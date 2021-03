Nikki Mackliff: "La música me salva"

'Si hubiera sabido' es el nuevo sencillo de Nikki Mackliff. La cantante guayaquileña que inició su carrera hace 10 años, acompañada de su guitarra y canciones pop muy positivas, regresa al sonido que la mueve artísticamente.

Actualmente suma más de 200 mil seguidores en Instagram. Ellos la han podido acompañar en varias de sus etapas, en donde además de la parte acústica que ama hacer, ha incursionado en el género urbano (trap y reguetón) y pop con sonidos dance.

Tras la llegada del coronavirus y la pandemia, parece que Nikki ha hecho un vistazo más introspectivo en su arte, y regreso a su base con lineamientos de productores internacionales. En esta ocasión 'Si hubiera sabido' fue producida por el colombiano Bobby Sierra, quien ha colaborado con Greeyci y Joey Montana.

De la canción la rubia explicó que la conmueve mucho. "Pese a todo lo que está pasando en el mundo la música me salva y no puedo estar más agradecida con ella por ser mi fortaleza cuando quiero decir ya no más".

Ella agregó en su Instagram que la melodía llegó a su vida para seguirle enseñando. "Aprendí lo importante que es apreciar y valorar a las personas especiales en nuestras vidas, que de la forma que sea dejaron una huella de amor".

Valorar el amor de los que tenemos al lado y lo bueno que nos entregan es el mensaje. En el video actúa junto a Víctor Arauz, que es su coprotagonista.