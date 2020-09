Nicki Nicole rechaza el título de princesa

En una conversación desde la intimidad de su habitación, la artista argentina Nicki Nicole recibió a EXPRESIONES en una charla amena y relajada. Ella es sencilla, aunque ya lleva la fama a sus espaldas. También cariñosa, por eso su gatita Lina tomó protagonismo en mucha parte de la videollamada. Pero esta parte sensible y tierna queda a un lado cuando sube al escenario. Ella es una de las raperas más importantes de la nueva ola en Argentina y ha aprendido a decir las cosas muy directamente.

Pablo Alborán: 5 canciones para entender su carrera Leer más

Rechaza el título de ‘princesa del trap’ que le ha puesto la prensa de su país y nos confirmó que pronto vienen nuevos géneros en los que quiere incursionar. La balada le ‘guiña’ el ojo, por eso ya está escribiendo canciones de amor para matizar la propuesta de su nuevo disco.

En plena promoción de Mala vida, y más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Nicki es un talento que no hay que dejar de prestarle atención. Está lista para cosas más grandes.

Ver esta publicación en Instagram ready Una publicación compartida de @ nicki.nicole el 25 Sep, 2020 a las 10:55 PDT

¿Cómo nació el título de princesa del trap?

La verdad es que no me considero una cantante de trap, por eso no me gusta que me digan la princesa de ese género. Me han denominado de esa manera porque tengo colegas que hacen ese estilo y colaboré con ellos. Lo mío es una fusión de pop y rap.

En su último video (de la canción Mala vida) toma la estética de las películas de El Padrino, ¿qué la inspiró?

Hace poco investigué, y encontré algo de información sobre mis orígenes italianos y como estaba en esas se me ocurrió hacer un video con la estética de El Padrino. Mi abuelo estaba haciendo un árbol genealógico, porque su papá sí era italiano, entonces de alguna manera estoy viendo de cómo viajar allá, cuando sea posible, y poder averiguar más de mi familia. Mala vida tiene este rollo italiano argentino, porque siento que de alguna manera la mafia tiene mucho que ver entre Argentina e Italia y me pareció ‘piola’. Me gustó mezclar esto porque casi todos los argentinos tenemos esta descendencia.

¿El rap significa mala vida?

Tini Stoessel: "Mi corazón está bien" Leer más

Yo crecí sabiendo que el rap es protesta no mala vida. Pero fue cambiando en base a muchísimas cosas que lo hicieron evolucionar sin perder esa esencia de contar realidades que la gente no quería ver. Hay estilo gánster, protesta, freestyle, de batalla…

¿Se animaría hacer rap de protesta?

Sí hiciera rap de protesta, hay muchas realidades de las cuales quiero hablar, pero necesito más educación e información, porque para hacer una protesta tienes que estar totalmente informado y defender eso. No es solo sacar una canción, tienes que enviar un mensaje seguro. Necesito aprender más porque tengo que saber comunicarlo. Me faltan palabras y así poder hacer entrar a los otros en razón.

¿Qué viene para el próximo disco?

Me gustaría romper estilo y hacer cosas con gente que me emociona. Quizá con un Pablo Alborán. No podría cantar porque me pusiera a llorar de escuchar como está cantando él. Esos artistas que tienen una voz muy única son con los que quiero trabajar alguna vez. Mon Laferte es otro sueño. De Argentina quizá con Lali, no estaría nada mal. Somos muy amigas.

¿Y musicalmente qué prefiere escuchar?

La verdad yo escucho de todo, hay poca música que no vibra conmigo. El metal quizá es mi menos favorito. Pero la música triste en general es mi favorita, por eso quiero hacer una balada. Es lo que viene.

Datos

- Nicole nació en Rosario, Argentina.

- Tiene 20 años.

- En 2018, la exponente decide por comenzar su carrera musical perteneciendo a un dúo de música rap y hip-hop llamado Jovani & Nicki Nicole.

- Su actual casa disquera es Sony Music. Mamichula y Mala vida, son los sencillos que promociona con la multinacional.