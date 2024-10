Natalia Madrigal le canta al amor en su nuevo sencillo

Un hombre y una mujer caminan por las calles. Él en un pueblo al pie del mar, ella en una ciudad de la sierra. Ambos llevan brújulas en la mano y mientras avanzan, buscan una manera de finalmente encontrarse.

La guitarra y los bongos se suman a la cadencia de ambos paseos con rumbo incierto, y enseguida una melodiosa y suave voz canta: “Conocerte a ti, fue divino. Conocerte a ti, fue divino. Divino como el sol, en esta ciudad fría, divino como el color, en ese lugar gris”.

Así arranca el video musical de Divino, el sencillo más reciente de Madrigal, el proyecto solista de la cantante colombiana radicada en Ecuador, Natalia Madrigal.

El tema, lanzando a en las plataformas musicales hace menos de un mes, marca el retorno de la artista, reconocida por su labor como vocalista en la afamada banda Swing Original Monks, a su propuesta musical propia donde el amor, la alegría y lo íntimo son el punto de partida.

“Divino es una de las primeras canciones que escribí cuando empecé a componer para Madrigal. En esa época, tenía una relación a distancia que se mantuvo así durante cuatro años. Estaba caminando por la González Suárez cuando se me ocurrió. En esa época mi vida transcurría entre mi trabajo y mi vida en Quito, y mis viajes a Santa Elena o Guayaquil para verlo”, recuerda la artista.

La cantante lanzó su proyecto como solista en la pandemia con la canción Quisiera. Cortesía

Música a fuego lento

Avanzar despacio, explica la artista, es el ritmo de Madrigal, proyecto que arrancó en 2020 junto al productor ecuatoriano Ivis Flies y al guitarrista Sebastián Game.

“Es “slow” music, las canciones van saliendo de a poco, sin prisa. Es un proyecto en que el avanzo en el tiempo libre que tengo y en el que realmente no tengo apuro”, señala. El primer tema, Quisiera, se lanzó durante la pandemia, y a él se han ido sumando canciones como Cielo, Tiempo y Rebelión en el 2022 y 2023 respectivamente.

Divino era la próxima apuesta pues aborda el enamoramiento y el inicio de las relaciones amorosas. “Es una canción que captura ese sentimiento de cuando recién conoces a alguien, te hace ver el mundo de otra manera y todo es hermoso. En Colombia decimos que te vuelves ‘cara de paisaje’, es decir que estás todo el tiempo feliz y ves todo hermoso”, asegura.

Recuperar los sonidos de la infancia

Una característica de los temas de Madrigal, es que están fuertemente influenciados por los sonidos de las cumbias, porros y boleros que se escuchaban en su casa en Colombia.

La artista afirma que la pauta para los ritmos que iban a ser parte de la propuesta surgió poco antes de la pandemia, cuando colaboró junto a la banda Can Can en el tema Leri. “Ese sonidito lento me gustó. Me recordó a otros tipo de música que siempre me habían gustado y desde entonces las canciones que hemos ido haciendo tienen esa pausa, esa sensación de nostalgia, un poquito de oscuridad; no son completamente tropicales”, señala.

Ese es el caso de Tiempo, tema elaborado en el género cumbia. “Cuando empezamos a trabajar en esa canción, inmediatamente quise recuperar el sonido de las cumbias que se escuchan en Colombia en Navidad, y trabajamos desde ahí”, indica.

Desde que inició Madrigal, la cantante ha ido lanzando sencillos anualmente. Cortesía

Dos miradas, dos estilos

“Creo que los dos proyectos pueden convivir muy bien”, comenta la cantante cuando se refiere a su labor en Madrigal y en los Swing Original Monks. “Cada uno es una expresión de mi personalidad. En los Monks está ese lado más relajoso, más tropical, más bailable, y en Madrigal está el lado más romántico, más contemplativo y más nostálgico de mí”, dice.

Añade que una de sus grandes sorpresas fue tener a fans de los Monks que también se declaran fans de su proyecto como solista. “Siempre pensé que la música que hago en Madrigal es como para un público más adulto, pero al parecer no lo es, y eso me encanta”, añade.

Mirar hacia el futuro

La artista asegura que tiene ya diez canciones listas para su primer disco. Estas, que se desarrollan con toques de bolero, cumbia y más, narran historias de amor y de cariño. Lo que no sabe es cuándo este se presentará al público.

”La idea de hacer un disco sigue ahí, pero no tengo afán ni prisa. Por ahora he ido lanzando sencillos, y con cada sencillo he sido haciendo sesiones acústicas. Por ahora creo que sucederá lo mismo con Divino, pero aun no hay nada definitivo”, comenta.

