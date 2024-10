El artista español Muerdo presenta su disco más íntimo en la capital

“Yo no lo tengo todo tan estudiado. No vine a hacer contactos, vine a disfrutar. Me tomo algunos tragos para salir a cantar, y cuando acaba el show me tomo unos cuantos más. Quiero hablar con la gente, sentir su aroma, porque aquí somos todos la misma broma. Me gustan las canciones más que el jardín digital, siempre meto la pata cuando decido opinar”, canta en Cómo es, el músico y poeta español Pascual Cantero, conocido por el nombre artístico Muerdo.

El tema inaugura 'Sinvergüenza', su disco más reciente. El álbum vio la luz el mes pasado. Es el sexto en su discografía y en el, el artista vuelve a sus raíces: los sonidos del Caribe, de la música afrolatina, combinada con la sonoridad mediterránea del sur de España. Vuelve también a América Latina, en un tour que busca dar a conocer estos temas, grabados junto a reconocidos artistas como el premiado Eliades Ochoa, de Buena Vista Social Club.

Tras festeja su década en la música con 10 años de flores, viento y fuego, que lo trajo a la Casa de la Música, el artista vuelve a Quito para mostrar a sus fans el que describe como su disco más íntimo. El recital se llevará a cabo el 25 de octubre en el Teatro San Gabriel.

”Es el disco que más he puesto de mí, de mis historias personales. En los discos anteriores se movían más las letras en cosas más universalizables, genéricas, sociales y en este caso hay un componente muy personal en las canciones: de mostrar mis propios conflictos, luchas, demonios personales, y he hecho un ejercicio de desnudo integral, tanto en el disco como en la portada”, señala.

El músico empezó su trayectoria en 2011, y desde entonces ha lanzado seis discos. Cortesía

Desnudar el alma

Si bien 'Sinvergüenza' transita entre los sonidos festivos y las melódicas voces, en las letras del álbum, no todo es alegría. En él, los temas abordan el amor, el desamor, la alegría, la pérdida, la inconformidad con las normas sociales, la industria de la música, a la degradación de la canción de autor y la pérdida del Madrid de su juventud.

En uno de los temas más complejos del álbum, Mamita linda, este incluso desvela su infierno personal con las drogas. “Este es un cuaderno de bitácora de mi propio crecimiento personal; ha sido quizás más complejo vivirlo que contarlo, y fue complejo de contar. Pero creo que hay que sacarle lo negativo a todo lo que tiene que ver con el hedonismo, con ser disfrutón, con mostrarse sin pudores. Tenemos aún muy arraigada la idea de que todo se construye a base de sufrimiento y sacrificio, y hay un desprestigio de lo que es fácil, o de lo que se vive con disfrute”, dice.

Repensar la autocensura

”Vivimos en un mundo en el que nos cuesta ver y entender los matices, y vivimos muy a la defensiva individual y colectivamente. Esto le hace muy mal a la evolución de una sociedad, al pensamiento crítico. Somos muchos los que a menudo quedamos atrapados en la espiral del silencio”, explica el artista sobre el punto de partida del disco.

En ese sentido, quería romper con la sociedad de la imagen y de la perfección de las redes, ofreciendo una mirada más honesta sobre si mismo y su pasado. Señala que si bien temió contar demasiado en algunos de los temas del álbum, decidió no frenarse ni autocensurarse no solo por sí mismo, sino por sus sobrinos, a quienes dedica el tema Todo está bien, una tierna carta en forma de balada en la que les envía un mensaje muy claro: hay que optar por uno mismo y amarse con sus claroscuros.

El recital del cantante se llevará a cabo en el Teatro San Gabriel de la capital. Gustavo Canales

Un encuentro con América Latina

La gira de Sinvergüenza empezará el jueves 10 de octubre en México, para luego bajar a Colombia, donde el cantante ofrecerá recitales en Bogotá, Pereira y Medellín. En la capital, el recital se llevará a cabo a las 20:00. Las entradas tienen un costo de $ 25, $ 30 y $ 35 según la localidad. Tras visitar el país, el músico estará en Perú, Chile y Argentina.

Experimentar para narrar

Según Cantero, otra particularidad de su nuevo disco es que no se parece a los anteriores ni en cuánto a la temática ni a la melodía. Afirma, que esta es una característica intencional, pues hace lo posible por no repetirse ni estancarse en un único estilo.

”Una composición siempre nace del conflicto, si bien creo que toda mi obra está teñida de positividad y de alegría, también está muy impregnada de melancolía. Trato de que lo esencial no cambie, pero siempre incorporar nuevos sonidos, estilos y formas”, señala.

