Qué ver en Netflix | Virus: ciencia… ¿ficción?

Cada semana, nuestro columnista y cronista Roberto Aguilar nos propone, a través de una crítica, una película o serie de Netflix. Bienvenidos a esta entrega en la que se aborda la producción surcoreana 'Virus' (2013).

Pesadilla con final feliz: el cine de terror de serie B viene aplicando esta receta con gran éxito desde hace más de sesenta años. En esta ocasión, sin embargo, no son ejércitos de muertos vivientes ni misteriosos usurpadores de cuerpos los que avanzan en terrorífica procesión al asalto del mundo de los vivos: son enfermos, gente común y corriente devenida en amenaza mortal por el hecho de estar infectada por un virus. El miedo al contacto dejó de ser la metáfora fantástica, metafísica incluso, de los tiempos de George Romero o Don Siegel para convertirse, simplemente, en un tema de actualidad. En la era del coronavirus, la ciencia ficción es más ciencia que ficción. No es casual que esta película de 2013 haya escalado este mes hasta el tope de la lista de los títulos más vistos de Netflix. Tampoco sorprende su procedencia, Corea del Sur, un país en la zona de influencia inmediata del epicentro de todos los contagios.

Lo que parece ser una cepa fortalecida (e inusitadamente mortal) del virus de la influenza H1N1 se ha introducido de contrabando en territorio surcoreano. Sus portadores: un grupo de emigrantes ilegales procedente de Hong Kong. En una ciudad ubicada a escasos 15 kilómetros de Seúl, la capital, ese monstruo urbano de diez millones de habitantes, el virus se esparce con una velocidad incontenible. Los servicios médicos no dan abasto. La gente cae muerta sobre la calzada, entre espasmos y vómitos de sangre. El gobierno toma medidas, la comunidad internacional interviene, la ciudad es sitiada, se improvisa un enorme campamento para aislar a los infectados, empieza la carrera contra reloj para obtener una vacuna… ¿Suena conocido?

Película de serie B pura y dura, ‘Virus’ no rehúye ninguno de los lugares comunes del cine de acción hollywoodense. Más aún: los incrementa. Hay un héroe y una heroína: él, un rescatista incombustible siempre dispuesto a poner en riesgo su vida en servicio de los otros; ella, una médica abnegada (aunque un tanto antipática), madre soltera que lucha en medio de las adversidades para encontrar una cura a la enfermedad que ha hecho presa de su pequeña hija. Hay una historia de amor: el predecible romance que surge, accidentadamente, entre él y ella. Las escenas de acción no dan respiro, el ritmo es trepidante. Las imágenes de los estragos que produce la enfermedad son de una crudeza no apta para los más sensibles. Los villanos son malos como ellos solos. El final feliz, precipitado e imprevisto, tan ingenuo, tan candoroso, tan puerilmente optimista que da grima, hay que decirlo.

Pero la serie B tiene sus virtudes, no en vano el mundo de los zombis es objeto de culto de millones que ven en él una metáfora de la realidad contemporánea. En este caso, las fortalezas de la película provienen de su contenido político, radicalmente distópico y tan específicamente coreano que resulta difícil encontrarle antecedentes en el cine de Hollywood. Ocurre que el campamento donde son aislados los enfermos termina convertido en un campo de concentración de los peores; y del campo de concentración al campo de exterminio hay sólo un paso. Los enfermos resienten este tratamiento inhumano y se sublevan. Estalla el caos, la violencia. Es la revolución de los infectados que marchan en multitudes hacia Seúl, versión contemporánea de los muertos vivientes, a contagiar a todo el mundo. Interviene el ejército. En la cúpula del poder, políticos, embajadores, funcionarios de un pragmatismo frío rayano en el fascismo, apuestan por un desenlace sangriento. Un joven e inexperto presidente parece tener las manos atadas…

Los realizadores de ‘Virus’ han tenido el coraje de expresar una profunda desconfianza en sus instituciones, en su sistema político, en su clase dirigente. Verdad es que al final, fieles a las reglas del género, resuelven los conflictos en el terreno de una lucha entre chullitas y bandidos. Pero es el clima de la distopía con su profundo pesimismo el que queda resonando en el cerebro de los espectadores cuando la película termina.

FICHA DE LA PELÍCULA

Título: Virus (Gami)

Director: Kim Sung-soo

Reparto: Jang Hyuk, Su Ae, Park Min-ha, Yoo Hae-jin, Lee Hee-jun

País: Corea del Sur

Género: Acción, drama, ciencia ficción

Año: 2013

Duración: 2h 1min.