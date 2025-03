Natalia Regge, finalista de MasterChef: “Me fijo más en los buenos comentarios”

Natalia Regge, creadora de contenido y diseñadora de interiores ecuatoriana, nació el 10 de enero de 1997. Su presencia en plataformas digitales, especialmente en TikTok, le ha permitido alcanzar una audiencia de más de 850.000 seguidores, donde comparte contenido relacionado con viajes, moda y comedia.

En noviembre de 2024 se incorporó a la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Durante su participación, destacó por su desempeño en la competencia culinaria y alcanzó la semifinal, convirtiéndose en la primera concursante en obtener este reconocimiento.

Además de su actividad en redes sociales, ha colaborado con diversas marcas internacionales, entre ellas Tous, Dior, Samsung, Adidas y Ferragamo Internacional. Su imagen ha sido objeto de comparación en varias ocasiones con la de la actriz española Ester Expósito, debido a su similitud física.

En el ámbito personal, mantuvo una relación con el actor ecuatoriano Eduardo Maruri, con quien residió en México antes de su separación. Posteriormente, se trasladó a Madrid para continuar con su formación académica y desarrollar su carrera profesional.

En MasterChef Celebrity Ecuador destacó por su buena técnica, gran manejo de las emociones y buenas referenciales culturales, haciéndola una de las competidoras más fuertes. El público siempre destacó su técnica.

Natalia Regge tras la final de MasterChef Celebrity

¿Cuál es su percepción de ser una finalista en MC?

Siento orgullo, nervios. Me preparé mucho para esta final.

Tuvo mucho control en el episodio decisivo. ¿Siempre es así en momentos de estrés?

No siempre soy tan calmada. Y eso fue lo que me enseñó MasterChef, porque si hago algo tensa, no me sale.

En el 2020, Ecuador comenzó a conocerla gracias a TikTok. ¿Qué tal le pareció esta primera experiencia en Tv?

¡Me encantó! Esos cinco años en redes sociales me llevaron a la televisión. Y ahora me quedo con todas las experiencias vividas con mis compañeros.

Las redes sociales traen detractores. ¿Cómo manejó a los de este reality?

Al principio te choca recibir hate. Antes, en mis redes, no lo había recibido. Pero sé que no tienes que caerle bien a todos. Me fijo más en los buenos comentarios.

¿Con qué platillo de los que preparó se queda?

Con mi postre de la final. Lo voy a repetir todos los diciembres.

