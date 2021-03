Aún no comenzaba a escribir sus primeras palabras, y ya estaba en la pista aprendiendo sobre patinaje artístico. A los cuatro años, la guayaquileña Samia Álava inició su carrera en este deporte y, desde entonces, su recorrido ha ido en ascenso. Actualmente, mientras se prepara para ser parte del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico en Guayaquil, la extrovertida y alegre deportista hizo una pausa a sus entrenamientos para ser parte de una divertida producción de fotos con SEMANA y conversar sobre el trabajo que hay detrás de cada presentación.

Una niñez en patines

“Todo se lo debo a mi madre (Siria Bitar)”, afirma con determinación al recordar sus primeros pinitos. Ella fue quien la llevó a la Federación Deportiva del Guayas para que conozca las actividades que podía realizar y fue así, como se enamoró del patinaje artístico. A partir de los cinco años comenzó a ser parte de diversas competencias nacionales y, a los 11, puso a prueba sus habilidades por primera vez a nivel internacional, en Orlando (donde quedó en primer lugar).

A medida que fue creciendo, su talento le permitió seguir representando a Ecuador en Panamericanos, Sudamericanos y Mundiales en países como Brasil, España, Paraguay, Bolivia y Colombia. Uno de los mayores retos que tuvo que sortear durante la época de estudios consistió en dividir su tiempo entre las clases y los entrenamientos diarios.

“Era muy difícil porque muchas veces salía del colegio, almorzaba en el carro e inmediatamente me dirigía a la pista para entrenar. Luego, llegaba a mi casa a las 10 de la noche para hacer los deberes. Perdí viajes o salidas con mis amigos y sacrifiqué mucho por el deporte, pero no me arrepiento de nada. Todo ha valido la pena para aprender a ser más responsable”, cuenta.

Samia Álava ha ganado decenas de competencias a nivel naciones e internacional. Miguel Canales

Las derrotas la hacen más fuerte

Samantha Arévalo se ubica séptima en la Copa del Mundo de Catar Leer más

Ha participado en más de 40 competencias y una que ha marcado su carrera deportiva se dio en el 2017, cuando viajó a China para ser parte de su tercer mundial en patinaje artístico, y quedó en uno de los puestos más inferiores de su categoría debido a una lesión en su hombro, meses atrás, que le impidió tener el tiempo suficiente para rehabilitarse. “Fue la peor presentación de mi vida. Esa pérdida me dolió tanto porque sentí que dejé a mi país en vergüenza, incluso pensé en retirarme”.

Sin embargo, el apoyo de su familia y amigos la reconfortaron.Aprendió la lección de ese tropiezo y más allá de lamentarse, utilizó su energía para seguir preparándose y demostrar de lo que era capaz. Al año siguiente participó en el mundial de Francia (quedó en doceavo lugar) y en 2019, en Barcelona se convirtió en la cuarta mejor patinadora artística del mundo, modalidad libre.

Vivir sola a sus 16 años en Italia por casi 3 meses la hizo madurar. Pero era una necesidad, pues tenía que prepararse para el reto en España. “En mi apartamento lo hacía todo por mí misma. Estar en otro continente me ayudó a ser más independiente”, confiesa esta deportista que a sus 18 años aún tiene muchas historias por contar.

Cómplices en los fogones y en el hogar Leer más

En la mira

Samia supo sacar provecho durante la época de pandemia. Entrenaba seis días a la semana y tenía clases a través de videollamadas, incluso mejoró su equilibrio y elasticidad. “Cuando volví a patinar en la pista, la sensación fue única. Sentí que podía demostrar de todo lo que era capaz”, asegura.

Aspira a seguir en el patinaje cuatro años más y cumplir con los objetivos de competir por la Copa Alemana, participar en los Juegos del Ciclo Olímpico y alcanzar un podio a nivel internacional.

“Los niños que me siguen son mi fuente de motivación y me impulsan a seguir adelante a pesar de los tropiezos. Sé que hay gente que me apoya y confía en mí” Samia Álava

Personal