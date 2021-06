Desde niña, Adriana Puello ha sido amante de la moda. Recuerda que era fanática de ver todos los desfiles y analizar cómo se vestían las modelos. Ahora, a sus 29 años, la carrera de esta fashion blogger (con cerca de 20 mil seguidores en Instagram) asciende en las redes sociales de Latinoamérica. Destaca por su estilo personal y su trabajo como asesora de imagen para celebridades en Colombia (como Johanna Fadul, Daniela Sarria y Juanse Quintero).

SEMANA conversó con ella, vía telefónica, para conocer más detalles de su vida y looks favoritos.

Cómo inició

Su talento en la industria textil es el fruto de años de estudio y preparación. Luego de graduarse como comunicadora social, se ha especializado en asesoría de imagen, marketing digital, comunicación de marca y fashion marketing, y para desempeñarse como personal shopper.

“Siempre anhelé trabajar en la moda, pero no quería ser diseñadora. En el 2017 abrí mi blog y comencé a publicar en Instagram los looks que utilizaba con recomendaciones de cómo combinarlos. Poco a poco fui creciendo en las plataformas digitales y ahora me dedico plenamente a ello”, enfatiza Puello.

Adriana Puello disfruta probar varios estilos en la moda. CORTESÍA @ADRYPUELLOO

Su mayor pasión

Adry, como la llaman sus amistades, se muestra feliz de incursionar en la moda, actividad que le permite expresar, a través de su ropa, cómo se siente sin decir una sola palabra.

No se encasilla en un solo estilo, porque el poder jugar con una gran diversidad de prendas es lo que la hace capaz de ser camaleónica cada vez que elige lo que va a usar. “La moda me empodera, es mi pasión y mi motor más grande. Hay gente que critica mucho la industria porque piensa que es superficial y materialista, pero en realidad no es así”, recalca.

La fashionista anima a las personas a buscar asesoría profesional para que aprendan a conocer el vestuario que más las favorece. “No debe usar las últimas tendencias para sentirse seguro y cómodo consigo mismo”.

Sus básicos de armario

Disfruta seguir las tendencias (como los estampados y colores vibrantes) y, para equilibrar, combinarlas con prendas básicas. Los tonos pastel (como el palo rosa) y neutros (como el blanco y beige) son sus favoritos porque son atemporales y puede lucirlos en todo tipo de eventos. “Cuando caí en el error de usar todo lo que veía en redes sociales, me sentía disfrazada porque no iba con mi personalidad”.

Le apasiona coleccionar zapatos. Tiene decenas de diseños para los diferentes eventos y horas del día. Usa deportivos si tiene que caminar por las calles de Bogotá, durante la mañana; en la tarde se anima por unas botas; y para la noche, unos stilettos. ¡No hay límites!

Adriana Puello trabaja como estilista para celebridades en Colombia. Cortesía @adrypuelloo

Apoyo al consumo local

La orgullosa colombiana resalta el gran talento que hay en la industria textil de su país. En todos sus looks, incluye al menos una prenda o accesorio hecho por una marca local. “Johanna Ortiz y Laura Cepeda son dos de mis diseñadoras favoritas de ropa y calzado, porque sus trabajos son únicos y de gran calidad”.

Personal

Tiene 29 años.

Vive en Bogotá.

Es comunicadora social, además de personal shopper y estilista.

Conociéndola al detalle