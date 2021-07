Denise Aguilar: “De mi amor por el arte nacen mis looks”

Los cuadros de Tábara y libros de arte resaltan en la sala de Denise Aguilar. El aroma del café inmediatamente empieza a envolver el ambiente.

Así avanza su mañana del viernes, haciendo pausa a sus actividades en Mercado Rosa para ser entrevistada por SEMANA.

Con la taza en su mano y en medio de esa calidez que invade su casa, se dispone a conversar sobre una de sus pasiones, la moda.

Influenciada por las artes

En cada imagen que comparte en sus redes sociales, las formas y los colores son los elementos predominantes tanto en sus looks como en lo que hay alrededor de ella.

“De mi amor por el arte parte todo. Me ha pasado que mientras más voy a muestras colectivas o museos, mi sensibilidad y creatividad aumentan. Y a partir de esa inspiración es que me expreso en mis looks”, dice.

Aquello hace que cree un contenido especial; con tonalidades vistas a partir de un cuadro o siluetas que van en armonía con los espacios.

“Las calles de los centros históricos por eso son mis favoritas para fotografiarme. Son los primeros lugares que visito, su arquitectura es fascinante”, comenta y como dato adicional menciona que su mamá, Paulina Game, es quien toma las fotos ‘street style’ que postea en su Instagram.

De look ecléctico

“Siempre llevo algo extra en el look. Es un toque protagónico dado por una prenda, accesorio o calzado”, dice sobre su clave de estilo.

Los diseños ecuatorianos de Fabrizio Célleri o Teresa Valencia son algunos de los que matizan su armario. Asimismo, destaca el resto de moda latinoamericana.

“El tejido de Bogotá me encanta. Y las veces que he ido también he aprovechado para acudir al Festival Iberoamericano”, expresa mientras sostiene la taza con su bebida favorita. “El arte, la moda y el café son mi vitamina”, agrega con tono simpático.

Entre ese estilo ecléctico suele además incorporar lo vintage. “Siento que tienen un peso encima que me encanta. Y aparte reutilizas la moda”. Las tiendas de Nueva York o España son sus favoritas para hallar esas piezas. Sin embargo, no descarta tendencias extranjeras, siendo Balenciaga, Yves Saint Laurent y Gucci sus marcas preferidas.

Denise Aguilar tiene un estilo ecléctico. Christian Vinueza

Instagramer estilosa

Recorrer rincones y espacios que para otros pueden ser cotidianos es la previa que hace Denise antes de sus fotos.

Así, frente a esa arquitectura, resaltan sus looks desde la gama de paletas tierras hasta los más vibrantes donde por supuesto no falta el rosa. “Soy más de looks monocromáticos. A veces incorporo prints, pero deben ser de grafías abstractas, animal print o sino algo muy protagónico; pero solo en una pieza para que haya equilibrio”, enfatiza.

A partir de esas tonalidades es que crea looks con ese toque extra que hace que cada vez sume más seguidoras ansiosas por conocer más de su estilo de vida.

Denise Aguilar disfruta del arte y la moda. CHRISTIAN VINUEZA

Sus favoritos

Perfume: Sublime Vanille de Creed.

Hasta ahora no ha usado: Neones.

Referente de estilo: Leandra Cohen. Ella es una crack. Tiene a cargo la revista Man Repeller, donde muestra las tendencias que las mujeres amamos, pero los hombres odian.

Marcas: Balenciaga, Gucci, Yves Saint Laurent.

Personal