Netflix confirma segunda temporada de ‘Leanne’, serie del creador de Big Bang Theory

La comedia ‘Leanne’, creada por Chuck Lorre, ha logrado conquistar a la audiencia y asegurar su continuidad. Tras el éxito de sus 16 episodios iniciales, Netflix ha confirmado oficialmente la renovación de la serie para una segunda temporada.

La producción, protagonizada por Leanne Morgan y Kristen Johnston, ha sido descrita por críticos como una de las sitcoms más sólidas de la década. Su tono familiar, humor directo y personajes entrañables han conectado con el público más allá del universo nerd que caracterizó a ‘The Big Bang Theory’.

Con ‘Leanne’, el creador de éxitos como ‘Dos hombres y medio’ y ‘The Big Bang Theory’ se aleja de los laboratorios y pizarras para explorar un entorno más cotidiano. La historia sigue a una madre sureña que, tras ser abandonada por su esposo, intenta reconstruir su vida con el apoyo de una familia tan sincera como caótica.

Este nuevo enfoque ha permitido a Lorre conectar con audiencias que buscan comedias con corazón, sin perder el ritmo ni la ironía que lo caracterizan. Además de ‘Leanne’, el productor trabaja en otros proyectos como ‘El primer matrimonio de Georgie y Mandy’ y el esperado spinoff ‘Stuart Fails To Save The Universe’.

¿Por qué ‘Leanne’ se convirtió en fenómeno?

La clave del éxito de ‘Leanne’ es su autenticidad. La serie combina humor sureño, dinámicas familiares y diálogos que muestran situaciones reales con un toque de exageración cómica. La interpretación de Leanne Morgan ha sido especialmente destacada por su naturalidad y carisma, mientras que Kristen Johnston aporta equilibrio y energía al elenco.

Netflix apostó por una segunda temporada por los buenos números de audiencia y la recepción positiva en redes sociales.

‘Leanne’ confirma que Chuck Lorre sigue vigente, y demuestra que las historias familiares, bien contadas, siguen teniendo espacio en el streaming. Con una segunda temporada en camino, la serie se consolida como una de las apuestas más queridas del catálogo de Netflix en 2025.

