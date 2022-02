Nicole Leimgruber, una mujer que vive la moda

Es como si Nicole hubiera tenido el destino marcado. La moda ha estado vinculada siempre a su vida y el entusiasmo se despertó en ella gracias a la influencia recibida de su madre, Lupita Mori, quien abrió las puertas de la reconocida tienda D’Mori y se convirtió en su mayor inspiración para incursionar en esta área que la llena de energía. De ella aprendió tanto, que la experiencia ganada se convirtió en su escuela.

Su afición la llevó a viajar a Europa para estudiar en ciudades como Florencia y Barcelona, desde marketing de moda hasta escaparatismo. Hoy, con 39 años, Nicole es una mujer creativa y multifacética. Esas características han sido la base para hacer crecer su emprendimiento de ropa Étoile que, tras dos años en el mercado, no solo está presente en portadas de revistas, sino también en los armarios de ecuatorianas y fashionistas de otras partes del mundo.

El camino que trajo su marca a lo que es hoy empezó en 2016. “Por esa época, las importaciones se complicaron, pues los aranceles subieron y, entre otras cosas, el producto importado que se exhibía en D’ Mori resultaba caro, con la consecuente disminución en las ventas”, recuerda.

Empezó entonces a lanzar diseños hechos en Ecuador. En ese camino recorrido, Nicole se fue involucrando en los procesos e, incluso, tuvo oportunidad de trabajar con artesanos nacionales. “Durante ese año, Gucci estaba imponiendo los diseños bordados. Eso me inspiró a hacerlo a nivel local; así que agarré mis maletas y viajé a Otavalo. Estando allá recorrí casa por casa buscando artesanas y logré confeccionar unas ochenta blusas off shoulders bordadas. Cuando llegué a Guayaquil se hicieron unas fotos espectaculares y se vendieron. Eso fue lo que a mí me llevó a seguir trabajando en pequeñas colecciones”, recuerda.

Denisse Aguilera Hansen Vik: “La decoración no siempre estuvo en mi radar” Leer más

Así estuvo hasta finales de 2019, hasta que decidió lanzar una navideña con la etiqueta de Étoile. Ese fue el anuncio del inicio de su marca. “Siempre digo ‘haz lo que tengas que hacer en el momento que sientas la corazonada de que te va a ir bien’”.

Se trataba de un emprendimiento de ropa juvenil con un marcado estilo casual chic, lo cual refrescó las opciones de lo que las mujeres podían encontrar en la tienda que fundó su mamá. “A partir de ese momento, he podido vestir a diferentes generaciones”, asegura.

INSTAGRAM, UNA FORTALEZA

En 2020, la pandemia fue su trampolín al mundo digital. Si bien cuenta con una tienda física, su plataforma fuerte de venta es el Instragram. “El consumidor cambió. Hoy en día hay que hacer colaboraciones con otras marcas, estar más presente en redes, todo eso te va haciendo más cercana con tus potenciales consumidores”, sugiere.

La primera cita con su público fue con el segmento 'El probador' que se transmitía por su canal en esa plataforma. Por ahí estuvieron como invitadas personajes que no son del mundo de la moda, sin embargo la imagen ha sido importante para el éxito en sus carreras. Cynthia Farah, Claudia Salem, Anita Belén, Paola Morales, entre otras, desde diferentes profesiones, mostraban cómo construyen sus looks.

Sus estudios le han permitido desarrollar una marca en la que el apoyo de otras mujeres es fundamental. Cortesía.

MAMÁ Y GIRLBOSS IMPARABLE

Aún contrarreloj, Nicole demuestra que puede dividir su tiempo entre ser mamá y ser su propia jefa.

“Mis días empiezan temprano, como toda madre. Las mañanas paso entre llevar a mi hijo al colegio, la oficina e irlo a recoger. Y por las tardes, hay veces que me toca estar en taller, recorrer el centro en busca de insumos o generar contenido para las redes sociales”, enumera y añade que cuando es un día muy ajetreado lleva su pequeño al trabajo. “Mientras me ocupo de las cosas que debo resolver, puedo verlo jugando con sus dinosaurios”.

Su emprendimiento que no le impide desempeñar sus otros roles, aunque en ese trajín nunca le falta el soporte de su madre.

Nanyeli Bastidas: “El sombrero tiene el poder" Leer más

EXPORTAR CON SELLO ECUATORIANO

Cuenta que detrás de cada pieza de Étoile hay un trabajo en conjunto de mujeres. Nicole como creativa y, junto a ella, una patronista y un grupo de costureras que dan forma a siluetas cómodas y en tendencia.

Sus prendas están ya en otras provincias, pero eso no es suficiente. “Mis aspiraciones son que otras tiendas también tengan mi marca, no solo aquí sino de otros países como Colombia, Costa Rica. Al momento ya he hecho envíos a clientes en Miami”, refiere y enfatiza que es posible hoy en día con las tarifas preferenciales para emprendedores.

Nicole ha logrado sus objetivos sin pensarlos mucho. “Si tienes una marca, ya no es opción que no la manejes bien. Hay que innovar y arriesgarse”, dice sobre este ámbito que la llena de energía y del cual ha aprendido tanto.