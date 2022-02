Nikki Mackliff y Rombai lo han conseguido. Tienen la primera canción viral del 2022 en Ecuador. El tema Enamorao total es su reciente sencillo y tras su última semana de promoción y, la colaboración de los chicos de El poder del amor, el tema ha tenido gran recepción.

Es una combinación extraña, ya que ninguno de los artistas ha participado en el reality, pero la amistad y la cercanía que han llegado a tener ha tenido buenos resultados.

Rombai: Fer Vázquez sufre accidente de tránsito Leer más

Enamorao total también cumple. Es de esas canciones que tras escucharla una vez se te queda en la cabeza todo el día. Los números no mienten, se posicionó en el chart general de Monitor latino y comienza a ser cada vez más usada en los videos de TikTok.

EXPRESIONES conversó con los artistas sobre la composición de esta canción, que tras varios años intentando sacar algo juntos recién fue esta la que los terminó por flechar. También nos cuentan más de sus besos. ¿Serán solo actuados?

Austin Palao: Sí a su música, no a 'El poder del amor' Leer más

La entrevista

El lanzamiento de su colaboración se viene atrasando un par de años. ¿Qué los convenció de Enamorao total?

N: Desde que nos conocimos, hace ya tiempo atrás, vimos la posibilidad de sacar algo. Hay otro tema que yo hice aparte con los productores que me presentó Fer (Rombai). Lo hicimos, pero no nos terminó de enganchar y por eso continuamos buscando la canción ideal.

¿Quién fue el que no estaba decidido?

F: Era algo de los dos. Seguíamos sacando ideas y para no casarnos con una a la primera. Por eso buscamos la indicada y cuando surgió esta nos llamó la atención y le dimos la forma.

La canción es muy pegajosa… ¿La tararean también ustedes?

N: Total. Como la canción, Total, total, total… (tararea).

¿Siempre se busca que un tema tenga este efecto en los oyentes?

N: Creo que depende de lo que quieres que transmita y en dónde te imaginas que suene la canción. Si quieres que sea para un grupo muy masivo es común hacerle un coro fácil y rápido de aprender. Pero a mí me pasa mucho con las baladas que busco el efecto contrario. Quiero contar mucha más historia. Una canción rítmica no me lo permite.

Ustedes como artistas tienen sonoridades distintas. ¿Cómo llegaron a poner su parte en este tema?

F: Todo empezó con una guitarra. La primera versión era muy melódica y linda y poco a poco fuimos llenando la canción. Luego le pusimos un beat de reguetón bastante suave. Pero sobre el final le agregamos algo de cumbia y quedó mucho más bailable.

¿Hay más planes con la cumbia para Nikki Mackliff?

N: Sí, me gustó mucho. Quiero hacerlo. Ya le pedí a Fer hacer algo juntos. Quiero seguir sacando canciones. Por mi parte, espero también sacar algo en pop-rock. Eso me tiene entusiasmada.

¿Sigue siendo este género el que domina en el sur del continente?

F: Sí, sigue siendo líder, pero como todo tiene etapas. En algún punto el trap despuntó pero ahora la cumbia sigue conquistando. Es una ola.

Fer, ahora es solista. Pero siempre que habla de sus excompañeros que integraron Rombai hay polémica en redes sociales. ¿A qué se debe esto?

Me sacan de contexto mis respuestas. Intento mirar el lado positivo. Yo respeto mucho, tienen mucho talento y están brillando. Les deseo lo mejor a mis excompañeros, quizá no sea recíproco. Pero bueno, así es la vida.

¿Cuántos besos se dieron grabando el videoclip?

N: Solo fue uno. (Risas) Fue largo para la toma y lo dividieron en partes. El clip lo grabamos en noviembre en un solo día. Fue aquí en Guayaquil.

Monsieur Periné: “No hacemos música para ser virales” Leer más

Nikki ya tiene su propio estudio de grabación

“Es mi gran sueño”. Asegura la artista de 25 años. Mientras cuenta sobre el estudio de grabación que está terminando de formar, se entusiasma y le brillan los ojos. “Desde pequeña lo molestaba a mi papá con que esto era algo que quería lograr. Quería que sea mi regalo de graduación, pero eso era aspirar a mucho y las cosas se dieron más pausadamente”.

Como compositora este es su refugio. “Necesitaba un lugar que fuera mío para estar el tiempo que quiera, con las personas que quiera, haciendo la música que se me ocurra. Es para dejar libre todo lo que quiero crear”. Nos revela que aún no está del todo equipado y por eso está pendiente día a día para terminarlo de completar y así ya para darle uso. “Me encantaría que cuando esté listo al ciento por ciento pueden ir más artistas y no solo dar servicio de producción musical, también eventos. Es un sello que se llama Macks Production. Lo fundó mi familia cuando empecé mi carrera y ahora ya estoy a cargo yo”.

Nikki Mackliff: "La música me salva" Leer más

Los realities de lejitos

Nikki pronunció un rotundo no cuando le preguntamos si se sumaría a un reality show. O si tenía una invitación formal para El poder del amor. Ella no se ve exponiendo tanto su vida. “Yo soy actriz y cantante, así quedo”, dijo entre risas. Lo que sí queda claro es que se lleva muy bien con varios de los chicos del famoso programa. Esto, debido a que varios de ellos son manejados por Artist Grup, su mismo equipo de management. Entre ellos Mare Cevallos y Austin Palao. Además ha conseguido una gran amistad con Miguel Melfi, con quien ha grabado un par de videos en su estudio. Shirley Arica, otras de las participantes del reality, se volvió fanática de su reciente canción porque es seguidora de Rombai. Esto se resume en un juntos pero no revueltos.