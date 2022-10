Kate del Castillo vuelve en la tercera temporada de 'La Reina del Sur'

'La reina del Sur' con la mexicana Kate del Castillo vuelve en la tercera temporada. Según la protagonista tratará temas "muy escabrosos aunque con la esencia de las anteriores entregas. Viene con una historia diferente a lo que estamos acostumbrados. Tendrá algo más de 'thriller político'".

La actriz se puso en los zapatos de Teresa Mendoza por primera vez en 2011. No ha dejado de sentir fascinación por el personaje que Arturo Pérez-Reverte ideó para su novela homónima, publicada en 2002, y que saltó a la televisión.

"Él escribió un personaje fascinante, maravilloso. Y ahora Arturo también está detrás de la estructura de las nuevas tramas, aunque yo ya le digo que conozco a Teresa más que él para que la deje en mis manos".

Después de una primera temporada en la que una joven se enamoraba de la persona equivocada hasta terminar como una mujer fría y cruel en el mundo del narcotráfico, llegó una segunda parte en la que Teresa Mendoza volvió a "sentir miedo" tras quedar embarazada y perder a su hija.

Saldrá de una cárcel de alta seguridad en EE.UU. para buscar justicia. Esta nueva etapa tiene mucha acción y un ritmo más frenético.

A Teresa le sigue gustando el tequila, le siguen gustando los hombres, sigue siendo mal hablada y, cometiendo errores constantemente. Pero la vamos a ver mucho más guerrera, mucho más callejera y buscando esta justicia de muchas maneras".

Muchos son los ingredientes que explican su éxito: Una actriz reconocida, un escritor popular y un tema como el narcotráfico que cuenta con un público fiel. Aunque Kate le concede todo el atractivo al poder de Teresa Mendoza.

"Yo tampoco me canso, no puedo. Me divierto mucho con el personaje, es exquisito para cualquier actriz. Tan tridimensional, tan real que por eso la quieren tanto".