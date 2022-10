Siempre se han criticado a las telenovelas mexicanas y venezolanas, porque muchos televidentes dicen que son muy ‘lloronas’. Por ello, durante una larga temporada, las brasileñas gozaron de la aceptación de la audiencia, no había tanto llanto. Pero este recurso ya no solo se lo ve en los culebrones, la producción local no se queda atrás y nos referimos a que en los espacios 'En contacto' y' De casa en casa' es común ver que los presentadores derramen sus lagrimones contando sus historias personales.

También hemos visto a Silvana Torres, de 'De boca en boca', haciendo drama por un conflicto con el cubano Renier Izquierdo y, supuestamente, porque su compañero Emilio Pinargote no la apoyó en esa ocasión.

Lo que nos faltaba es ver a Santiago Castro, el líder de ‘Los hackers’, llorar mientras narra (en una promoción de 'Detrás de la máscara de Los hackers de la farándula') que su mamá en un enfrentamiento con él le dio una paliza, lo botó de la casa y que estuvieron distanciados cinco años. Verlo generó reacciones. Nathalie Carvajal manifestó: “Siempre creí que tus conductos lagrimales estaban tapados con cemento”. No será la única persona que piense así, porque no es el presentador más querido.

Eso de llorar en TV o en redes sociales es algo que vemos con frecuencia. Es un recurso gastado que, sea o no verdad, hace que el público ponga en duda lo que se dice. Tienen razón los actores cuando afirman que hacer reír es más difícil que hacer llorar.

Hablando de reacciones, la presentación en TV de la novia de Santiago, ‘La Colorada’, es algo que muchos no creen. Según ‘el novio de la farándula’ hace tres meses que están juntos. Es machaleña, se dedica al modelaje, además es impulsadora y animadora de eventos. Aprovechará su cuarto de hora de fama para darse a conocer.

“Siempre existe la envidia y gente malintencionada. Han comenzado a difundir unos videos en las redes, como siempre en contra del amor y para dañar la relación con mi novia. Gente sin escrúpulos enseguida pescando a río revuelto y queriendo ver cucos donde no hay” fueron sus palabras frente a las críticas.