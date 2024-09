Shakira y ‘Soltera’: la canción con la que se decide "prenderse" tras su ruptura

Shakira, una de las voces más influyentes de la música latina, vuelve a sorprendernos con su nuevo sencillo "Soltera", una canción cargada de empoderamiento femenino que rápidamente ha generado conversación en redes sociales. Tras varios éxitos que han marcado un antes y un después en su carrera tras su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana parece estar viviendo uno de los momentos más exitosos y creativos de su vida.

El anuncio del sencillo había mantenido a sus fanáticos en vilo desde que, semanas atrás, compartió un adelanto en sus redes sociales un video junto a famosas amigas. Finalmente, el tema ha visto la luz, y no ha decepcionado: ‘Soltera’ no solo celebra la libertad y el empoderamiento, sino que parece cerrar un ciclo personal para la artista.

‘Soltera’: El nuevo himno de Shakira "Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera", dice la letra.

En esta nueva entrega, Shakira reafirma su derecho a disfrutar la vida en libertad y sin restricciones. Desde el primer verso, la artista deja claro que ha decidido "prenderse" y tomar control de su vida sin pedir permiso a nadie.

La letra no solo habla de dejar atrás una relación, sino de cómo transformar el dolor en poder. Frases como "Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera" y "Se pasa rico soltera" refuerzan la idea de que no necesita a nadie más para sentirse completa, un mensaje que conecta profundamente con su anterior éxito global ‘Te Felicito’ y la colaboración con Bizarrap, ‘Session Vol. 53’, donde la icónica frase ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ resonó en todo el mundo.

Shakira y su Gira Mundial



La cantante colombiana ha demostrado que el fin de su relación con el futbolista Gerard Piqué no ha hecho más que impulsarla a nuevas alturas. Este lanzamiento se produce en un momento en el que Shakira está preparando su próxima gira mundial, que arrancará en noviembre en Norteamérica.

La gira mundial de Shakira, que comenzará el 2 de noviembre en Canadá, será su primer gran tour después de varios años. Con 14 fechas confirmadas hasta el momento, la cantante recorrerá las principales ciudades de Norteamérica, y sus seguidores latinoamericanos esperan que pronto se anuncien nuevas fechas en su región.

Este tour promete ser una celebración de su carrera y, sin duda, incluirá momentos emblemáticos en los que Shakira interpretará canciones de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que incluye 16 temas, muchos de ellos relacionados con su etapa post-ruptura, y otras con colaboraciones con artistas como Cardi B, Rauw Alejandro. Además, será una oportunidad única para disfrutar de sus nuevos sencillos en vivo, como Soltera, que ya se perfila como uno de los temas más coreados por el público.

