Denisse Aguilera Hansen Vik: “La decoración no siempre estuvo en mi radar”

Su sensibilidad hacia el diseño y los elementos clásicos se hacen evidentes con solo ingresar a su residencia. El predominio del blanco, nos lleva a dar un vistazo a grandes cuadros que cuelgan en las paredes, una pasión que, dice, cultiva desde su infancia.

Mientras se dispone a ser producida para la sesión de fotos con EXPRESIONES, Denisse Aguilera Hansen Vik (30) cuenta que aquella casa es la que le da calma a su agitado ritmo. Además de ser esposa y madre de tres niños, emprende dos negocios que se fueron dando en el camino y que le han permitido explayar su faceta artística: la decoración de interiores.

De los números a lo artístico

Cuando contrajo matrimonio y se mudó junto a su esposo a su nuevo hogar, se tomó el tiempo necesario para definir la decoración de los ambientes que la enamoran cada día. Desde el inicio, estableció prioridades y optimizó el presupuesto. "Contratar el servicio de una decoradora me salía un ojo de la cara. Entonces decidí hacerlo yo misma. Fui conociendo artesanos y, de a poco, logré plasmar el estilo moderno y clásico que he ido absorbiendo en los viajes que he hecho".

El resultado, cuenta, fue del agrado de su círculo más íntimo, por lo que comenzó a decorar también las residencias de sus amigos. “Era mi hobby, me divertía plasmar las ideas que se me venían a la cabeza”

El blanco es el color predominante en la decoración del hogar. Dice que allí encuentra la paz que necesita para su ajetreada vida. JUAN FAUSTOS // Expreso.

Su amor por el diseño de interiores iba creciendo cada día más. Por eso decidió dejar el trabajo en una multinacional y se inscribió en el New York Institute of Art and Design. Sus estudios, agrega, fueron de manera semipresencial pues debían acoplarse a su estilo de vida como mamá y esposa.

“Es curioso cómo se dio todo. Antes la decoración no estaba en mi radar. Mientras era estudiante de colegio y universidad, lo artístico lo tenía descartado. A pesar de que era buena pintando y dibujando, mi prioridad eran los números al punto que fui abanderada en el colegio y en la universidad me gradué con honores (Cum laude). Ahora, quién diría, el diseño es lo que me apasiona”.

A la final, sus carreras de finanzas y administración le sirvieron de cimiento para formar su propio emprendimiento. Motivada por su esposo y con dos hijos, en ese entonces, inició lo que llamó Hansen Deco y, al día de hoy, ya lleva siete años en el mercado, ofreciendo servicios de diseño integral y fabricando muebles con la mano de obra de sus artesanos.

Sabe bien que emprender no es ser dueña de su tiempo. Ella hace ciertas pausas al año para compartir plenamenet con su familia. Cortesía.

Malabares entre el trabajo y la familia

En los meses más críticos de la pandemia recuerda que entre sus prioridades estaban las familias del equipo que trabaja con ella. “Cuando hubo la cuarentena estricta, estuvimos dos meses dedicados a hacer lo que se requería en esos momentos. Empezamos a hacer ataúdes a bajo costo pues habían funerarias que ya no contaban con ello”.

Mientras avanzaba el 2020, sabía que debía reinventarse, así que con creatividad y rapidez se adaptó al cambio y logró salir del aislamiento. “Empecé a tener más presencia en las redes con ‘reels’ y ‘lives’. Para eso tomé un curso de marketing digital y aprendí los nuevos algoritmos de Instagram. A raíz de eso, mi cuenta tomó un giro", dice.

Ahora suele acumular miles de ‘me gusta’ y comentarios gracias a las innovadoras ideas que comparte para de manera fácil decorar espacios tanto de áreas interiores como exteriores y así transformar ambientes. "No hay nada mejor que compartir conocimientos, creo que eso ha afianzado mi vínculo con los usuarios y ya somos una comunidad", comenta.

Califica como “una decisión acertada” el haber incursionado con más fuerza en lo online, pues asegura que además de reforzar su marca, pudo escuchar más necesidades de las personas al querer decorar.

Y es así como surge su otro emprendimiento, Totus, mediante el cual importa accesorios de hogar que no se pueden fabricar acá.

“Este negocio ya nace siendo madre de tres niños. Confieso que es un malabarismo total encontrar el balance entre mis diferentes facetas pero me queda claro que con esfuerzo nada es imposible”, acota.

Emprender para mejorar vidas

Cuando se le pregunta por su referente, se remonta a su padre, Víctor Aguilera, quien ha tenido amplia experiencia como presidente de una multinacional en siete países.

Con ese ejemplo, recuerda que a los 16 años montó su primer emprendimiento. “Ahorré el dinero que me daban para comer en el recreo del colegio y con eso importé un lote desde China. Comencé a vender todas estas novedades que traía para hombres, mujeres y niños. Yo misma era la contadora, empacaba y hacía las entregas. Desde ahí me mentalicé en que debía tener mi propio negocio y por eso he estado en constante evolución, aprendiendo diferentes carreras. Siempre quiero un reto nuevo”.

No ha perdido el entusiasmo. Todo lo contrario. Lo ha alimentado con nuevas prioridades. “Lo gratificante ha sido mejorar la calidad de vida y la parte humana de mi equipo de trabajo. Fomentar en ellos valores como la lealtad y la responsabilidad, además de impulsarlos a hacer las cosas con amor y calidad, no solo en el trabajo sino en todo. Eso hace que tengamos un Ecuador más lindo”, concluye.

Tener su propio negocio fue siempre una de sus metas. JUAN FAUSTOS // Expreso.

Así es ella

Sus pilares: Mi padre y mi esposo han sido pilares importantes en el crecimiento de mi carrera. Cuando tengo retos, con ellos siempre reboto ideas.

El aprendizaje: Decir que las emprendedoras manejan sus propios horarios es una utopía. Nunca paras, tú misma tienes que obligarte a parar. Entonces lo que he aprendido es que debo tener ciertas pausas al año para dedicárselas de lleno a mi familia porque ese es mi oxígeno y lo que me da energía.

Su mayor acierto: Incursionar en lo online. He podido hacer proyectos no solo a nivel local sino en otras provincias.

