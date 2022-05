Dicen que para enamorarse de verdad hay que reconocer todos los errores del pasado. Y en esta ocasión, el cantautor cuencano lo ha hecho canción.

Ni Romeo ni santo, así se llama su nuevo tema, con el cual deja claro lo que es como individuo, hombre y enamorado. Con esta canción, está dando una gira de medios a nivel nacional, que a la par compagina con sus presentaciones.

En esta entrevista, Javier señala sus futuros proyectos, cómo ha sido empezar en TikTok y algunos detalles de su relación con la estilista de moda Meli Pérgola.

Premios Heat: Andreína Bravo y Mirella Cesa cautivan a la prensa internacional en República Dominicana Leer más

¿Qué significa NRNS?

Es muy chistoso todo. Hice una publicación para ver si mis fans adivinaban y decían cualquier cosa, menos lo correcto. La canción se llama Ni Romeo ni santo. Pero como era largo lo escribimos así en todos lados. Me gustó este juego de que la gente se pregunte de qué se trata.

Es un tema muy romántico y totalmente diferente a su último sencillo, Loco.

Yo siempre he sido de los que les escribe al amor, pero no me cierro a ningún género. En Premios Disco Rojo canté el tema de salsa que tengo con Los Adolescentes. Pero ahora quise escribir más sobre mi vida. La verdad, yo no hablo mucho, pero quien me quiere conocer solo tiene que escuchar mis canciones.

¿Ni Romeo ni santo la grabó en Nueva York como sus últimos sencillos?

No, lo hice en Guayaquil. Fue parte de un campamento de composición con Jorge Nehme y Jaime Velásquez. De esos dos días salieron como siete canciones que van a formar parte de un EP. Jorge fue el productor y su visión siempre fue darle un toque más urbano a esta gran balada.

Incluso le hizo un challenge al tema…

Sí. Uno escupe para arriba. Ahora hasta tengo TikTok y pensé que no lo usaría y menos bailar. Y ahora ahí estoy dándole. Pero sabes, sí me gusta.

En TikTok se ha abierto mucho sobre sus procesos.

Es que la gente no te compra cualquier historia. Tienes que ser real y congruente. Por eso cuento mis cosas. Mientras te quieras presentar menos como los otros, más te van a querer. Porque a veces cuando se pega algo todos queremos hacer lo mismo. Así es como terminamos con 50 Maluma o 50 J Balvin.

¿Alguna vez pecó de esto?

Siempre me fijo en los artistas, pero trato de hacer las cosas con mi sello.

Volviendo con el estreno. NRNS es para Meli…

Sí. Es para ella. La canción habla exactamente de lo que estoy viviendo ahora. Estoy en un momento muy chévere en todos los aspectos. Todos los días pasan cosas en mi carrera. Y cuando estás feliz, atraes a gente buena.

Miel: “La música debe tener trascendencia” Leer más

Ahora sí es un Romeo

¿Cómo se conocieron?

Yo estaba solterísimo, disfrutando todo. Y me decía que no tendría novia hasta dentro de cinco años. Tenía pánico a una relación. Pero cuando menos buscas te llega. Todo empezó cuando me comenzó a seguir en Instagram.

¿Así empezaron el coqueteo virtual?

La verdad no soy de los que se fija de quienes le dan ‘follow’. Ella es mitad italiana y mitad cuencana y estuvo viviendo muchos años allá. Como es menor a mí, tampoco la conocía. Pero me fijé en ella y algo me decía que tenía que conocerla. Parece que yo soy muy lento en esto de coquetear y fue ella la que terminó reaccionando a mis historias primero. No respondí hasta después de varios días. Y chateando nos quedamos como hasta las cinco de la mañana. Y al día siguiente tuvimos nuestra primera cita. Y en ese mismo momento yo quería que sea mi novia.

¿Ya no se regresó a Italia?

No. Se quedó en Ecuador y está por ponerse su marca.

Entonces el amor llegó fuerte…

Esta canción habla sobre exactamente eso. Yo no era un santo, pero cuando te llega la persona correcta te hace cambiar.

¿Se acabó el ganado?

Sí, se acabó el ganado (risas).

Premios Disco Rojo: rinde homenaje a varias generaciones de artistas Leer más

Imperdibles

Meli es la modelo del nuevo video de Neira. El clip fue grabado en playas ecuatorianas.

La pareja tiene algo más de seis meses de relación.

Neira tiene nuevo mánager. Gabriel Castro es su representante en Gold Lyon.

Va a abrir los shows de Danny Ocean en Quito y Cuenca.

El pasado fin de semana compartió escenario con Daniel Páez en el concierto de Ricardo Montaner de la capital azuaya.