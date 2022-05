En el año 2012 la banda colombiana Monsieur Periné publicó su primer álbum llamado Hecho a mano. Con esto irrumpieron con el pie derecho en la escena musical, luego de haber sido una agrupación que empezó tocando en fiestas privadas. Este 2022 cumplen diez años de haber dado este paso, y con él, haber dejado a la música latina temas que de a poco se han vuelto clásicos como Mi libertad, Bailar contigo y el viral Nuestra canción.

Ahora están finalizando su cuarto proyecto discográfico, en el que ha participado el reconocido productor español Rafa Sardina (Alejandro Sanz, Luis Miguel y Lady Gaga). Del cual ya han publicado Volverte a ver y Nada, canción de la que se explayan en esta entrevista. Además, este mes de junio saldrá un nuevo single.

Así fue la entrevista que tuvo EXPRESIONES con Catalina García y Santiago Pietro en su visita a Ecuador, invitados para el show de Corona Tropical en el festival Corona Sunsets, que se llevó a cabo en Esmeraldas.

Hilary Duff y el camino a la aceptación en los 30 Leer más

Catalina y Santiago. Cortesía Wolf Studio

En este 2022 se cumplen 10 años de su primer disco. ¿Cómo es para ustedes este proceso de entrar a una nueva década y estar afianzados en la industria musical latinoamericana?

C: Por ahora es hacer nueva música. Llevamos más o menos 4 años haciendo este disco. Iniciamos el proceso de escribir canciones antes de la pandemia, y tuvimos la necesidad de buscar ya otro lugar artístico y creativo. Uno como artistas siempre tiene muchas inquietudes y el podernos quedar en casa fue como un regalo, para tener tiempo y poder trabajar sin el ruido externo e interiorizar. Hay canciones ‘viejas’, por así decirlo. Nada, el último sencillo, la escribimos antes de Encanto tropical y que en ese momento no conectaba mucho con lo que sonaba en ese momento. Nosotros también somos los productores de la música, siempre lideramos ese proceso.

¿Cómo surge Nada?

C: Cuando hicimos esta canción yo estaba pasando por un momento personal, sensible y de ahí me prendí para escribir, pero eso no quiere decir que los demás no traen un poco de sus vidas a las canciones cuando ya quedan listas. Eso alimenta el proceso. Pero una cosa es la escritura, y el resto es el vestido (la producción). En la instrumentación y el sonido se hacen en conjunto, con todos los músicos de la banda.

Matisse: Hace suyo un tema de Tranzas Leer más

. Cortesía Wolf Studio

En este cuarto álbum que corresponde a su décimo aniversario, ¿qué tendrá de especial?

S: Llevamos mucho tiempo dándole, y cuando uno escucha, luego de un tiempo un disco, vemos su evolución. Estamos ahora nutriendo lo que falta para que cierre esta visión que sentimos por este último proyecto. Queremos que llegue más alto que lo anterior.

¿Ya está listo?

S: No, aún no.

C: Nosotros hemos hecho una transformación. Le hemos dado más profundidad y para eso se ha necesitado tiempo. A la final, lo único que buscamos es que el resultado final nos guste mucho. Los instrumentos los grabamos en el estudio de Santiago, él sí se encarga un poco más de dirigir esto, pero sigue la visión de todos. Este lugar está casi hecho a nuestra medida y busca lo que nosotros tenemos en mente. Lo que sí te puedo decir es que nunca vamos a abandonar a la música latinoamericana. Eso es lo que nos mueve el alma. Aquí, en este estudio que tiene nuestros colores, está lleno de madera, lo llamamos casa.

¿El estudio importa siempre?

S: Es un instrumento más. El ambiente de los lugares termina importando, pero no es lo fundamental. Billie Eilish hizo canciones desde su habitación, por ejemplo. Pero la grabación es la captura de la magia en el que lo hacemos.

