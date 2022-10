El dominicano Víctor Florencio, médium a quien se lo conoce como Niño Prodigio, llegó a Ecuador porque afirma que tiene muchos seguidores en este país. Quería conocerlo y no será la única vez que nos visite.

Muy sonriente, viste de colores llamativos y el aroma de su perfume es muy fuerte, hasta el punto que marea. En el también astrólogo y lector de cartas (que es parte del programa 'Primer impacto' de la cadena Univisión), nada pasa indiferente. Conoció a su colega Walter Mercado. Ahora vive en Miami, antes lo hizo en Nueva York.

Llegó a los 50 años, aunque bromeando asegura que son los nuevos cuarenta. Mientras lo entrevistamos, pide que no crucemos los brazos para “ver qué siento contigo y para que todo fluya”. Es autor del libro 'La magia del Lerego', una publicación de autoayuda. “Los lectores lo llaman el libro que habla porque cuando se lo lee seguramente te dirá algo”.

Usted ya es grandecito, de niño nada...

(Risas) Me llaman así porque desde que era pequeño tenía el don de ver y sentir, de canalizar espíritus y seres de luz. Ellos me hablan de la gente. Mi bisabuela materna, Petronila Tiburcio, a quien nunca conocí, era médium. Seguramente el don lo heredé de ella. Familiares paternos también lo tenían. Mi tío Juan Roque me ha dicho que yo poseo la habilidad desde los 2 años y que a esa edad hacía cosas inusuales, prendía velas, veía lo que otros no, incluso que tengo el don de sanación con los animales.

En una ocasión una señora me llevó a su perra al que le daban ciertas convulsiones, le puse las manos e hice oraciones, no volvieron a darle esos ataques. Cada vez que la perrita se siente mal me la lleva, cree que soy veterinario (risas).

Seguramente un niño a esa edad, habrá sentido miedo...

A esa edad creía que era algo natural, que todos veían y sentían lo mismo que yo. Cuando mi mamá (Agustina) se volvió a casar, se mudó a Nueva York. Tenía 11 años. Me dejó con mi abuela Isabel. Ella me crió y era la que atendía a la bisabuela Petronila en lo referente a lo espiritual.

Cuando murió (Petronila), mi abuela se llevó los santos, cartas, libros y los guardó en un cuartito, donde yo jugaba, me escondía y curioseaba (risas). A los 14 años me fui a la Gran Manzana. En Miami solo tengo viviendo 10 años.

Usted conoció a Walter Mercado, el astrólogo puertorriqueño. ¿Cómo fue esa experiencia?

Hablaba con sus asistentes y con él por teléfono, escribí en su revista, era un honor estar ahí. Antes de morir lo conocí personalmente en un homenaje en Miami. Cuando lo vi sentí que esa alma iba a trascender. Fui a darle las gracias por abrirnos las puertas, incluso acudí a su entierro.

Generalmente no me gusta hablar de ese tema. Ahora me ven los viernes en 'Primer impacto', tengo mis pódcast y en las redes sociales me siguen. Durante la pandemia hice el espacio '¿Quién dijo yo?', en Instagram. En Estados Unidos, México y Ecuador tengo muchos seguidores. Me encantó. Volveré si Dios quiere.

Predicciones de famosos

Shakira: “Siempre la vi separada de Gerard Piqué. No quería que aquello se dé, se vienen muchos problemas legales que la pueden perjudicar. Es necesario mucho control. El 2023 será un año más difícil”.

Gerard Piqué: “Es una cabra loca y suelta. Se le conocerán muchas mujeres. Después de un tiempo, tal vez en 3 años, contraerá matrimonio. Siento que le pedirá perdón a Shakira, pero ella ya no dará marcha atrás”.

Maluma y Marc Anthony: “Al primero siempre le dije que sería famoso y que el cielo será su límite Debe mantener los pies en la tierra. Parece que ha seguido el consejo. Creo que se casará, ya está en el momento, en la onda de familia e hijos.

Mientras que Marc Anthony es un alma libre, un ser que vino a la tierra a cantar. El pueblo lo quiere. El próximo año debe cuidar mucho su salud. A partir de marzo o abril se le presentarán problemas pulmonares, según lo que dicen mis espíritus”.

La guerra entre Rusia y Ucrania: “Terrible y lamentablemente traerá consecuencias. Se pueden unir más países. La verdad es que aquello no me gusta ver ni hablar, pero se puede desatar una tercera guerra mundial. El presidente coreano es más peligroso que Putin”.

Rey Carlos de Inglaterra: “No quiere ese puesto, se siente obligado. No nació para ser rey, antes de lo esperado le cederá el cargo a su hijo, Guillermo. Lo veo enfermo”.

Alejandra Jaramillo: “No la conozco en persona, tiene mucha luz. Ese programa (Siéntese quien pueda) no es el suyo, viene algo más. Pero debe despertar y después encontrará su punto. Si lo hace podrá venir otro espacio, en las mañanas”.

Danilo Carrera: “A él le pronostiqué todo lo que le iba a pasar. Danilo estaba en un show de Univisión, le tiré las cartas y le dije que tenía que tomar una decisión que le iba a convenir. Ahí se fue a Televisa”.

El Mundial de Fútbol en Catar: “El fútbol no es lo mío, pero siento que Ecuador estará cerca de algo bueno. Los veo celebrando, no sé en qué deporte, no sé en qué rama. Para decir algo del mundial debo echar las cartas”.

Maité Perroni: “Ella se acaba de casar, se vienen dos años de pruebas fuertes, esperemos que las pase. Le veo un niño”.

En su trajinar se habrá encontrado con gente que no le cree y cuestiona sus habilidades...

Cuando se hace un trabajo espiritual es muy común que eso ocurra. A los sacerdotes también los cuestionan, hay gente que habla mal de ellos. No hago caso cuando me mandan malas vibras, devuelvo bien por mal y les envío bendiciones y buenos deseos. Soy creyente, con Dios todo y sin Dios nada.

Usted habla abiertamente de su orientación sexual...

Lo que se ve no se pregunta (risas). Al respecto me siento tranquilo, estamos en otros tiempos. No se puede ocultar lo que eres, no me preocupa, pero tampoco lo pregono, ni vivo la vida alocada como algunos gais, desde niño supe de mi orientación sexual.

No soy de escándalos Jamás me oculté, mi madre me apoya, mi familia es maravillosa. En Miami vivo solo, mi casa y familia están en Nueva York. Si algún día me caso, me gustaría que sea con un Leo, un signo al que le encanta brillar. Yo soy Virgo.