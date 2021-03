Karol G, la verdadera bichota

"Bienvenidos al vuelo KG0516 con destino a 'whatever the fuck you want'. Por favor, abróchese sus cintores y preparase para volar 'over the rainbow'". Con esa frase presenta su tercer álbum de estudio la cantante colombiana Karol G.

Su irreverencia, sensualidad y voz de mando se hacen escuchar con su estilo particular en este trabajo que presenta 16 temas. El disco muestra su paso a la internacionalización lejos de las fronteras latinas con el súper éxito Tusa, junto a Nicki Minaj. El tema logró ser la canción más popular del 2020, y al que ayudó a afrontar a algunos la cuarentena, con su pegajosa letra. Con ayuda de los vídeos virales y el rap de Minaj la canción ha conseguido más de 999 millones de reproducciones en Spotify.

Pero el disco trae suficiente variedad como para hacer entretenido este vuelo reguetonero, que empieza 'suavecito' con Déjalos que miren, la canción más pop y fresa del álbum pero que canción a canción se vuelve más ruda y callejera. Terminando en una fiesta, perreando contra la pared con Leyendas, en donde invitó a varios íconos del reguetón mundial. Ellos son Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion, Alberto Stylee. Además tiene otras canciones con Camilo, J Balvin, Ozuna y Nathy Peluzo.

KG0516, que ya está disponible en todas las redes sociales, fue producido por Ovy On The Drum en colaboración con Karol G. El estreno llega con dos sencillo nuevos: El Barco, que lo estrenó el miércoles 24 en el show de Jimmy Fallon, también El makinón junto a Mariah Angeliq.

KG0516, reafirma el impacto que ha tenido Karol G en la cultura pop con sus temas que se han incorporado al lenguaje de las redes sociales. Así como pasó con la palabra tusa (que en colombia se la utiliza como decepción amorosa). Bichota, canción con la que se convirtió en la primera artista latina en llegar al Top 10 de los más escuchados con una canción en solitario totalmente en español, también introdujo su significado al habla. Esta es usada en Puerto Rico para referirse a un narcotraficante de alta jerarquía o a quien tiene un puesto alto, pero para ella es una "mujer dura", que siempre manda. Y por ahora, Karol G siendo la bichota del reguetón.