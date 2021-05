Nathalie Zevallos: "Si te amas a ti misma podrás darle amor a tus hijos"

Desde que los bebés están en el vientre hasta que nacen, Nathalie Zevallos está acompañando a las mamás de esos pequeños en sus distintas etapas. Se ha vuelto testigo del vínculo ellas que crean con ese ser que llevan dentro mientras las ejercita durante y después del parto.

Ya son cuatro años que transita en ese camino bajo el nombre Mommy Care. Aquel es su emprendimiento que surgió a raíz de experiencias y necesidades como mamá y que luego quiso compartir al resto. Desde entonces, su comunidad ha ido creciendo al punto que solo en pandemia fueron más de dos mil mujeres (entre embarazadas y posparto) que ha podido atender y empoderar.

Abriendo camino en Guayaquil

Los ejercicios han sido una pasión para Nathalie. La danza aérea fue parte de sus rutinas diarias, tanto que se volvió instructora. De hecho, su primer emprendimiento estuvo relacionado con eso.

Con el tiempo las prioridades cambiaron. En el 2015 quedó embarazada de mellizos y por las condiciones de gestación múltiple tuvo que pausar su ritmo y guardar reposo porque estuvo con contracciones desde el cuarto mes.

A causa de esa inactividad física, perdió mucha masa muscular y le costó recuperarse del alumbramiento por cesárea. “Fue ahí cuando me di cuenta de que Guayaquil necesitaba un lugar especializado para atender a las mamás en esa etapa, porque no es lo mismo ir a un gimnasio”.

Cuando sus hijos cumplieron un año, decidió capacitarse. Su primera parada fue España, donde se certificó como instructora en técnicas hipopresivas, que permiten el fortalecimiento abdominal y pélvico profundo, y luego estudió gimnasia prenatal en Estados Unidos. “Fue increíble tener el apoyo de mi esposo, él se quedó con nuestros hijos mientras yo estaba fuera”, recuerda. Con todo ese bagaje, en 2017 abrió las puertas de Mommy Care.

El tiempo le permitió ir construyendo vínculos con las pacientes y sus familias desde el embarazo hasta luego del nacimiento. Descubrió también otras necesidades para fortalecer esa conexión, como los masajes para bebés. “Si bien en mi embarazo tuve que guardar reposo, lo que le digo a mi esposo es que con nuestro próximo bebé espero aplicar todo lo que me he especializado”.

El apego saludable

Desde su cuenta en Instagram, Nathalie ha visto la oportunidad de ofrecer conversatorios gratuitos a cada vez más mamás. “Es una plataforma de apoyo en la que intercambiamos vivencias y también mis experiencias como madre”.

Es que cada maternidad es diferente. “Hay mujeres que buscan el embarazo y otras que no. Estas últimas no se sienten conectadas con el bebé desde el inicio. Sin embargo, esa conexión se puede ir construyendo y el masaje es una herramienta linda para lograrlo; no solo ayuda a la madre sino también al padre y, por supuesto, al bebé. Se fortalece un apego saludable entre la familia”.

En su caso, si bien cuando se capacitó como educadora de masaje infantil ya sus hijos no eran bebés, sostiene que le hubiese gustado experimentar los beneficios. “Ellos nacieron prematuros y pasaron a la incubadora, entonces qué lindo hubiese sido poder ir a hacerles los masajes para que esa separación no sea drástica , sino que me puedan sentir”.

"No debemos culpabilizarnos"

Durante la maternidad, hay mujeres que no llegan a abarcar todas sus necesidades. Más aun en pandemia, ya sea por el teletrabajo o las clases virtuales de sus hijos. Sin embargo, dice Nathalie que eso no debe ser motivo de frustación, es una etapa en la que se deben llevar las cosas con más calma.

"Las mamás tendemos culpabilizarnos por todo y es por las exigencias que nos imponemos, la varita la colocamos demasiado alta. Hay quienes se culpan incluso hasta porque no pudieron tener parto vaginal y no entienden que el proceso que vivieron es el que tenían que vivir. Es para que obtengan un aprendizaje en base a esa experiencia", explica.

Es así como se va convirtiendo en guía en esa etapa para que las mujeres estén más informadas, se sientan más plenas y con amor propio. "No hay que pretender que debemos ser las mamás perfectas. A veces visualizamos cómo debe ser una buena madre y quisieras dar más, pero a los ojos de tu hijo ya eres la mejor", comenta y agrega que ellos son como una esponja: "si te amas a ti misma, podrás darle amor a tus hijos".

Sobre ella

Esta guayaquileña de 33 años es licenciada en terapia física.

Casada con Christian Saa, son padres de Joaquín y Bernardo, de 5 años y medio.

Además de sus estudios en técnicas hipopresivas y gimnasia prenatal, en Colombia aprendió rehabilitación en agua y, por algunos años, atendió a embarazadas y adultos mayores con sesiones de aquaterapia.

También se certificó como coach de vida y liderazgo para contar con más herramientas para ayudar a las familias.

Y entre sus últimas certificaciones constan las de educadora de masaje infantil e instructora de yoga prenatal.