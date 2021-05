Donde muchos ven una mujer fitness, ella demuestra que detrás de eso hay trabajo duro y disciplina. Así son los días de Nicole Kusijanovic. Imparables.

Le gusta sentirse con fuerzas. No solo para estar bien físicamente, dice que quiere estar fuerte para cuidar de su bebé; para cargarla o correr detrás de ella cuando empiece a caminar, y sobre todo, para dar lo mejor de sí misma en su maravilloso rol como madre.

Y en esa nueva faceta, Nicole va inspirando y demostrando a sus más de 21 mil seguidores de Instagram que nunca está de más tener una vida deportiva y a la vez cumplir como mamá.

Conectando con más mujeres

Cuando compartió la noticia de su embarazo, sintió el apoyo de una comunidad de madres que, desde redes sociales, le fueron compartiendo sus experiencias. Para ese entonces, tenía aproximadamente tres meses de gestación, y la nueva normalidad empezaba a vivirse en el país.

“Pienso que el tiempo de la pandemia me ayudó a estar más en contacto con mi bebé. El embarazo fue una etapa de recogimiento durante la cual llevé las cosas con más calma”, cuenta. Y mientras pasaban las semanas, aprovechó para conectarse con más embarazadas mientras daba de manera online su programa de rutinas de ejercicios para esa etapa.

“Esa conexión que tuve con ellas me motivó a compartir todo lo que estaba viviendo como primeriza”, expresa y agrega que las oraciones de estas mujeres también la motivaron. “Mi bebé nació prematura (a los 7 meses) y no puedo explicar el cariño y el amor que me transmitieron. Entonces desde el día uno del nacimiento de Lana, he estado posteando todo. Así esté con la cara hinchada, con ojeras, o dando de lactar, me he mostrado en redes. Esa es la realidad del posparto”.

Con su naturalidad va agrandando esa red de mamás en tiempos donde salir es un riesgo, y no hay mejor opción que darse a poyo así sea desde lo virtual.

“Ahora Lana tiene cinco meses, y ella me ve cuando entreno. Antes nunca me había imaginado hacer varias cosas al mismo tiempo. Cambiar el pañal y luego correr contra el tiempo porque me toca dar clases. Deseo que cuando ella sea grande quiera tener una vida saludable y mantenerse activa porque vio el ejemplo de su mamá”.

Sueña con correr media maratón

Su recorrido en el mundo fitness empezó cuando tenía 18 años. “Más allá de la parte física, lo que llamó mi atención fue que los aspectos positivos del ejercicio se terminaron transmitiendo a otras áreas de mi vida y ahí fue cuando me enamoré de este estilo”, recuerda.

Desde entonces no paró. Arrancó corriendo 5k, después 10k y luego 21k. Las calles de Madrid, Lima, Miami y Guayaquil han sido los lugares donde ha cruzado la meta. Y ese fue el ritmo que comenzó a compartir en sus redes sociales, hasta que decidió hacer su blog en Instagram.

“No hay carrera que yo corra y mi esposo no esté en la meta esperándome. Él celebra mis logros más que yo. Mi sueño es volver a correr otra media maratón y que mi bebé esté también esperándome”, anhela.

Esa importancia de estar conectados con el ejercicio la promueve desde sus redes. Está activa desde las seis de la mañana y aquello no tiene como fin lograr tallas envidiables, sino encontrar la mejor versión de sí misma. “No me interesa el número en la balanza, uno está para algo más. En los entrenamientos, trabajo la parte mental y autoestima”.

Así posicionó su imagen desde su blog en Instagram y para que esta cuenta crezca también ha ido usando sus conocimientos de fotógrafa y publicista. Con estas destrezas y sus certificaciones como personal trainer ha podido motivar a más gente a la vida sana. Contó además que antes de iniciar la pandemia pudo sacar a flote su emprendimiento de tienda online con accesorios para entrenar.

Es así como el deporte la ha ayudado a ir trazando objetivos y a conectarse mejor con su cuerpo mientras experimentaba su poder de creación. “Desde el día uno que soy mamá les contagio a más mujeres este positivismo y las ganas de entrenar”, concluye.

Tips de vida sana

Para fortalecer el sistema inmunológico hace 30 minutos de ejercicios al día. Estos ayudan incluso en la parte emocional y anímica.

Toma multivitamínico.

Adora los jugos verdes, sobre todo el de espinaca con apio y un poquito de limón.

Toma dos litros de agua al día.

Practica una dieta balanceada. “Tengo un 80 % de comida saludable y natural y un 20 % para darme mis gustitos. No me privo de nada, hay que disfrutar la vida”.

