a dominar el piano, el bajo y la guitarra eléctrica. Sus hermanos la acompañan con su talento cuando atiende las solicitudes musicales de sus seguidores en redes sociales, donde los buenos comentarios no dejan de llegar.

Del canto a la cocina... y de regreso a la música

Fue justamente su popularidad en redes lo que la llevó a ser considerada para participar en el programa MasterChef Celebrity Ecuador este año. Y ella, que sabe de esforzarse, demostró que, así como se propuso a ser la mejor en el canto, en las cocinas podía hacer lo mismo. Pero con una desventaja: ella nunca había probado la alta cocina ni había visitado restaurantes fuera de su tierra, Otavalo.

A pesar de ello, en varias ocasiones sus platos fueron aplaudidos por los jueces del reality y hasta se ganó un ‘cachetito’ del chef Jorge Rausch, al sorprenderlo con el sabor y la compleja y sofisticada elaboración de una rosa creada con láminas de papas fritas.

Eso, a pesar de que ninguno de esos potajes los ha preparado en su casa. “Estoy feliz por lo que he aprendido en base al estudio. Yo sí cocino en mi casa, pero estos platos son totalmente nuevos para mí, nunca los había hecho. Aquí el procedimiento es simple, y llevarlo a un nivel más gourmet, obviamente es un trabajo para el que se tiene que estudiar más”, explica ahora.

¿Qué tanto le abrió puertas MasterChef?, le preguntamos. A lo que ella contesta: “Gracias a Dios me ha ayudado bastante en el crecimiento de mis redes sociales, me dejó una experiencia enorme y lo que más gustó fue haber conocido a mis compañeros”.

Y mientras habla, pinta sus labios con un tono rojo suave para ir a una presentación en un canal de televisión.

Cantar en inglés, un reto superado

Canta en perfecto inglés, para lo cual tiene un truco: primero aprende la fonética y la pronunciación de la canción, ve tutoriales en YouTube y sigue consejos que la han ayudado mucho. Luego se lanza con interpretaciones tan difíciles como Chandelier, de Sia, cuyo registro vocal, dice, es altísimo, o Can’t stop, de la banda Red Hot Chili Peppers. Ejemplos hay muchos.

Acepta que tomó cursos de ese idioma, pero que los dejó. Se ha prometido retomarlos, porque todavía le falta hablarlo con fluidez. “Como siempre me han gustado las canciones de Ariana Grande y no sabía cómo pronunciarlas, ahora las he ido aprendiendo poco a poco”, explica.

La ropa indígena, su traje elegante

Ñusta lleva sus orígenes con orgullo. Las presentaciones caseras de la otavaleña, aquellas con las que complace a los internautas, hablan a gritos de sus raíces. Incluso, cuando canta los temas de su género favorito, el pop, incluye frases en kichwa, siempre con su indumentaria indígena.

Su apego a sus orígenes se hicieron evidentes también en el espacio televisivo, al que llegó con diez blusas bordadas, similar número de anacos, chaquetas con símbolos geométricos (significan animales, naturaleza, fenómenos naturales) y accesorios como manillas (pulseras bordadas) y hualcas (finos collares). En sus maletas también habían varios pantalones para ir a los retos de campo, ya que Bogotá es una ciudad de clima frío.

“Respeto mi vestimenta, es parte de mi identidad. No bailo reguetón si la llevo puesta, para mí la ropa indígena es mi traje elegante. Le guardamos mucho respeto, son las raíces que tenemos de nuestros padres y si ellos no quieren vernos usarla de otra manera, no lo hacemos”, dice con humildad.

Lo mismo ocurre con la cabellera. El pelo largo significa fuerza y los otavaleños, hombres y mujeres, cuidan mucho de su melena. Luego de habérsela cortado y vendido por una necesidad inmediata (comprar un celular para atender clases virtuales durante la pandemia), prometió nunca más despojarse de ella.

Ñusta ha emprendido con m´s fuerza su camino hacia la música. Ahora lleva un bagaje mucho más grande que, de seguro, seguirá utilizando con la misma sencillez que la ha hecho grande.