¿Cuál es el sentimiento que predomina en este próximo álbum?

C: Es imposible que la música tenga uno solo. Hay varios niveles de sensibilidad. Pero quizá sí es un disco romántico, pero contemporáneo en medio del apocalipsis. Es un amor subversivo y real. Tiene luces y sombras, gozadera y alma.

¿Por qué al final del vídeo de Nada sale continuará?

S: Como estamos tratando de narrar lo de un amor subversivo en medio del apocalipsis, con los videos queremos contar una historia no lineal. Todo está encadenado de cierta manera.

C: En el clip literalmente quemamos el pasado y quedan las cenizas… Y estas son fertilizante. Por eso el continuará.

¿Cuándo ya sale el disco?

S: No tenemos fecha exacta. Pero ya lo debemos entregar (risas).

C: Para anteayer, casi. La idea es sacarlo después de julio.

¿Podemos conocer el nombre del álbum?

S: ¡No! (risas) Ya dimos muchas pistas.

¿Cuál es la experiencia que los ha hecho unirse en estos 10 años?

C: Encontrar el balance entre nosotros no es tan fácil, pero cuando ocurre es lo que hace surgir la magia.

Andrés Cepeda: Su matrimonio tiene su propia canción Leer más

El poder viral

¿Cómo crearon el concurso de Volverte a ver en TikTok?

Lo del concurso fue divino. Todo empezó realmente con nuestra canción Volverte ver, a raíz de la viralización del tema Nuestra canción que salió hace seis años. Y como nosotros no andábamos en este universo llamado TikTok, y sucedió todo este boom sin que tuviéramos idea, hizo que llegue muchísima gente a nuestro proyecto y conociera nuestra música. Quisimos crear algo para las personas que se estaban manifestando allí. A mí realmente me ha afectado no ver a la gente en un show. Y la pandemia fue un momento de extrañar a mucha gente. Algunos llevan mucho tiempo sin ver a sus seres queridos y eso vino a pegarnos duro. Con esto quisimos facilitar un encuentro con alguien que realmente pueda cumplir su sueño y contar su historia.

¿Cuál fue la historia que más les sorprendió?

Había muchas historias impactantes. Una por ejemplo, era de una chica de unos 22 años, que hace 20 no ve a su abuela. Pero finalmente ganó un señor que al nacer su hijo en Colombia se fue a México y llevaba cinco años sin verlo. No tenía cómo regresar y lograr este encuentro fue muy lindo. Esta última ganó.

¿Qué les quedó luego de esto?

Una gratitud muy grande. La gente nos ayuda a nosotros a cumplir nuestros sueños. Esto que hacemos es el nuestro, y aquí le retribuimos algo. Somos muy felices de poder hacer lo que nos gusta.

Santiago y Catalina Cortesía Wolf Studio

De nuestro nuevo tour lo más difícil es gestionar lo que tocaremos. A veces queremos poner canciones que no son los hits, pero nos gustan mucho.

'Mi libertad' es una de nuestras canciones favoritas para los conciertos. Tiene como poder de sanación y la gente abre mucho el corazón

De imaginar a crear el sonido que queremos, es un proceso que tarda.



Somos mentes distintas, tenemos sensibilidades distintas y miramos hacia lugares diferentes. Aprender a combinarlo ha sido nuestro quehacer a través del tiempo.

Fotos: Cortesía, Wolf Studios (IG: @wolfstudios.ecu).

Video Backstage: Cortesía, 8 Milímetros (IG: @8milimetros.ec).

Producción: Alejandra Cereceda (IG: @alecereceda83).

Maquillaje y peinado: Olga Bermeo (IG: @olgabermeomakeup).

Vestuario Cata: By Fabrizio Célleri (IG: @fabrizziocelleri).

Vestuario Santi: Gustavo Moscoso (IG: @gustavmoscoso).

Locación: Restaurante Místico (IG: @mistico_ec).