Navidad: estos son los clásicos que no pueden faltar en esta Navidad

Todos lo dicen y muchos lo viven: la Navidad es una época especial que trasciende las creencias religiosas. Durante estas fechas, las personas suelen sentirse más felices y crece su sentido de solidaridad. Además, diciembre está lleno de magia, tradiciones y, por supuesto, música.

Las canciones navideñas tienen el poder de transportarnos a recuerdos inolvidables, llenar los hogares de calidez y alegría, y crear la atmósfera perfecta para celebrar con amigos y familiares. Entre las muchas melodías que suenan en esta temporada, hay clásicos que nunca pasan de moda y son indispensables en cualquier lista de reproducción.

EXPRESIONES quiere compartir con sus lectores seis temas que, año tras año, acompañan y reflejan lo que hace única a la Navidad.

All I want for Christmas is you (Mariah Carey)

Lanzada en 1994, All I want for Christmas is You se ha convertido en un himno navideño moderno y en un clásico indiscutible. Con una melodía alegre y pegajosa, la canción expresa el deseo de estar junto a un ser querido en lugar de recibir regalos. Todo esto con un ritmo contagioso que combina pop y R&B. Este éxito navideño de Mariah Carey es el más reproducido en plataformas de streaming.

Un dato curioso: cada año, con la llegada de diciembre, su popularidad renace, alcanzando varias veces el número 1 en las listas del Billboard Hot 100. Todo un hit.

Se dice que, en 2016, un granjero inglés descubrió que sus cabras producían un 20 % más de leche al escuchar All I want for Christmas is You. Cierto o no, esta canción está rodeada de anécdotas que vale la pena recordar. Aquí algunas de ellas:

Fue escrita en tan solo 15 minutos, en pleno agosto, bajo un intenso calor. Para crear un ambiente navideño, la canción se grabó con árboles de Navidad y luces decorativas. En un principio, el tema formaría parte del álbum de versiones Merry Christmas. Carey no estaba entusiasmada con la idea de grabar un disco navideño, pues en los años 90, esto era algo que solo hacían los artistas de mayor edad. La canción se ha convertido en una de las más versionadas de la historia. Ha sido interpretada por artistas como Dave Rodgers, Shania Twain, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Michael Bublé y Ariana Grande, entre otros. En 2022, la grabación maestra de la canción generó $ 5.3 millones, mientras que las regalías por publicación sumaron $ 3.2 millones.

It’s beginning to look a lot like Christmas (Michael Bublé)

La versión de 2011 de la canción compuesta por Meredith Willson en 1951 es un clásico que celebra la atmósfera festiva que envuelve las calles durante esta temporada. Su letra hace referencia a un árbol en el Grand Hotel y otro en Frost Park, ubicado justo al otro lado de la calle del hotel. También menciona a Five and Ten, una tienda que operaba en Yarmouth en aquella época.

Con el característico toque de Bublé, la melodía de It’s beginning to look a lot like Christmas ha adquirido un tono suave, jazzístico y lleno de calidez. It’s beginning to look a lot like Christmas no solo se ha convertido en uno de los mayores éxitos del cantante, sino que también forma parte del soundtrack de The Polar Express, cinta de 2004.

It’s the most wonderful time of the year (Andy Williams)

Este tema de 1963 encapsula perfectamente la alegría y la emoción de la Navidad. Con una melodía orquestada y un tono cálido, Williams celebra la época navideña, las reuniones familiares, las celebraciones y la alegría general.

It’s the most wonderful time of the year se ha incluido en numerosas películas y programas de televisión, siendo una de las más utilizadas en el cine navideño, como en The Santa Clause 2 (2002).

Last Christmas (Wham!)

A pesar de su título, no trata sobre la Navidad. ¿Entonces? El tema relata un encuentro con una ex. Escrita por el británico George Michael e interpretada por el dúo Wham!, Last Christmas fue lanzada el 3 de diciembre de 1984 como un sencillo promocional del álbum Music from the Edge of Heaven.

En sus inicios, apenas logró entrar al top 10 (sin alcanzar los primeros tres puestos), aunque vendió más de 2 millones de copias. Sin embargo, en 2021 todo cambió. La pieza alcanzó el primer lugar en los charts musicales del Reino Unido, destronando incluso a All I want for Christmas is You, de Mariah Carey.

Este inesperado ascenso se atribuye a las redes sociales: tras la muerte de George Michael en 2016, sus fans iniciaron una campaña para darle a la canción el reconocimiento que merecía. Aunque solo lograron que alcanzara el segundo puesto, finalmente consiguió su ansiada gloria.

Rockin’ around the Christmas tree (Brenda Lee)

La letra de la canción de 1958 describe una fiesta navideña llena de diversión y baile alrededor del árbol. Compuesta por Johnny Marks, fue interpretada por Brenda Lee cuando tenía apenas 13 años, aunque ya poseía una voz sorprendentemente madura.

Sesenta y cinco años después de su lanzamiento, en 2023, Rockin’ around the Christmas tree lideró por primera vez el Billboard Hot 100. Su pegajosa melodía ha formado parte de numerosos soundtracks, incluyendo la icónica película Home alone 2: Lost in New York (1992).

La versión de Brenda Lee sigue siendo la preferida de muchas generaciones y ha permanecido en las listas de reproducción navideñas desde su debut. Además, Lee rompió varios récords al alcanzar el número uno, incluido el de ser la mujer de mayor edad en liderar el Hot 100.

Let It snow! (Frank Sinatra)

Fue un éxito desde 1945, cuando se grabó por primera vez. Aunque contó con múltiples versiones, la inconfundible voz de Frank Sinatra resultó ideal para una letra que celebra el invierno y la calidez del hogar, incluso frente al frío exterior.

La melodía tiene un estilo jazzístico, con una estructura orquestada que le aporta sofisticación y elegancia. Let It Snow! ha aparecido en películas como The Terminal (2004) y se ha convertido en un clásico indispensable en las celebraciones navideñas.

Si no lo sabía, le contamos que fue escrita por el letrista Sammy Cahn y el compositor Jule Styne en Hollywood, California. Vaughn Monroe grabó la primera versión y la lanzó tras el Día de Acción de Gracias de 1945, logrando un éxito rotundo. Dean Martin también se animó a interpretarla y creó la versión más popular del tema.

