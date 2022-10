La cantante Silvana teme por su voz

Silvana Ibarra sufre de hipotiroidismo desde hace 20 años y ahora le apareció un nódulo. “Me hice una ecografía porque el cuello lo he sentido hinchado. Siento presión en la zona de la garganta, desde hace algunos meses estoy con estas molestias, no se me quitan. Tengo un nódulo.

Mi hija Ámar se preocupó mucho, gracias a Dios no es maligno, según la biopsia, aunque nos dijeron que por la forma podía serlo. Me han recomendado operación”, cuenta la cantante nacional, exesposa del músico Gustavo Pacheco.

Los nódulos son una protuberancia sólida o llena de líquido que aparecen en la tiroides, una glándula pequeña ubicada en la base del cuello, justo encima del esternón.

La intérprete nacional pedirá una segunda opinión médica. El temor de la artista son sus cuerdas vocales, estas son su herramienta de trabajo. Por esta situación suspendió presentaciones, pero las retomará el próximo mes en Estados Unidos.

La presentadora Gabriela Guzmán sufrió un padecimiento similar. "Me aparecieron unos nódulos en la tiroides y por ello me sometí a un tratamiento con yodo para eliminarlos", comentó en una entrevista.

Además la esposa del actor Cristian Maquilón, Pierina padeció de cáncer en esta zona y lo superó.